Цифровой детокс: как восстановить силы в эпоху постоянного онлайн-присутствия Бизнес-психолог Бережной перечислил правила эффективного цифрового детокса

Исследования показывают, что современные руководители проводят в гаджетах в три раза больше времени, чем рядовые специалисты. Постоянное погружение в цифровую реальность требует колоссальных умственных и эмоциональных затрат, что ведет к внутреннему опустошению, накоплению усталости и раздражения.

Цифровой детокс становится для современного человека насущной необходимостью, игнорирование которой способно привести к серьезным последствиям: негативным психологическим, социальным и физиологическим изменениям в жизни. Решение проблемы отсутствия сил и постоянного стресса, связанных с постоянной включенностью человека в цифровую реальность, следует внедрять на системном уровне. Эффективный детокс строится в организации свободного времени от цифровых устройств на трех уровнях: во время рабочего дня, в период пребывания дома после работы и в выходные. Первый уровень: детокс в рабочее время. Даже в самый насыщенный день необходимо запланировать окна для отдыха от гаджетов. Для организации личного процесса восстановления сил рекомендуются к использованию техники коротких перерывов.

Введите правило делать два-три перерыва по 5-10 минут в течение рабочего дня. В это время осознанно откладывайте телефон и отключайте уведомления на компьютере. Сосредоточьтесь на своем дыхании, оцените внутреннее состояние и пересмотрите приоритеты для актуальных и важных задач. Это помогает сохранить ясность ума для принятия верных решений. Короткое переключение позволяет эмоционально отключиться от бесконечных потоков дел и информации, давая нервной системе передышку. Второй уровень: информационный детокс после работы. Основная проблема — человек перестает потреблять информацию, сменяя рабочий контент на развлекательный. Для реализации необходимо договориться с близкими о введении «цифрового комендантского часа». Важно выделить время, когда все гаджеты в доме откладываются в сторону.

Освободившееся время посвятите живому общению, совместным занятиям или тишине.

Это помогает быть в контакте с чувствами близких и бороться с ощущением внутренней пустоты. Важно стремиться к восполняющим силы видам активностей и максимально дистанцироваться от цифрового контекста, чтобы дать мозгу возможность по-настоящему восстановиться.

Третий уровень: длительный детокс в выходные. Для глубокого восстановления необходим более продолжительный период без гаджетов. Можно использовать нерабочие дни как время для набора сил для следующей недели в качестве простой практики управления личным состоянием. Выделите в субботу или воскресенье период времени от четырех до восьми часов свободы от цифровых носителей.

Важно полное отключение от интернет-мира: избегайте не только работы, но и пассивного потребления контента через онлайн-кинотеатры и социальные сети.

Восстановите связи с окружающими через диалог, совместные занятия и события. Организация подобного детокса позволяет перезагрузиться, восстановить энергию и укрепить отношения с собой и окружающими. Введение простых правил управления собственным состоянием в течение дня позволяет восстанавливать силы и снизить негативное влияние постоянного онлайн-присутствия. Систематическая практика цифрового детокса — это эффективный инструмент для борьбы с нарастающим внутренним одиночеством, страхом что-то упустить (FOMO) и более серьезными последствиями с точки зрения качества жизни человека. Автор статьи: Александр Бережной, бизнес-психолог, ООО «Вместе.ПРО»