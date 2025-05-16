Сегодня 13:54 Пан или пропал. Почему туристы со всего мира едут в опасную Ливию Турменеджер Ансталь рассказала, что нужно знать перед поездкой в Ливию 0 0 0 Фото: Hamza Turkia/XinHua/Ливия / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Путешественники со всего мира массово устремились в Ливию, которая находится на 15-й строчке рейтинга самых опасных стран. Ежегодно государство посещают около 90 тысяч туристов. Несмотря на вооруженный конфликт и напряженность, любители экстрима едут туда за контентом для соцсетей и изучением местной культуры. Насколько это рискованно, визит куда лучше не планировать и на что обращать внимание, если желание перевесило страх, — в материале 360.ru.

Почему Ливию лучше избегать Это страна в Северной Африке, годами раздираемая политической нестабильностью и военным конфликтом. Любители острых ощущений посещают ее в сопровождении охраны, рассказал Daily Mail. Большинство едут в Ливию, чтобы увидеть объекты ЮНЕСКО и снять видео, которые в будущем могут набрать миллионы просмотров в TikTok. Других привлекают неизвестные традиции, малоизученная культура, архитектура и кухня. Есть и те, кто «коллекционирует» локации. Пара иностранцев Хадсон и Эмили посетила Ливию в 2024 году. Они описали свою поездку как безобидную: погуляли по улицам Триполи, осмотрели руины Лептис-Магны и удивились дружелюбию местного населения. «Наш телохранитель очень серьезно относился к своей работе. Он даже следовал за нами в туалет», — рассказали путешественники в интервью The Mirror.

Фото: Hamza Turkia/XinHua / www.globallookpress.com

Туристы настаивают: следует соблюдать осторожность — и визит пройдет без проблем. Власти же предупреждают, что лучше воздержаться от подобных вылазок. Есть вероятность стать заложниками или оказаться запертыми в чужом государстве из-за внезапного военного столкновения и закрытых аэропортов. Какие страны включили в топ-15 самых опасных в мире Согласно рейтингу Worldpopulationreview, в соответствующий список 2024 года вошли: Йемен. Государство находится в тяжелом гуманитарном кризисе, военное столкновение продолжается около шести лет. Порядка 4,3 миллиона местных жителей покинули свои дома; Судан. Внутренний конфликт с апреля 2023 года привел к гибели 15 тысяч мирных жителей. Царит беззаконие; Южный Судан. Его раздирают гуманитарный кризис, политическая нестабильность и междоусобные войны; Афганистан. Государство десятилетиями охвачено войной и вплоть до 2024 года возглавляло список. Смещение на четвертую строку рейтинга связано с уменьшением количества смертей мирных жителей — с 43 тысяч в 2017 году до четырех в 2023-м, а также военных — 18 тысяч против 350 соответственно. Украина. Военный конфликт и перебои с продовольствием делают место нежелательным для иностранцев.

Фото: Saifurahman Safi/XinHua/Афганистан / www.globallookpress.com

В перечень также вошли Демократическая Республика Конго, Сирия, Мали, Сомали, Северная Корея, Ирак, Центрально-Африканская Республика, Нигерия, Мьянма и другие. Зачем люди рискуют Визит в подобное место для некоторых — вызов или еще один способ пощекотать себе нервы. «Кому-то это интересно, кто-то хочет посетить страну и закрыть гештальт, поставить галочку в своем списке. Любителям экстремального отдыха подобный вариант подходит», — рассказала 360.ru руководитель турагентства Go Travel Наталия Ансталь. В России к таким путешествиям относятся настороженно. А МИД вообще порекомендовал отечественным туроператорам не продавать клиентам соответствующие путевки. «Если запрос возникает, мы стараемся переориентировать клиента. Справедливости ради, это происходит редко. Люди читают газеты, смотрят телевизор, следят за ситуацией в мире», — рассказал 360.ru гендиректор компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов. Но смельчаки все же находятся. В «Арт-Туре» иногда интересуются Сокотрой — островом в Индийском океане для дайверов. По словам Арутюнова, это непривычный Йемен: там хуситы не нападают на корабли, как в Персидском заливе и Красном море.

Фото: Michael Runkel/imageBROKER.com/Сокотра / www.globallookpress.com

Пользуются спросом экскурсии сразу по нескольким странам. Например, в «Арт-Туре» иногда спрашивают о маршруте Алжир — Ливия — Тунис с посещением тюрьмы в последней локации.

