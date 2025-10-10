Сегодня 17:22 Убийцы экономики на самокатах: сколько денег каждый год выводят из России курьеры-мигранты 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

После введения запрета на работу иностранцев в доставке в Петербурге ощутили недостаток курьеров. Однако в Смольном убеждены: решение стоило того, тем более что принимали его в первую очередь ради безопасности. И речь не только о безопасности жителей, но и о безопасности экономики, для которой курьеры-мигранты уже давно стали большой проблемой.

Какие регионы ограничили работу мигрантов Ограничения для мигрантов на работу курьерами и таксистами в Северной столице вводили в рамках наведения порядка в сфере миграции. По крайней мере, так это объяснял губернатор Александр Беглов. На днях в Смольном рапортовали: хотя в городе стал ощущаться недостаток курьеров, решение об отказе от иностранцев в доставке было продиктовано безопасностью. «Мы пытаемся этот низкоквалифицированный, но неплохо оплачиваемый труд защитить, освободить для наших ресурсов, для студентов», — заявил журналистам глава комитета по труду Василий Пониделко. Также на фоне усиления контроля за трудовой миграцией в Петербурге выросло число вакансий в сфере ЖКХ, плюс есть рост предложений о работе обслуживающим персоналом в фитнес-клубах и салонах красоты. Но в них нуждались и раньше.

Фото: РИА «Новости»

Ограничивают прием на работу мигрантов не только в Петербурге, определенные запреты вводили и власти в других регионах. Например, в Иркутской области и Приморье с 2025 года иностранцы не могут трудиться в перевозках, экскурсоводами, в образовательных учреждениях, а также заниматься уходом за детьми. В семи сферах не имеют права работать иностранцы с трудовыми патентами в Омской области. Среди них — сфера перевозок, здравоохранение и образование. Вводили ограничения также в Воронежской, Курской, Новосибирской, Липецкой, Калининградской областях и ряде других регионов страны.

Почему курьеры-мигранты опасны для экономики Но запрет для работы в доставке пока действует только в Петербурге, хотя именно доставка — одна из самых выгодных ниш для мигрантов, что выходит очень даже боком экономике России. Работать в доставке легче, чем на стройке, зато получать можно гораздо больше, а для бюджета нашей страны именно такие сотрудники как раз представляют особо существенные издержки, отмечает «Рыбарь».

Фото: РИА «Новости»

В своем Telegram-канале блогер привел свежее исследование Центра анализа миграционных тенденций, согласно которому из полутора миллиона работников доставки 410 тысяч — мигранты. И поток этот растет каждый месяц, вытесняя местных курьеров. Работать в этой сфере выгодно. Сейчас среднемедианная зарплата курьера — 115 тысяч рублей. А реальная зарплата курьеров за последние годы имеет устойчивую тенденцию к росту и увеличилась фактически в три раза, указывают в ЦАМТ.

Отдельное внимание авторы исследования обращают на льготные режимы ИП и самозанятых, которые, увы, стали для них легальной лазейкой: треть иностранных курьеров, по подсчетам центра, пользуются ими, недоплачивая налоги и выводя из России от 154 до 226 миллиардов рублей в год.

Фото: РИА «Новости»

Более того, каждый год мигранты недоплачивают в бюджет 53,8 миллиарда рублей, работая в серую. А куда же уходят эти деньги? Все просто: они утекают за границу, оседают в диаспорах, обходя стороной российскую экономику. Нельзя забывать и о криминальной угрозе, добавил «Рыбарь». Ни для кого не секрет, что среди курьеров достаточно много нарушителей ПДД. Но это еще не все — выявляют среди них и нелегалов.

На фоне этого особенно цинично звучат фетвы ДУМ о «дозволенной доставке» и речи о «правах курьеров-мусульман». Когда религиозные структуры вмешиваются в светскую экономику, а власти закрывают глаза на финансовые потери, результат очевиден — рост криминала, падение налоговых поступлений и разрушение рынка труда. «Рыбарь»

«Если государство хочет реальных изменений, то начинать нужно с простого: запретить мигрантам работать в курьерской сфере по патентам и льготным налоговым режимам. Ведь это как минимум поможет вернуть в экономику миллиарды рублей и усложнит для мигрантов работу в перегретой отрасли», — убежден он.

Схожую точку зрения выразили и специалисты ЦАМТ. По их мнению, в сложившейся ситуации было бы правильно организовать наем мигрантов исключительно по трудовому договору Также в центре убеждены, что фискальные льготы мигрантам не имеют экономического обоснования, а льготные налоговые ставки часто эксплуатируются работодателями просто для снижения расходов на зарплаты. Еще одним аргументом в пользу найма только по трудовому договору стало увеличение социальной защищенности самих мигрантов. «Привязка работника к конкретному работодателю сократит теневую занятость, а также сделает наем более ответственным», — уверены эксперты.