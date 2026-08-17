Циклоны наступают. Какие регионы примут на себя удар непогоды

В некоторых регионах даже в августе по ночам могут фиксироваться отрицательные температуры. В ближайшее время заморозки россиянам пока не грозят, но в некоторых областях ожидаются мощные ливни и непогода.

Где могут быть заморозки

В ночь на 15 августа в Мурманской области и Карелии столбики термометров опустились ниже нуля. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с РИА «Новости» уточнил, что в селе Ловозеро фиксировалось -2 градуса, а в поселке Туманный — -1,1 градуса.

По словам синоптика, отрицательные температуры фиксировали в Карелии и под Мурманском несколько ночей, но на этом морозное похолодание завершилось.

Метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с 360.ru обратила внимание, что подобные резкие похолодания не считаются аномалией, несмотря на то, что лето не закончилось.

«Уже в наших средних широтах в конце августа бывают заморозки. А то, что касается Кольского полуострова, там, как только проходит циклон, открывается доступ арктическому воздуху. Потом погоду начинает определять уже антициклон», — объяснила она.

Специалист добавила, что рекордных значений температуры в Карелии и Мурманской области этим летом пока не регистрировали.