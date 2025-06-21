Три миллиона студентов смогут найти работу или откроют бизнес с новой программой
Ростелеком, «Авито» и «Цифра Инвест» заключили трехстороннее соглашение на Петербургском международном экономическом форуме. Стороны будут совместно развивать «Цифровой кампус» — технологическую платформу для взаимодействия студентов, педагогов и представителей бизнеса.
Первая работа или первый бизнес
Цель проекта — помочь молодежи трудоустроиться или открыть свое дело, а бизнесу — подобрать квалифицированный персонал. Планируется, что за три года он охватит более 500 вузов и три миллиона студентов.
«Мы даем молодым людям возможность найти себя, какой бы путь они ни выбрали», — заявил старший управляющий директор «Авито» Артем Кумпель.
По его словам, соискатели смогут впервые в жизни заработать деньги, найдя на платформе работу или подработку, или попробовать себя в бизнесе благодаря минимальным барьерам на «Авито Услугах». К проекту уже присоединились 200 тысяч новых предпринимателей.
«Партнерство с Ростелекомом позволит масштабировать эти возможности для миллионов студентов», — добавил топ-менеджер.
Возможность собственного пути для студентов
Одна из ключевых задач «Цифрового кампуса» — интегрировать EdTech и HRTech — наработки трех компаний в существующий IT-ландшафт высших учебных заведений.
«Мы даем студентам возможность создать свой собственный образовательный и карьерный путь, а также оказываем организационную и финансовую поддержку студенческим стартапам», — рассказал гендиректор компании «Цифра Инвест» Андрей Ремпель.
Для этого планируется создать более 30 цифровых лабораторий по всей стране. Они позволят вести инновационный бизнес в стенах университетов, создадут новые рабочие места и повысят уровень взаимодействия студенческого сообщества, бизнеса и государства.
Живая среда
«Экосистема „Цифровой кампус“ — живая среда взаимодействия студента, вуза и бизнеса. Здесь выстраивается карьерный трек с первого курса в digital-формате», — заявил зампредседателя правления Ростелекома Валерий Ермаков.
В мобильное приложение системы войдут множество модулей и клиентских сервисов. Среди них — агрегатор вакансий и предложений, расписание учебных и иных профессиональных занятий в вузах, ссузах и других организациях, афиши различных мероприятий, бонусная программа от партнеров, а также социальные и административные опросы и рейтинги.
Провайдер и интернет-платформа планируют также добиться льгот для малого и среднего бизнеса и обучать людей с помощью специальных программ.
Кроме того, создатели хотят сформировать новые стандарты взаимодействия на рынке труда. Совместные аналитические исследования и цифровые инструменты должны будут оптимизировать процессы найма, сократить дисбаланс в занятости и создать благоприятные условия для развития предпринимательства.