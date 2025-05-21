21 мая 2025 00:30 «Ты знаешь, кто моя мама?» Как дети российских чиновников отменяют родителей 0 0 0 Фото: www.globallookpress.com Общество

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Как известно, сын за отца не отвечает. Но именно родитель несет ответственность за своего ребенка. Кто из российских чиновников поплатился местом за плохое воспитание детей — в материале 360.ru.

Скандал с «дочерью мэра» Видео с дочерью главы Нюксенского района Вологодской области Юлии Шевцовой стоило чиновнице места. В соцсети Ксения заявила, что ее мама — мэр и легко может отправить на СВО каждого, кто не проявит должного почтения к девушке. Позже она удалила эти записи, но интернет помнит все. Шевцова-старшая выступила с извинениями «перед теми людьми, чьи чувства задел этот ролик». Эскападу 19-летней дочери назвала ошибкой по глупости и неопытности, а также заверила, что «с ребенком состоялся серьезный разговор». Местный губернатор Георгий Филимонов освободил Шевцову от должности. Кроме того, он рассказал, что новым главой муниципалитета, скорее всего, будет назначен ветеран спецоперации, который принимал участие в региональном аналоге программы «Время героев» — «Герои Русского севера».

Фото: РИА «Новости»

Пермский любитель Бали Случай с вологодской чиновницей — не первая история, когда наглость детей стоит теплого места их родителям. В прошлом году отличился сын заместителя председателя правительства Пермского края Алексея Демкина. Молодой человек показал на видео в соцсети красивую жизнь на Бали и спросил: «На хрена мне Пермь?» Отец не стал ждать увольнения и, осознавая ответственность за высказывания сына, подал в отставку сам. Позже чиновника также исключили из политсовета и президиума регионального отделения «Единой России». Вскоре после скандала молодой фанат острова в Индонезии был вынужден вернуться домой, на Урал. Младший Демкин занялся рекламой и продвижением в соцсетях пермского кафе, которое принадлежит его матери. Он записал видеоролик на фоне арт-объекта «Счастье не за горами» и заявил, что «важно не ошибаться дважды».

Фото: РИА «Новости»

Студентка с автоматами Дочь главного консультанта департамента организации медпомощи населению Минздрава Самарской области Светланы Тупиковой тоже прославилась в соцсетях в 2024 году. Девушка козырнула заботливой матерью и ее подругами, которые «командуют всеми медсестрами» и заставили поставить VIP-студентке все оценки автоматом. Она уточнила, что у нее нет ни единой четверки, все пятерки — «мама уже за меня договорилась полностью». Также, используя ненормативную лексику, Тупикова-младшая уточнила, что смогла отвертеться от отработки практики. По словам других студентов, девица «ни дня не посещала медицинский колледж». Реакция на откровения дочери сотрудницы Минздрава не заставила себя долго ждать: по итогам ведомственной проверки ее мать уволилась, все оценки студентки аннулировали, а преподавателей, которые их поставили, привлекли к ответственности.

Фото: РИА «Новости»

Сын депутата и «грязь» на «ведрах» Сын депутата думы Асбестовского городского округа Дмитрия Александрина решил сам идти в политику. В 2022 году заявился кандидатом на местных выборах. Но однажды молодой человек случайно столкнулся с волонтерами, которые занимались проблемами городских дорог. Им и сообщил, что он — человек, а они — грязь, машины их — ведра. Официальный лозунг, под которым Егор Александрин баллотировался в депутаты — «Главная задача — забота об асбестовцах», — стал выглядеть после этой истории настоящей издевкой. На тот момент еще губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в думе такому «народному избраннику» делать нечего, и посоветовал извиниться перед людьми.

Фото: РИА «Новости»

Но этого несостоявшийся депутат делать не стал — видимо, решил, что и так достаточно наказан тем, что выбыл из гонки за мандат. Его отцу пришлось отказаться от поста замглавы городского отделения «Единой России». При этом Александрин-старший заступился за сына. По его версии, слова мальчика выдернули из контекста, его спровоцировали: девушки-волонтеры вели себя как проститутки, потому так резко и ответил. И японский внедорожник премиум-класса, на котором катался сын, был не его, а друзей.

Фото: Публичное достояние

Не мажоры, а герои Далеко не все дети российских чиновников чувствуют себя пупами земли. Немало молодых людей, у которых родители занимают заметные посты, отказались от законных отсрочки и брони и ушли воевать на СВО. Некоторые, к сожалению, погибли или были серьезно ранены. Вот лишь несколько примеров. Сын экс-зампреда правительства Еврейской автономной области 26-летний Андрей Ковтун командовал ротой мотострелков. В августе 2022-го он помог спастись отступающим солдатам, прикрыв их своим БМП. Посмертно удостоен звания Героя России. Участвовать в спецоперации сын советника губернатора Свердловской области 33-летний Руслан Билалов ушел в октябре 2022 года. В прошлом ноябре его второй раз ранило, причем очень серьезно: потерял глаз, раздробленную руку еле собрали, пересаживали кожу. Несколько осколков в теле остались навсегда.

Фото: РИА «Новости»

До СВО сын экс-министра спорта Крыма, первого вице-президента Федерации спортивной борьбы Крыма и внештатного советника главы республики Денис Шестак работал тренером по греко-римской борьбе в Бахчисарае. Ушел воевать в октябре 2022 года и следующей весной погиб. Посмертно награжден орденом Мужества. Потомственный спецназовец, сын депутата Саратовской областной думы и Героя России Даниил Янклович бился на передовой с первых дней спецоперации. Командовал взводом 26-го отряда спецназа «Барс». В начале 2023-го был ранен, представлен к государственной награде.