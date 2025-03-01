Тридцать лет тишины. Тайна гибели Владислава Листьева

Журналиста и телеведущего Владислава Листьева убили 30 лет назад. Преступление не раскрыли до сих пор, и едва ли это произойдет. Все, что остается сегодня, — перебирать факты и гадать, кто и почему мог лишить жизни «битла перестройки». Что известно об убийстве — в материале 360.ru.

Годовщина гибели Влада Листьева Раз в год, а теперь уже и пореже, знакомые и друзья первого генерального директора телеканала ОРТ Влада Листьева привычно говорят, что его убийство никогда не будет раскрыто. При этом прямо или намеками дают понять, что имя заказчика преступления всем известно. Но называть его отказываются. Хотя поговорить на эту тему и снять кино памяти Листьева охочи многие: от Ксении Собчак до передачи «Битва экстрасенсов», где с позволения дочери убитого телевизионщика вызывали дух отца. Он, кстати, тоже не стал разоблачать ни своих убийц, ни их нанимателя. Впрочем, до сих пор неясно, кого именно убили — солнце отечественной журналистики, непримиримого борца за все хорошее, жесткого руководителя главного телеканала страны, несговорчивого бизнесмена или неверного мужа.

Фото: Mikhail Svischev / Russian Look / www.globallookpress.com

Смерть Листьева Вечером 1 марта 1995 года Владислав Листьев был убит в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице в Москве. Стреляли дважды, причем из разных пистолетов: первая пуля попала в правую руку, вторая — контрольный в затылок — принесла мгновенную смерть. Телефон и крупная сумма наличных остались нетронутыми. Весь следующий день на всех ведущих телеканалах страны показывали только траурную заставку с надписью «Владислав Листьев убит» и изредка включали трансляции новостей. Выступил первый президент России Борис Ельцин, который назвал убийство трусливым и злобным. А вечером в эфир вышли программы памяти погибшего.

Фото: Траурная статичная заставка, 2 марта 1995 года / Википедия

В ружье подняли всю милицию столицы. В те времена заказная расправа была достаточно обыденной вещью. Для следователей убийство Листьева стало лишь очередным преступлением, у которого нет шансов на раскрытие: ни камер наблюдения, ни свидетелей. Только гарантия получить нагоняй от начальства. Следствие вели годами, но фактически оно никуда не двигалось. Зато на сыщиков откровенно давили, им угрожали, создавали помехи, даже пробовали выкрасть дело, следователей пытались скомпрометировать. Тех, кто подходил слишком близко к какой-то невидимой черте, тут же отправляли в отпуск.

Фото: Дом, где жил и погиб Влад Листьев / Википедия

Подозреваемые в деле Листьева Борис Березовский Первым подозреваемым стал Борис Березовский. Если коротко, то конфликт начался после того, как Листьев предложил приватизацию Первого канала и стал руководителем новой компании. Он решил систематизировать оплату рекламы и вести ее через единую кассу, а не из рук заказчика исполнителям, как это было долгое время. Так мимо рук олигарха проплывали миллионы, особенно после того, как Листьев объявил временный мораторий на все виды рекламы, пока ОРТ не разработает новые «этические нормы». Девять дней спустя киллеры из Солнцевской группировки (говорят, она здравствует и поныне) по приказу олигарха убили несговорчивого телевизионщика. Когда 3 марта милиция при поддержке сотрудников ОМОН предъявила Березовскому вызов на допрос как свидетеля по делу Листьева и ордер на обыск здании ЛогоВАЗа, охрана олигарха направила оружие на правоохранителей. Противостояние продолжалось до полуночи, а потом раздался звонок и. о. тогдашнего генерального прокурора. В результате все обошлось без обыска, показания дали на месте, а запись последнего разговора олигарха и Листьева перед самым убийством так и не удалось найти. В декабре 2012 года Генпрокуратура России сообщила общественности, что причастность Березовского к убийству не подтвердилась.

