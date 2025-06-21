Три миллиона студентов смогут найти работу или откроют бизнес с новой программой

Ростелеком, «Авито» и «Цифра Инвест» заключили трехстороннее соглашение на Петербургском международном экономическом форуме. Стороны будут совместно развивать «Цифровой кампус» — технологическую платформу для взаимодействия студентов, педагогов и представителей бизнеса.

Первая работа или первый бизнес

Цель проекта — помочь молодежи трудоустроиться или открыть свое дело, а бизнесу — подобрать квалифицированный персонал. Планируется, что за три года он охватит более 500 вузов и три миллиона студентов.

«Мы даем молодым людям возможность найти себя, какой бы путь они ни выбрали», — заявил старший управляющий директор «Авито» Артем Кумпель.

По его словам, соискатели смогут впервые в жизни заработать деньги, найдя на платформе работу или подработку, или попробовать себя в бизнесе благодаря минимальным барьерам на «Авито Услугах». К проекту уже присоединились 200 тысяч новых предпринимателей.

«Партнерство с Ростелекомом позволит масштабировать эти возможности для миллионов студентов», — добавил топ-менеджер.