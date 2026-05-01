У кошек и собак появились конкуренты? Как куры стали популярными домашними питомцами

Мир охватил новый тренд из Китая — горожане заводят кур прямо в квартирах в качестве домашних питомцев. Хозяева пернатых уверяют, что птицы не хуже кошек и собак, но обходятся дешевле.

Зачем заводят кур

После того, как видеозаписи с домашними курами завирусились в соцсетях, китайская мода начала стремительно распространяться на другие страны. Люди держат птиц в квартирах, выгуливают их на специальных шлейках и снимают множество роликов с кудахтающими питомцами.

Некоторые владельцы относятся к курам как к детям — одевают в стильные наряды, катают в колясках и много с ними разговаривают. Хозяева верят, что питомцы понимают их речь не хуже, чем другие животные.

Еще одной причиной стала экономия — чтобы прокормить птицу, требуется только немного зерна, в то время как за корм для кошек и собак порой приходится выложить крупную сумму.

Хозяйка нескольких кур и цыплят Екатерина из Майами рассказала 360.ru о радостях и трудностях содержания. Она показала, что у питомцев есть специальные домики и подгузники на случай, если они хотят долго гулять.

«Они супердомашние и суперручные», — поделилась девушка.

В ее доме куры появились не из-за тренда, а по случайности. Жительница Майами подобрала двух на улице и решила их приютить.