Фото: Victor Lisitsin / Russian Look

Сергей Лисовский Следующим подозреваемым выступал медиаменеджер Сергей Лисовский. Резоны у него предполагались такие же, какие приписывали и Березовскому. Только в этой версии сам олигарх предложил на три месяца вообще закрыть ОРТ для рекламы, а потом поднять расценки до 10 тысяч долларов за минуту эфирного времени. Такие деньги готовы были отдать далеко не все. К тому же лично глава «Рекламы-холдинга» — Лисовский — терял огромную прибыль. Так что он якобы потребовал 100 миллионов долларов в качестве возмещения ущерба. В противном случае обещал расправиться с телевизионщиком. Листьев обратился к Березовскому с просьбой провести операцию по выплате Лисовскому. Олигарх пообещал перевести средства через три месяца, но этот вариант медиаменеджера не устроил. Кстати, при расследовании убийства он тоже проходил свидетелем и его не менее пяти раз подробно допрашивали. Лисовский утверждал, что контракты на размещение рекламы заключал Березовский — Листьев был лишь шоуменом для публики и не обладал никакой реальной властью. Зато владел сторонним бизнесом, не связанным с телевидением, и убийство, вполне вероятно, могло быть связано именно с ним.

Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

Остальные подозреваемые Также в заказе убийства Листьева обвиняли офицеров КГБ и ФСБ Александра Коржакова и Александра Комелькова. Они якобы пытались скрыть кражу доходов от телерекламы и тот факт, что средства направили на финансирование предвыборной кампании кандидата в президенты России Олега Сосковца. В разное время виновными называли медиамагната Владимира Гусинского, тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова и КГБ. Также предполагали, что Листьева убили в устрашение его боссам, до которых убийцы не могли дотянуться. Еще одна версия — вышедший из-под контроля наезд мелких криминальных авторитетов. Также говорили о возможной причастности к убийству последней супруги Листьева. Он якобы собирался подавать на развод: жена не могла родить ему ребенка. К тому же телевизионщика часто стали замечать в обществе неизвестной молодой девушки, по слухам, медика. Последний раз ее видели на похоронах звезды ОРТ.

Фото: Могила Владислава Листьева на Ваганьковском кладбище Москвы / Википедия

Биография Владислава Листьева Владислав Листьев родился в Москве 10 мая 1956 года. После его рождения семья перебралась из барака в квартиру к родне — им выделили собственную, пусть и смежную комнату. Чуть позже повезло попасть на работу в Уганду. Надолго закрепиться не вышло, но заработать на кооперативную квартиру у метро «Профсоюзная» получилось. Родители устроились на завод «Динамо»: отец — мастером в гальваническом цехе, мать — в проектный отдел. Со временем она начала все сильней выпивать, и это перешло практически в ежедневный ритуал. Родня утверждала, что Листьев-старший оставался в семье только из-за сына. Влад с детства занимался легкой атлетикой. Отец всегда его поддерживал и бывал на всех соревнованиях. Но однажды, когда 17-летний сын убежал на тренировку, Листьев-старший совершил самоубийство. Как потом выяснилось, он был руководителем районного штаба народного контроля и не устоял перед взяткой. Во время проверки очередного магазина отец Листьева закрыл глаза на недостачу. Нарушения все же выплыли, началось следствие, завели уголовное дело. На горизонте был суд со всеми вытекающими последствиями и позором для семьи. Чтобы как-то исправить ситуацию, Листьев-старший решился на крайность. Сыну ничего не рассказывали о причинах смерти отца. Мать записала его в школу-интернат спортивного общества «Спартак» в Сокольниках и нашла себе нового мужа — всего на 10 лет старше сына. Они начали выпивать вместе. Владу стало понятно, что нужно уходить из дома.

