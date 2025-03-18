18 марта 2025 12:26 Угрожал вернуть хоть кусками, хоть в мешке. Как отшельник из Карелии превратил жизнь своей семьи в ад 0 0 0 Фото: Andrey Nekrasov/imageBROKER.com / www.globallookpress.com Общество

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Попытки отгородиться от общества для некоторых людей порой заканчиваются плачевно — отшельники совершенно перестают принимать во внимание мнение других. Печальным, но ярким примером такого искаженного восприятия реальности стала семья Логиновых, сбежавшая от цивилизации на остров в Карелии.

Называл детей Мишами и Машами Все, что связано с большим миром, окрасилось для главы семейства в мрачные тона. Он превратил своих близких в пленников и в итоге остался в полном одиночестве, сообщил 5-tv.ru. Началось все с того, что 32-летний Михаил познакомился в Петрозаводске с 17-летней соседкой Марией. Через некоторое время он увез девушку с собой на остров Большой Клименецкий на Онежском озере и объявил ее своей женой. Пара зарегистрировала брак только 17 лет спустя, когда у них родилось пятеро детей. Позже на свет появились еще двое мальчиков-близнецов. У Логинова были еще трое детей от предыдущих трех браков. Таким образом, он был отцом десяти наследников, причем трех из них звали Михаилами, а двух девочек — Мариями. Сам глава семейства в интервью МК.RU признавался, что хотел так «прославить свое имя». «Была мечта, чтобы все мои сыновья были Михаилами. Я хотел прославить свое имя», — рассказывал он. Мужчина имел и проблемы с законом — у него была судимость за покушение на жизнь второй жены, которая не захотела жить с ним.

Фото: РИА «Новости»

Как семья Логинова жила на острове без больниц и школ Молодая семья поселилась на острове и обеспечивала себя содержанием домашнего скота и пасеки. Кроме Логиновых, на этой оторванной от цивилизации территории никто не жил: не было ни школ, ни магазинов, ни больниц. Чтобы дать детям какое-то образование, родители согласились на дистанционное обучение. Школьников обеспечили всей необходимой для этого техникой, но глава семейства бесцеремонно вмешивался в учебный процесс. Мужчина решил, что программа занятий и педагоги не подходят его детям. Он сам выбирал, какие книги нужно читать школьникам и какие науки необходимо изучать. Его старшая дочь Мария рассказывала, что он совершенно не уважал педагогов. «Учителей за глаза оскорблял и ненавидел, во время уроков лез в эфир со своими замечаниями. Мог выдернуть модем и погнать работать», — подчеркнула она. Отшельник пугал детей «ужасными людьми» в городах Ограничивали детям и связь с внешним миром. Запертые на острове, они практически не имели возможности отправиться в город. Глава семейства также лишил своих наследников доступа к медицине. Его беременная жена не состояла на учете у врачей, и один из близнецов ослеп. Когда женщина начинала кашлять из-за астмы, супруг-тиран критиковал ее за лишний вес и заставлял делать зарядку. Глава семейства относился к другим, как к рабам. Сам он спал на единственной в доме кровати, пока жена и дети ютились на матрасах и листе поролона. Страдала семья и из-за побоев. «Бывали такие дни. Он свирепел, хватался за ремень, расшвыривал вещи, орал. Потом требовал, чтобы мама говорила ему „слова любви“. Меня тошнило от этого. Когда я пыталась защитить маму, отец меня чуть не задушил. Синяки на шее остались, и я несколько дней хромала. Я ненавидела его и боялась», — признавалась дочь Логинова. Несмотря на происходящее, мужчина не раз пугал семью «ужасными людьми», живущими в городах.

Фото: Соцсети

Как сложилась судьба детей отшельника Логинова Жизнь на острове резко изменилась летом 2017 года, после побега старшей дочери. Девушка не выдержала затворнической тяжелой жизни и во время поездки в больницу уже не вернулась домой. Отец угрожал вернуть ее «хоть кусками, хоть в мешке связанную», и в итоге беглянка обратилась в полицию. Спасатели, прокуратура и Следственный комитет через три дня вывезли мать и шестерых детей с острова, а с отцом остался только старший сын. Через несколько месяцев Михаил узнал адрес приюта, в котором проживали сбежавшие члены семьи и в ярости напал на супругу на школьной линейке 1 сентября. Также он забрал одного из близнецов, гостившего у бабушки. Даже когда на Михаила подали в суд, он не понимал, в чем состоит его вина. Мужчина верил, что его семья была счастлива на острове. «В общей сложности мою семью прятали от меня семь раз. Где они живут сейчас, я не знаю, но знаю, что они ничего не делают, не работают и общаются с кем попало, забыли все, чему я их учил», — отмечал Логинов. После долгого заточения с тираном семья посещала психолога. Одна из дочерей Логинова сменила фамилию и призналась, что хочет забыть о годах, проведенных на проклятом острове. «Для меня он воплощение зла. А зло должно быть наказано. Он должен ответить за все, что сделал», — сообщила девушка. Суд ограничил Логинова в правах на детей. Согласно судебному решению, мужчина мог разговаривать с ними только по выходным по видеосвязи.