Сегодня 18:15 Триумф Советской армии. Как 24 июня 1945 года проходил первый Парад Победы в Москве Историк Широкорад: первый Парад Победы был невероятно масштабным и символичным 0 0 0 Фото: Ministry of Defence of the Russi/Twitter.com / www.globallookpress.com Эксклюзив

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24 июня 1945 в Москве состоялось грандиозное событие — первый исторический Парад Победы. На масштабное шествие, которым руководили легендарные маршалы Георгий Жуков и Константин Рокоссовский, обратили внимание во всем мире.

Как организовывали Парад начался на Красной площади 24 июня в 10 часов утра и завершился около полудня маршем Семена Чернецкого «Слава Родине» в исполнении сводного оркестра. Погода тогда подвела: шел сильный ливень, а температура, несмотря на лето, составляла примерно +15 градусов. Вопреки всем неурядицам, мероприятие прошло с размахом и стало важным историческим событием. Подробно о первом Параде Победы в беседе с 360.ru рассказал военный специалист, публицист, историк Александр Широкорад. Он подчеркнул, что шествие сделали не только масштабным, но и знаковым. Особую символичность событию придало то, что к мавзолею сбросили знамена Третьего рейха, продемонстрировав окончательный разгром нацистов.

Парад стал оформлением Победы, ее последней точкой. Народ выдержал огромные испытания. Он хотел какого-то эффектного завершения войны. Их было два. Это штурм Берлина и Парад Победы.

Сначала было предложение, чтобы парад принимал Иосиф Сталин, но в итоге этой чести удостоился Георгий Жуков, отметил эксперт. Сейчас памятник легендарному маршалу на коне, топчущем штандарты нацистской Германии, можно увидеть в Москве на Манежной площади.

Фото: Ministry of Defence of the Russi/Twitter.com / www.globallookpress.com

Какая была техника На параде продемонстрировали различную военную технику, в том числе и совершенно новую, которая не участвовала в сражениях. К таким орудиям Широкорад отнес гаубицы БР-17 и БР-18, созданные на заводе «Баррикады». По его словам, эти пушки в разобранном виде занимали половину Красной площади и сильно впечатлили зрителей Парада Победы. Еще одним бриллиантом шествия стали ИС-2 — тяжелые танки, названные в честь Иосифа Сталина. Эта боевая машина считается самой мощной и наиболее тяжелобронированной из советских серийных танков периода войны. По площади также проехали ЗиС-3, БС-3, гаубицы М-30, пусковые установки реактивной артиллерии БМ-31-12. Вслед за ними выезжали орудия крупного калибра, танки Т-34, самоходные артиллерийские установки СУ-76, СУ-100 и ИСУ-152. В смотре техники также приняли участие военные машины союзников, в том числе американские грузовики «Студебеккер», «Додж» и командирские джипы «Виллис». Всего на параде показали 1850 единиц боевой техники. Из-за непогоды воздушную часть мероприятия пришлось отменить.

Фото: Ministry of Defence of the Russi/Twitter.com / www.globallookpress.com

Роль в истории Эксперт обратил внимание, что в шествии участвовали колонны со всех фронтов, а также объединенная колонна Военно-морского флота. Среди участников были представители различных родов войск: пехотинцы, кавалеристы, артиллеристы, танкисты, летчики, инженеры и связисты. «Туда собрали всех орденоносцев отличившихся, бойцов, командиров. Они прошли все фронты, многие стали знаменитыми», — уточнил собеседник 360.ru. По его словам, парад сыграл огромную роль в формировании имиджа Красной армии за рубежом. «Это произвело огромное впечатление на Запад», — объяснил он. Парад стал последним эффектным мазком в истории Великой Отечественной войны и навсегда вошел в историю как символ триумфа СССР и доблести Красной армии, добавил Широкорад.