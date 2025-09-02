Сегодня 14:24 Больше чем Clean girl. Почему девушки все дальше уходят от искусственной красоты? Психолог Валуева рассказала о сложностях принятия себя без макияжа 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

В России пошел на спад спрос на наращивание ресниц, волос и ногтей. Тренду Clean girl, который как раз и подразумевает уход от всего ненатурального, несколько лет. Но теперь ощущается новый виток. С чем связана потребность женщин выглядеть естественно, разбирался 360.ru.

Как зародился спрос на естественность После эпидемии ковида у людей стали массово выявлять проблемы со здоровьем. У переболевших начинали выпадать волосы. «Когда своих волос и так мало, то наращивание лишь усугубит ситуацию. Если свои красивые и короткие, но с ними проблем не возникает, то да, можно пойти на процедуру. При отсутствии густоты и выпадении можно облысеть», — рассказала врач-дерматолог, косметолог, трихолог клиники Lumirens Татьяна Егорова. То же коснулось и ногтевой пластины. У некоторых она перестала выдерживать гель-лак и отошла, и поход к мастеру в салон стал триллером. В вопросах наращивания ресниц ушла мода на гротеск, так что либо делают минимальный объем, либо и вовсе ходят со своими.

Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press / www.globallookpress.com

Вместе со здоровьем произошло и смещение ценностей. С этим согласна и дипломированный психолог Анастасия Валуева. По ее мнению, современное общество больше акцентируется на самореализации, жизненных и личных достижениях и индивидуальности. После ковида, когда люди сидели дома и не красились, снова наносить на себя тонну мейкапа перестало быть удобным.

Интересно Сейчас тренд быть собой, а не соответствовать некоему шаблонному образу. Сейчас тренд быть собой, а не соответствовать некоему шаблонному образу.

«Отсюда вытекает усталость людей от масок, гипертрофированных губ и агрессивных косметических процедур, которые доставляют женщинам и девушкам дискомфорт», — отметила Валуева. Другая весомая причина — финансы. Любые процедуры стоят денег, а регулярные инъекции требуют соответствующих затрат. Ботокс в губах держится от трех до шести месяцев в зависимости от препарата, индивидуальных особенностей и зоны введения. То есть раз в этот период нужно платить приличную сумму.

Фото: РИА «Новости»

«Сейчас стало очень актуальным поддержание здорового образа жизни и молодости. Одно из последних нововведений — внедрение инъекций, сочетающих полимолочную и гиалуроновую кислоты. Полимолочная кислота — мощный коллагенностимулятор, а гиалуроновая мгновенно дает эффект увлажнения и напитанности», — рассказала 360.ru дерматолог-косметолог Нина Атаманова. Что сейчас в моде Все активнее развивается тренд на заботу о здоровье — это и ЗОЖ, и правильное питание, и работа с психикой. Он формирует идею красоты как отражения внутреннего состояния. Тенденция и привела к запросу на естественность, за которой сегодня все чаще обращаются к косметологам. «Я работаю только с натуральностью. То есть, если ко мне приходит девушка и просит надуть губы необъятного размера, стараюсь переубедить», — подчеркнула Егорова. Люди ищут гармонию, стабильность и аутентичность. По мнению Валуевой, это отражается как раз и в эстетике, и в стиле одежды, и в мейкапе. То есть человечество выступает за натуральность.

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press / www.globallookpress.com

Как на восприятие красоты влияют соцсети TikTok, Instagram* и другие платформы напрямую говорят нам, что носить, как краситься и что покупать. «В соцсетях всегда есть стандарты. Просто если раньше это были отфотошопленные лица, то сейчас популярность набирают блогеры с натуральной внешностью. Некоторые и вовсе рискнули показать себя без косметики. Пользователи невольно сравнивают себя с другими, и это может как раз стимулировать на уход за кожей, занятия спортом и все остальное», — рассказала Валуева. Лайки и комментарии усиливают восприятие того, что кажется привлекательным. И теперь это все чаще естественность, живая мимика и настоящее лицо. Тренд Clean girl Мода на естественность Clean girl зародилась в 2022 году, когда социальные сети, такие как TikTok и Instagram*, начали активно продвигать эстетику минимализма в красоте и стиле. Видео, демонстрирующие утренние уходовые рутины, легкий макияж и простые, но элегантные образы, быстро набрали популярность. Это стало своеобразной реакцией на более яркие и сложные beauty-тренды предыдущих лет, такие как контуринг и тяжелый макияж, предлагая более естественный и доступный подход к красоте.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Значительную роль в популяризации сыграли инфлюенсеры и знаменитости, среди которых Хейли Бибер, Белла Хадид и Зендая, чьи образы сочетали утонченность и простоту. Хейли Бибер, в частности, стала иконой стиля благодаря своему «глазированному» макияжу (glazed donut skin), который подчеркивал сияющую, здоровую кожу. Хэштег #CleanGirlAesthetic набрал миллиарды просмотров, а бренды, такие как Glossier и Rhode (основанный самой госпожой Бибер), усилили популярность тренда, предлагая продукты для создания минималистичного образа. Clean girl тесно связан с движением за естественную красоту, что привело к снижению популярности таких процедур, как наращивание ресниц, волос и увеличение губ. Вместо этого акцент делается на натуральные черты лица: естественные брови, здоровую кожу без тяжелого макияжа и природную текстуру волос. Этот переход отражает общее стремление к аутентичности и комфорту, где искусственные улучшения (яркие филлеры или длинные наращенные ресницы) воспринимаются как избыточные и менее соответствующие новой эстетике.

Фото: CraSH/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Как стремление к естественности влияет на психику Из плюсов отказа от искусственных улучшений — женщины перестают чувствовать себя зависимыми от внешних обстоятельств. Появляется ощущение свободы, укрепляется идентичность, отметила Валуева. «Но если самооценка сильно зависела от искусственных улучшений, отказ может сопровождаться тревогой, неуверенностью, страхом выглядеть плохо. В таком случае потребуется помощь психолога», — добавила специалист. По ее словам, обнаружение человеком того, кто он на самом деле, порой болезненный процесс. * Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.