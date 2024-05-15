Автоматические штрафы могут ввести в России: насколько возможно, нужно ли будет сдавать биометрию | 360°

Эксклюзив 15 мая 2024, 23:02 Улыбочку, вас снимают! В России могут ввести автоштрафы за мелкие нарушения Эксперт по кибербезопасности Мясоедов назвал хорошей идею автоматических штрафов Zamir Usmanov / Global Look Press

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В России задумались о введении автоматических штрафов за совершение мелких нарушений. Граждан предложили наказывать с помощью «умных» камер за переход улицы, курение или распитие алкоголя в неположенных местах, как за нарушение ПДД. Для этого могут воспользоваться камерами Единой биометрической системы. Пока по закону ее можно использовать только для предоставления услуг, а сдача биометрии сейчас необязательная. Удастся ли технически осуществить задумку, как это повлияет на жизнь и в чем трудности инновации, 360.ru рассказали эксперты.

Далее — их прямая речь.

1 Алексей Скляренко, автор одноименного Telegram-канала, почетный адвокат России На сегодня это неосуществимо. Сдача биометрических данных — добровольное дело. Поэтому если лицо не попадает в эту базу данных, то его невозможно привлечь к ответственности. А это значит, что закон будет работать выборочно, что недопустимо. Это могло бы сработать по принципу камер, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения. Сначала приходит штраф, если нарушитель не согласен, то дается время на обжалование со всеми вытекающими последствиями. Я думаю, что в отношении физических лиц — пешеходов еще можно было бы такое ввести. Но тогда в систему нужно будет внести 100% населения, включая иностранных граждан, что создаст трудности. Andreas Arnold / dpa / Global Look Press Если это распитие спиртных напитков в общественных местах и разжигание костров в лесах или неположенных местах, то такие нарушения еще труднее фиксировать. Сейчас это неправомерно. Но если последует изменение законодательства, и такая возможность будет предусмотрена законом, тогда правомерность появится.

2 Мария Ярмуш, специалист по гражданскому и международному праву, адвокат С точки зрения безопасности, сохранения правопорядка на улицах и соблюдения ПДД пешеходами это идея хорошая. Очень часто бывает так, что человек переходит дорогу в неположенном месте, а машина, чтобы избежать с ним столкновения, врезается в другой автомобиль. Я против того, чтобы люди курили в общественных местах и выпивали на улицах, а потом нарушали порядок. Считаю, что это зло, которое причиняет обществу массу неудобств. Но следует признать, что к каждому парку и улице не приставишь полицейского, поэтому камеры были бы полезны. С другой стороны, мы знаем технические возможности устройств. Они способны считать номер автомобиля, но камеры делают много ошибок. Но на каждого человека номер не повесишь. Поэтому идентифицировать его сложно. Только в фантастических фильмах камеры считывают личность по радужке глаза. Если у нас смогут развить эту систему в достаточной мере и сделать обязательной сдачу биометрии, то это возможно. Andreas Arnold / dpa / Global Look Press Сейчас процедура носит необязательный характер. Поэтому люди, которые периодически нарушают правила и законы, избегают сдачи биометрических данных. Я также не уверена, что можно оснастить все улицы высокотехнологическими камерами, чтобы считывать все правонарушения. Следует помнить, что государство должно обеспечить равенство прав всех граждан перед законом. А если введут такую систему без обязательной сдачи биометрии, то это [право] будет нарушено. Я приветствую попытки законодателей установить порядок на улицах, но техническая часть должна быть достаточной, чтобы исключить ошибки.

3 Павел Мясоедов, эксперт по кибербезопасности, директор и партнер «ИТ-Резерв» Регулировка сферы биометрических данных опирается на закон № 152. К ним относятся визуальные составляющие, которые прямо или косвенно указывают на конкретного человека. Такая система может работать по следующей схеме. Если камеры распознают человека, и по личным данным его можно сопоставить с личным кабинетом, например, на портале госуслуг или на основе какой другой базы данных, ему выписывается штраф. Если информацию автоматически не нашли, то случай переведут на сортировщика — человека, который вручную распознает нарушителя. Какой-то серьезной опасности для граждан в части их прав на неприкосновенность персональных данных на самом деле нет. Надо понимать, что оцифровка в современном мире находится на таком уровне, что полностью изолироваться от передачи какой-то биометрии невозможно. Люди переходят дорогу на одной из улиц в Москве / РИА «Новости» База данных с биометрическими данными защищается на высочайшем уровне. Предыдущие годы показали, что если и происходят утечки, то из частных баз данных, например, компаний, осуществляющих доставки и предоставляющих другие услуги. Государственные базы, будем надеяться, не поддаются взломам. Но даже если подобное произойдет, то волноваться не следует — вся информация о нас в Сети так или иначе существует. Нужно думать, как соблюсти закон. В целом предложение о введении автоматических штрафов — это хорошая идея, которая существует по всему миру. И законопослушным гражданам бояться нечего. Нововведение лишь поспособствует безопасности в городах и борьбе с преступностью. Перед внедрением системы нужна модернизация систем видеонаблюдения. И не только с камерами, потому что расставить их сравнительно недорого. Гораздо важнее провести полноценную оцифровку баз данных, внедрить систему защиты для сохранения видеоряда, создать систему автоматической детекции нарушения, чтобы записывалось не все время. Вести запись всего города и сохранять это месяцами технически невозможно, для этого потребуется огромное хранилище. Maksim Konstantinov / Global Look Press Также требуется отпилотировать все системы, потому что неизбежны сложности. И уже затем их следует каким-то образом подключить к федеральным органам. Например, муниципалитет на своем уровне зафиксировал нарушение, передал его городу, а он в свою очередь — федералам, которые на основании закона имеют право выписывать штрафы и передавать информацию порталу госуслуг. Вся эта откладка и интеграция — сложный процесс. Наверное, сейчас к этому готова Москва, а следом — города-миллионники. А малым городам потребуется время, чтобы внедрить все инновации. Но цифровизация одним днем не делается. Москва уже сейчас использует нейросети и искусственный интеллект для работы, например, с ДТП. Авария фиксируется автоматически центром обеспечения движения, Минтрансом, информация попадает в необходимые службы, и на место выезжает наряд. Да и для борьбы с нарушениями в столице установили много камер. И внедрить автоматические штрафы Москва сможет в течение полугода.