Спрос побил предложение. Поможет ли Белоруссия сдержать цены на молоко в 2025 году?

Что будет с ценами на молоко в 2025 году?

Почему в России по итогам 2024 года не хватает молока?

Потребление молока в 2024-м вырастет на 5% по сравнению с 2023-м. Однако объемы производства планируют нарастить только на 2%, сообщили в Национальном союзе производителей молока. Возможную нехватку отечественного продукта собираются закрыть за счет белорусского. 360.ru разбирался вместе с экспертами, действительно ли спрос превысит предложение по итогам года, к чему это приведет, какие причины дисбаланса и что будет с ценами на молоко.

Почему в России по итогам 2024 года не хватает молока?

Отвечает доктор экономических наук профессор бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод: Произвести все молоко, которое потребляет Россия, на сегодня невозможно. Крупнорогатый скот — это животные с длительным инвестиционным сроком. При выращивании скота риски большие. Эту сферу можно и обязательно нужно развивать, но дело небыстрое. Тем не менее производство молока потихоньку растет. Однако этого все равно не хватает, поскольку потребляем мы больше.

Логично: молоко — продукт первой необходимости. При малейшем повышении покупательской способности населения его начинают приобретать непропорционально больше по сравнению с другими продуктами.

Хотелось бы, чтобы производство поспевало за этим потреблением. Помимо молока и молочной продукции, в стране не хватает поваренной соли и фруктов — по понятной причине.

Фото: Lian Yi/XinHua / Global Look Press

Отвечает независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов: Потребление молока действительно растет. Сегодня в нем практически нет фальсификата. Соответственно, молоко и молочные продукты претендуют на звание натуральных: например, в сливочном масле больше 82% жира. Молочная отрасль делится на производителей молока и его переработчиков. Лет 10 назад все вокруг били тревогу, потому что переработчики молока не пользовались услугами производителей. Тогда поголовье скота снижалось. Теперь ситуация иная: поголовье, наоборот, растет. Но оно не может расти быстро, при этом спрос на продукцию повышается. Отсюда и дисбаланс.