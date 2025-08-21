Сегодня 14:50 Уставший вид теперь в почете. Как молодежь покорил тренд Tired girl Визажист Купцова рассказала о сути тренда Tired girl 0 0 0 Фото: IMAGO/Fred Duval / www.globallookpress.com Эксклюзив

У поколений Z и альфа новый тренд: макияж, который демонстрирует усталость и измотанность, — Tired girl. Для него характерны слегка размазанные темные тени, бледное лицо и изможденный вид. Как зародилась эта мода, при чем тут Дженна Ортега и так ли Tired girl безопасен, узнал 360.ru.

Предпосылки тренда Tired girl В последние несколько лет девушки постепенно уходят от желания выглядеть как с обложки журнала к естественности и своей природе. Яркое тому подтверждение — тренд Clean girl, стиль и образ жизни, который акцентирует внимание на минимализме, чистоте и естественности. В макияже создают свежий, естественный вид. Его популяризировали Хейли Бибер и София Ричи. «Все тренды, которые так или иначе переходят в макияж, стиль и одежду, связаны с экономической ситуацией. Люди настолько перегружены, устали от всего, в том числе притворяться и покупать косметику за бешеные деньги, что постепенно пришли к упрощению», — рассказала 360.ru визажист, стилист, тренер по невербалике и кинетическому имиджу Люся Купцова. По ее словам, тренд Tired girl зародился не сегодня, а раньше, когда девушки поняли, что могут выглядеть неидеально, не стараться замазать все синяки, родинки и прочие изъяны. Постепенно женская часть населения пришла к акценту не на макияже, а на уходе за кожей.

Фото: Billy Bennight/AdMedia / www.globallookpress.com

Суть тренда Tired girl Хоть впервые тренд появился еще полтора года назад, по-настоящему вирусным он стал в последнее время. Появился как ответ на бесконечные ожидания от женщин быть совершенными и способ убежать от давления. Стал популярным в основном у зумеров. Веяние уже повлияло на индустрию красоты. Как отметила визажист, раньше приветствовали более плотный тон и проработанные брови. Затем их сменила мода на пушистость и облегчение тональника. «То есть все идет к ситуации, когда девушка может сама взять банку любого крема и условно размазать пальцем по лицу. Потому что и поспать хочется, и экономическая ситуация не каждой позволит купить 10 дорогих средств», — отметила Люся Купцова. Теперь модно краситься так, словно всю ночь сидели в соцсетях или готовили отчет по работе: бледная кожа, затемненные круги под глазами, черные тени (легко нанесенные!) и губы сливового цвета или нюд, подведенный темно-коричневым карандашом. Больше никаких фильтров и тонны плотного мейкапа. Минимум продуктов, подчеркивание естественных черт.

Фото: Певица Gabbriette и Levy Dylon. DOUGLAS CUELLAR/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Ярким примером стала Дженна Ортега в сериале «Уэнсдей». На экране и ковровых дорожках она появляется с бледной, на несколько тонов светлее, чем у нее, кожей, тенями, едва «укушенными» губами. У зрителей картины создается ощущение, что уход за собой — далеко не главное, о чем думает наследница четы Аддамс. Так же заявила CNN визажистка второго сезона Нирвана Джалаванд. Идея проста — позволить самой себе выглядеть уставшей, отложить хайлайтеры и консилеры и принять мешки под глазами. Кто его последователи Эстетика Tired girl распространилась не только среди пользователей TikTok. Ее поддержали модель и актриса Лили Роуз-Депп, певица Gabbriette, а также блогеры Эмма Чемберлен, Даниэль Маркан и Лара Виолетта.

