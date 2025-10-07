«Ты все выдумал». Как газлайтер заставляет сомневаться в своей адекватности

Газлайтинг — это форма социального доминирования, которая может быть завуалирована под заботу о человеке. Основной мотив — чувство превосходства над другими для достижения личных целей. Здесь понятия «совесть» и «честность» полностью отсутствуют, что дает газлайтеру свободу использовать три стратегии: ложь, создание дезориентации (сомнений) и формирование чувства вины.

Газлайтер создает искусственный мир вокруг человека с помощью лжи, которая работает в двух направлениях: искажение реальности и разрыв связи с собой. Формирование альтернативной реальности через обман жертвы происходит через отрицание фактов, их искажение и изменение прошлого.

Газлайтер с помощью лжи подрывает веру в собственную правоту. Например, жертва: «Ты же сказал, что придешь в семь». Обидчик: «Я никогда такого не говорил. Ты все выдумываешь и вечно обвиняешь других, вместо того чтобы следить за собой». Это позволяет манипулятору использовать совесть жертвы для достижения своих целей.

Ложь также направлена на разрыв связи собеседника с самим собой и другими. Видя конструктивные отношения жертвы с кем-то еще, газлайтер сознательно искажает информацию о том, что есть сплетни и слухи о ней. Первая стратегия часто встречается на работе.