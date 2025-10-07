«Ты все выдумал». Как газлайтер заставляет сомневаться в своей адекватности
Газлайтинг — это форма социального доминирования, которая может быть завуалирована под заботу о человеке. Основной мотив — чувство превосходства над другими для достижения личных целей. Здесь понятия «совесть» и «честность» полностью отсутствуют, что дает газлайтеру свободу использовать три стратегии: ложь, создание дезориентации (сомнений) и формирование чувства вины.
Газлайтер создает искусственный мир вокруг человека с помощью лжи, которая работает в двух направлениях: искажение реальности и разрыв связи с собой. Формирование альтернативной реальности через обман жертвы происходит через отрицание фактов, их искажение и изменение прошлого.
Газлайтер с помощью лжи подрывает веру в собственную правоту. Например, жертва: «Ты же сказал, что придешь в семь». Обидчик: «Я никогда такого не говорил. Ты все выдумываешь и вечно обвиняешь других, вместо того чтобы следить за собой». Это позволяет манипулятору использовать совесть жертвы для достижения своих целей.
Ложь также направлена на разрыв связи собеседника с самим собой и другими. Видя конструктивные отношения жертвы с кем-то еще, газлайтер сознательно искажает информацию о том, что есть сплетни и слухи о ней. Первая стратегия часто встречается на работе.
Вторая стратегия — это состояние внутренней дезориентации на основе сомнений жертвы. Теряется точка опоры на себя, а видение жизни смещается в сторону обидчика и его картины мира. Дезориентация формируется через разрушение внутреннего фундамента: образа самого себя, личных ценностей, смыслов, опыта и отношения к себе и миру, из которых рождается поведение человека.
Пример: «Ты не сможешь, ты слишком наивен и самоуверен, у тебя мало опыта, тебе просто повезло». Это позволяет газлайтеру посредством игры на струнах совести и неуверенности жертвы сыграть мелодию «власти над другим».
Третья стратегия, при которой газлайтер использует чувство вины как валюту или эмоциональный долг, который взымает с процентами. Вина и стыд — сложные переживания, поэтому жертва, будучи в состоянии вины, готова совершить что угодно, лишь бы получить индульгенцию от газлайтера.
Главный механизм формирования чувства вины — оценочная дуальность «плохо-хорошо» или «я такой — я не такой», при котором жертва как «плохой» человек противопоставляется образу «хороших» людей. Пример: «Ты не такой, как Маша/Петя», «Посмотри на других».
Топ-3 способов развития эмоционального иммунитета к газлайтингу:
- Тренировка честного и открытого диалога с людьми о том, что происходит. Диалог позволяет вносить ясность в отношения и усиливать собственные смыслы, что создает точку внутренней опоры и правоты;
- Формирование внутренней целостности и чувства собственной ценности через признание личных ценностей и целей. Главный шаг: изменение личных мифов — устойчивых образов самого себя и взаимодействия с другими людьми;
- Создание механизма принятия решений на основе собственных ценностей, а не из страха и ориентира на мнение других. Решения — от мгновенных до стратегических — необходимо принимать, отвечая на вопросы: «Насколько мне выгодно то решение, которое я сейчас принимаю? Кому оно будет выгодно? Когда я принимаю решения, я в контакте с собой и своей силой?»
Эмоциональный иммунитет направлен на формирование внутренней силы и уверенности человека для защиты от газлайтера и манипуляций.
Автор статьи: Александр Бережной, бизнес-психолог, консультант по стратегическому управлению, Директор по развитию ООО «Вместе.ПРО»