Фото: Лили Роуз-Депп. Etienne Laurent/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Почему тренд критикуют Некоторые СМИ и блогеры приписывают бренду попытку подменить реальные цели ложными убеждениями. Так, например, блогер Сайеда Хаула Саад в журнале Betches намекнула на то, что идея «уставшей девушки» — не революционная концепция принятия девушками себя, а лишь очередная шестеренка в машине индустрии красоты. «Когда тренды, такие как Tired girl, называют „новаторскими“, то занимаются лишь самообманом и продвигают опасный посыл, что „принятие своих недостатков“ означает нанесение макияжа, чтобы создать видимость еще большего их количества», — написала девушка. По мнению клинического психолога Ирины Пироговой, создание такого макияжа — лишь инфантильный способ показать, что девушка что-то из себя представляет. Ведь Clean girl гораздо лучше, чем «уставшая девушка». Он хотя бы показывает реальную картину. «Социальные сети навязывают тренды молодым девушкам. С помощью таких вот Tired girl те хотят не быть белыми воронами, а частью общества, но вместо этого получается только хуже. Они начинают романтизировать усталость и депрессию, а не радуются молодой и активной жизни», — объяснила свою позицию Пирогова.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Yuri Arcurs peo / www.globallookpress.com

Как повторить его дома В TikTok появилось огромное количество видеороликов от инфлюенсеров о том, как сделать такой макияж дома. Они суммарно набрали миллионы просмотров. «Эффект усталости достигается через облегченный макияж, то есть неплотное покрытие кожи, неидеальное замазывание синяков. Главное, не переборщить, чтобы не достичь эффекта панды, которая тусовалась до утра», — объяснила Купцова. Как сделать макияж Tired girl Шаг 1: подготовка кожи Очистка лица. Умыть лицо мягким очищающим средством для сохранения естественной текстуры кожи. Промокнуть полотенцем, избегая растирания. Увлажнение. Нанести легкий увлажняющий крем или сыворотку с гиалуроновой кислотой для естественного сияния. Избегать плотных или сияющих праймеров, чтобы кожа выглядела натуральной. Шаг 2: тон Выбор тона. Использовать BB-крем или легкую тональную основу на полтона светлее естественного оттенка кожи для создания бледного, слегка «уставшего» вида. Подойдут продукты с полупрозрачным покрытием.

Фото: Lee Jae-Won/AFLO / www.globallookpress.com

Нанесение. Распределить средство пальцами или влажной губкой для тонкого слоя. Пропустить плотный консилер под глазами, чтобы сохранить естественные тени или темные круги. Шаг 3: глаза Тени под глазами. Нанести серо-коричневые, сливовые или темно-бежевые тени под нижнее веко. Растушевать пальцами или мягкой кистью для создания «размазанного» эффекта, имитирующего естественную тень. Избегать четких линий и графичности. Верхнее веко. По желанию нанести тонкий слой тех же теней на верхнее веко, слегка растушевав к бровям для небрежного вида. Ресницы. Пропустить тушь или слегка прокрасить ресницы для минимального эффекта, избегая объема и удлинения. Шаг 4: щеки Контур вместо румян. Использовать серо-тауповый или холодный бронзер для легкого контурирования вдоль скул. Нанести минимальное количество и растушевать для сдержанного эффекта. Без сияния. Избегать хайлайтеров и румян с теплыми или розовыми тонами, чтобы сохранить «уставший» вид.

Фото: IMAGO/Fred Duval / www.globallookpress.com

Шаг 5: губы База. Нанести прозрачный бальзам для увлажнения губ. Цвет. Использовать тинт с холодной сливовой или ягодной нотой для эффекта «прикушенных» губ. Альтернатива — матовая нюдовая помада с легким темным карандашом для контура. Растушевать карандаш для естественного вида. Текстура. Избегать глянцевых или сильно пигментированных помад, чтобы сохранить небрежность. Шаг 6: финиш и волосы Фиксация макияжа. Пропустить фиксирующий спрей или использовать матовый спрей для сохранения естественного вида кожи. Волосы. Оставить волосы слегка растрепанными, с эффектом «только что встал с кровати». Можно слегка взъерошить волосы пальцами или использовать текстурирующий спрей. Общий вид. Стремиться к минимализму в продуктах и легкой небрежности в образе, избегая «отполированного» эффекта.