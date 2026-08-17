Циклоны наступают. Какие регионы примут на себя удар непогоды
Синоптик Позднякова: сильные дожди прольются в районе Ханты-Мансийска
В некоторых регионах даже в августе по ночам могут фиксироваться отрицательные температуры. В ближайшее время заморозки россиянам пока не грозят, но в некоторых областях ожидаются мощные ливни и непогода.
Где могут быть заморозки
В ночь на 15 августа в Мурманской области и Карелии столбики термометров опустились ниже нуля. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с РИА «Новости» уточнил, что в селе Ловозеро фиксировалось -2 градуса, а в поселке Туманный — -1,1 градуса.
По словам синоптика, отрицательные температуры фиксировали в Карелии и под Мурманском несколько ночей, но на этом морозное похолодание завершилось.
Метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с 360.ru обратила внимание, что подобные резкие похолодания не считаются аномалией, несмотря на то, что лето не закончилось.
«Уже в наших средних широтах в конце августа бывают заморозки. А то, что касается Кольского полуострова, там, как только проходит циклон, открывается доступ арктическому воздуху. Потом погоду начинает определять уже антициклон», — объяснила она.
Специалист добавила, что рекордных значений температуры в Карелии и Мурманской области этим летом пока не регистрировали.
На какие регионы обрушится непогода
Собеседница 360.ru сообщила, что в ближайшие дни заморозки на территории России не ожидаются, так как погоду определяет циклон, находящийся над северо-западом страны.
У нас тоже погода будет уже носить циклонический, неустойчивый характер. Поэтому, я думаю, в ближайшие трое суток отрицательной температуры на европейской территории у нас не будет.
Синоптик подчеркнула, что августовские заморозки отступили, но прогнозируется волна непогоды. В ряде регионов прольются мощные ливни.
«Очень-очень ненастная погода у нас прогнозируется в районе Ханты-Мансийска, потому что там как раз будет один из циклонов. Он польет дождями юго-запад Сибири. Потом ненастная погода возникнет и на северо-западе, потому что там свой циклон. Так что у нас и Ленинградская область, и Карелия, и часть Вологодской области, они тоже будут с дождями», — рассказала она.
Позднякова также предупредила о волне непогоды жителей Дальнего Востока, где ожидаются сильные дожди и грозы из-за еще одного циклона.