Фото: Владислав Листьев в редакции молодежной информационно-музыкальной передачи «Взгляд» / РИА «Новости»

Жены и дети Листьева Несмотря на явные успехи и поставленные рекорды (он был чемпионом СССР по бегу на километр среди юниоров), спортивная карьера Листьева не сложилась: не смог сдать экзамен в Институт физкультуры. После армии вчерашний спортсмен неожиданно решил поступать на журфак МГУ. Начал готовиться, учил английский, французский и немецкий. Первый брак тоже был несчастливым: сын умер на следующий день после рождения, а в том, что второй ребенок — дочь Валерия — от него, Листьев сомневался настолько, что делал экспертизу. Правда, тот факт, что его опасения не подтвердились, ничего не решил — девочка за всю жизнь так и не увидела отца, только по телевизору. Вторая жена родила Листьеву сына в 1982 году. Однако через три месяца мальчик подхватил грипп и лишился слуха и зрения. Хотя через год у Листьевых родился еще один ребенок, все силы они отдавали на лечению первенца. Шесть долгих лет его пытались спасти лучшие врачи, самые известные экстрасенсы — все были бессильны. Когда мальчик умер, родители погрузились в депрессию. Их не радовали ни пятилетний Саша, ни полученная трехкомнатная квартира. Листьев начал пить — сначала понемногу, а потом это перешло в хронические запои. На кодирование он не соглашался, и развод стал логичным финалом.

Фото: Владислав Листьев / Википедия

Финал истории Когда появилась программа «Взгляд», Листьев и его коллеги моментально стали звездами первой величины. Но постоянные пьянки закономерно отразились и на работе. В 1989 году коллеги не выдержали и потребовали увольнения Листьева. Все решил момент, когда он вообще не явился в студию на прямой эфир. Неизвестно, как бы все кончилось, но незадолго до этого Листьев познакомился с 25-летней художницей-реставратором Альбиной Назимовой. Она буквально вытащила телеведущего из алкогольного омута: оградила от бывших друзей-собутыльников, уговорила бросить пить и закодироваться.

Фото: Mikhail Svischev / Russian Look / www.globallookpress.com

При этом хрупкая девушка наладила хорошие отношения со второй женой Листьева, опекала его сына и даже отправила учиться в Великобританию. В квартире свекрови Назимова сделала евроремонт, каждый месяц привозила деньги, обновила гардероб, заботилась о ее здоровье. Правда, та все равно продолжала пить. А вот Листьев держался. Он работал как одержимый, придумал и создал телекомпанию ВиД, а затем передачи «Поле чудес», «Тема» и «Час пик», «Звездный час», «L-клуб», «Серебряный шар» и «Угадай мелодию». До тех пор никто ничего подобного на отечественном телевидении не делал, и рейтинги были невероятные.

Интересно Именно Назимова предложила знаменитый символ телекомпании ВиД — устрашающую керамическую маску. Художница тогда работала в Музее Востока реставратором и показала телевизионщикам керамическую голову древнекитайского даосского философа Го Сяна с трехлапой жабой на голове. Симок обработали на компьютере, отрезали крупные уши и получили известный логотип. Именно Назимова предложила знаменитый символ телекомпании ВиД — устрашающую керамическую маску. Художница тогда работала в Музее Востока реставратором и показала телевизионщикам керамическую голову древнекитайского даосского философа Го Сяна с трехлапой жабой на голове. Симок обработали на компьютере, отрезали крупные уши и получили известный логотип.

В январе 1995 года Листьев ушел из телекомпании ВиД и стал генеральным директором новой — ОРТ, нынешнего Первого канала. Он уволил больше половины сотрудников и начал серьезные преобразования в политике компании. Через два месяца его убили. Год спустя пьяную мать Листьева сбила машина. Дочь телеведущего Валерия получила образование логопеда, работала в Академии парикмахерского искусства. Сын Александр с 2002 года работал на российском телевидении — был исполнительным директором «Последнего героя», «Больших гонок», «Минуты славы», «Фабрики звезд», «Короля ринга» и «Жестоких игр». Вдова Листьева через три года после его убийства вышла замуж за коллегу покойного мужа, Андрея Разбаша. Через некоторое время пара развелась, и Назимова стала женой бизнесмена Александра Русинова.