25 января 2025 17:21 Турбизнес на Анапском побережье пошел ко дну? Как разлив мазута отразится на работе отельеров 0 0 0 Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Russian Look / Global Look Press Эксклюзив

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В Анапе начался бум по продаже гостиниц. На сайтах объявлений то и дело мелькают привлекательные предложения купить готовый турбизнес. В ассортименте как мини-гостиницы по 15 миллионов рублей, так и роскошные отели за четверть миллиарда. Рассказываем, что происходит на самом деле.

Отели Анапы За последние дни на различных интернет-площадках появилось более ста новых объявлений, как сообщил Telegram-канал Shot. Причина — в ситуации с последствиями разлива мазута. «Хозяева больших и маленьких гостиниц в шоке, многие не готовы ждать так долго и активно стараются избавиться от своих объектов, чтобы получить хоть какие-то деньги», — написали авторы публикации. В беседе с Shot большинство риелторов и собственников гостиниц утверждали, что их бизнес прибыльный, а летом заполняемость составляет 100%. Однако они старательно обходили стороной вопросы, касающиеся проблем, возникших из-за разлива мазута. Некоторые продавцы признали, что ближайшие пляжи сильно пострадали и пока неизвестно, сколько времени потребуется для их очистки и восстановления. Кроме того, в Сети можно найти множество объявлений о продаже кафе и ресторанов, а также других предприятий, доход которых напрямую зависит от туристов.

Фото: Pxhere

Пляжи Анапы Однако риелтор из Анапы Ольга Кузьмина уверена, что большинство объявлений о продаже — фейковые. В беседе с 360.ru она рассказала, что в городе «никто массово ничего не продает». «У нас нет массовой продажи гостиничных комплексов. У нас продают то, что давно уже не работает, и связано это со строительством новых комплексов, пятизвездочных отелей. С ситуацией с морем, я думаю, [продажи] никаким образом не связаны», — подчеркнула она. По словам риелтора, Анапа больше славится фейками, нежели продажами. При этом гостиничные номера в небольших комплексах продавали всегда. «Люди покупают, думают, что это легко — вести такой бизнес, а по факту, ну как бы работать-то надо ручками, головой и прочими инструментами», — добавила Кузьмина. Риелтор пояснила, что, по сути, любой человек может купить себе номер в гостинице и стать владельцем гостиничного бизнеса. Но массовых продаж отелей сейчас нет. Также, по словам риелтора, нет никакой паники из-за экологической обстановки. «Мы сейчас идем с ребенком гулять на море. Прекрасно, чисто все. Нет никакой массовой паники абсолютно», — сказала она.

Фото: РИА «Новости»

Отдых в Анапе Тем не менее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян заявил «Газете. Ru», что россияне «спокойно смогут обойтись» без пляжей Анапы в этом году. «Часть людей заберет на себя Крым, часть людей заберет на себя Туапсинский район, Геленджик, Большой Сочи, часть людей поедет в Абхазию, на Каспийское море», — уверен он. По его словам, никакой трагедии в том, что в этом году нельзя будет приехать в Анапу, чтобы комфортно купаться, туристическое сообщество не видит.