Спрос побил предложение. Поможет ли Белоруссия сдержать цены на молоко в 2025 году?
Эксперт FMCG Анфиногенов: власти не дадут молоку стать премиальным продуктом
Потребление молока в 2024-м вырастет на 5% по сравнению с 2023-м. Однако объемы производства планируют нарастить только на 2%, сообщили в Национальном союзе производителей молока. Возможную нехватку отечественного продукта собираются закрыть за счет белорусского. 360.ru разбирался вместе с экспертами, действительно ли спрос превысит предложение по итогам года, к чему это приведет, какие причины дисбаланса и что будет с ценами на молоко.
Почему в России по итогам 2024 года не хватает молока?
Отвечает доктор экономических наук профессор бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод:
Произвести все молоко, которое потребляет Россия, на сегодня невозможно. Крупнорогатый скот — это животные с длительным инвестиционным сроком. При выращивании скота риски большие. Эту сферу можно и обязательно нужно развивать, но дело небыстрое.
Тем не менее производство молока потихоньку растет. Однако этого все равно не хватает, поскольку потребляем мы больше.
Логично: молоко — продукт первой необходимости. При малейшем повышении покупательской способности населения его начинают приобретать непропорционально больше по сравнению с другими продуктами.
Хотелось бы, чтобы производство поспевало за этим потреблением. Помимо молока и молочной продукции, в стране не хватает поваренной соли и фруктов — по понятной причине.
Отвечает независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов:
Потребление молока действительно растет. Сегодня в нем практически нет фальсификата. Соответственно, молоко и молочные продукты претендуют на звание натуральных: например, в сливочном масле больше 82% жира.
Молочная отрасль делится на производителей молока и его переработчиков. Лет 10 назад все вокруг били тревогу, потому что переработчики молока не пользовались услугами производителей. Тогда поголовье скота снижалось.
Теперь ситуация иная: поголовье, наоборот, растет. Но оно не может расти быстро, при этом спрос на продукцию повышается. Отсюда и дисбаланс.
Как наладить баланс?
Отвечает Александр Анфиногенов:
В Белоруссии молоко всегда было национальным продуктом, там оно хорошее. Если у них есть профицит, не вижу преград, почему бы нам этим не воспользоваться, пока будем наращивать поголовье своего скота.
Отвечает Леонид Холод:
Есть спрос, который увеличивается. Поэтому дисбаланс закрывают путем ввоза импортного молока.
Цены на него могут двигаться по своей траектории. Например, стоимость жиров на мировом рынке идет вверх. Поэтому стоимость импортного молока может немного отличаться от отечественного.
Что будет с ценами на молоко в 2025 году?
Отвечает Леонид Холод:
На стоимость молока влияет инфляция: общая и продовольственная. Последняя выше, чем обычная, — это экономический закон.
Инфляция есть, хотя ее пытаются сдержать, а последствия производители переносят на потребителей. Это тоже логично, ведь в противном случае они обанкротятся.
Поэтому цены на молоко в 2025 году вырастут, на сколько — пока сказать не могу. Возможно, этот процент будет больше, чем общая инфляция.
Отвечает Александр Анфиногенов:
Вряд ли будет какое-то серьезное повышение цен на молоко в 2025 году. Хлеб, мясо и молочка — три кита, на которых держится российский ретейл. А если что-то пойдет не так, то государство вмешается, чтобы не дать молоку стать премиальным продуктом.