К сожалению, были случаи, когда путешественники подвергались нападению. Поэтому я, честно говоря, против экстремальных вылазок. Дмитрий Арутюнов

Обычно в такие приключения отправляются блогеры — ради контента. Им необязательно посещать места из рейтинга выше — страшно бывает в пригородах более-менее спокойных государств. Например, на тихом Гаити в Городе-Солнце (Сите-Солей) орудуют целые бандитские группировки. Там периодически случаются стычки и ни один туроператор в моменте не сможет вмешаться в конфликт и помочь клиенту. Тунис, например, относительно безопасен. Но пять месяцев назад группа россиян попала в местную тюрьму. Организованная экскурсия оказалась слишком близко к границе с Алжиром. Консул долгое время не мог определить место заключения российских граждан — люди почти полгода находились без помощи. «Ни одна фотография ни в одной социальной сети не стоит этого», — отметил представитель туркомпании.

Фото: Johannes Sadek/dpa / www.globallookpress.com

Российский инстинкт самосохранения Россияне не любят Ливию и другие страны страны из топа, рассказала Ансталь. Возможно, туристы добираются до пункта назначения самостоятельно, поэтому агентствам мало о них известно. Даже если интересанты есть, то их немного. «Наши среднестатистические граждане ездят туда, где спокойно и ничего не помешает отдыху. Ливия — опасный вариант. Он подходит экстремалам, которые знают, умеют и давно это практикуют», — уверена Ансталь. Большинство имеют обостренный инстинкт самосохранения, поэтому отказываются от любых потенциальных неприятностей. Например, многих пугают новости об акулах в Египте или землетрясениях в Турции, хотя двумя неделями ранее эти же люди были не против отправиться именно туда. Они предпочитают «допустимый» экстрим, например, езду на квадроциклах.

Фото: Moritz Wolf/imageBROKER.com/Турция / www.globallookpress.com

Действуют ли в таких местах страховки Никто не запретит путешественнику приобрести страховой документ перед поездкой. Скорее всего, он будет очень дорогим, но и суммы возмещения внушительные. «В среднем в пакетных турах идет около 40 тысяч долларов либо евро в зависимости от страны. Если оформлять самостоятельно, можно выбрать любой удобный и выгодный тариф», — отметила Ансталь. Перед покупкой нужно убедиться, что страховка будет распространяться на выбранное место. Другой вопрос: а выплатит ли компания возмещение в случае форс-мажора? У российских компаний есть партнеры в Европе и США. Но они вряд ли будут компенсировать ущерб пострадавшему, если человек сам полезет в пекло. Выплаты не последуют за нападение пиратов или взятие в заложники, объяснил Арутюнов. «Кто даст гарантию, что человек вернется из Афганистана? Никто. Даже там, где люди привыкли отдыхать, может случиться все что угодно», — объяснила Ансталь.

Фото: www.globallookpress.com

Что нужно знать перед отправлением в опасные регионы До такого путешествия следует изучить потенциально неприятные ситуации и пути их решения. Например, если регион славится ограблениями, стоит продумать, куда положить ценные вещи или вовсе не брать их с собой.

Нужно быть максимально бдительным. Не брать дорогие гаджеты, не показывать деньги, не оставлять ничего на улице без присмотра. Наталья Ансталь

Следует изучить, какая защита предоставляется иностранному гражданину и в каких ситуациях. Прибыв в отель, нужно закрыть дверь в номере на все замки, просмотреть пути отхода: окна, запасные двери, лестницы. По возможности лучше расспросить о поведении в стране и регионе знакомых, местных жителей или туристов, которые уже посетили локацию. «Я был на чемпионате мира по футболу в городе Сальвадор, где орудуют криминальные группировки. Граждане мне объяснили, что нужно надевать шорты и футболку, отказаться от драгоценных украшений. В кармане должны быть дежурные 20 долларов, которые не жалко отдать в случае ограбления. Никаких дорогих телефонов, фотокамер», — рассказал Арутюнов о собственном опыте. Он предупредил: местные бандиты или вооруженные люди могут убить чужака за каких-то 100 долларов. Ведь в подобных местах часто царят бедность и разруха. Поэтому выбор каждого — спокойно жить или пойти на риск, но получить эмоции.