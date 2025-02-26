Трампобесие: как мы влюбились в Америку

Одним из главных хедлайнеров в России, на котором сконцентрировано все внимание, стал президент США Дональд Трамп. Что происходит? Откуда такие фанфары? Не слишком ли громко и не слишком ли рано они звучат? До чего дошло: уже детей Трампами называют.

Пара родом из Новосибирска назвала своего ребенка Трампом. Отчество у малыша стандартное — Владимирович. Пугает даже не это, а то, что, скорее всего, в ближайшее время у нас появятся новые Трампы.

Мода на имена в честь иностранных кумиров в России сложилась давно. Сколько там было Аленов в честь Делона? А песня «Наутилуса», кстати, была хороша — та, что об одеколоне и двойном бурбоне. Кстати, были в Советском Союзе и свои Рэмбо, но это не в честь киногероя Сталлоне, нет. Рэмбо — аббревиатура от «Революция, электрификация, мировой большевизм, Октябрь».

В случае новорожденного Трампа, конечно, поражают родители, назвавшие так малыша. Понятно, хайпанули, удивили. Только непонятно, как с таким именем жить в будущем? Как мальчик будет знакомиться с девушками? «Привет, я Трамп, baby! А ты часом не Мелания?» — так что ли?

Если в советское время даздраперм и лелюдов хватало, то сейчас не факт, что Трампа станут окружать Си и Кимы. В конце концов, как быть мальчику, уже выросшему, когда президент в Америке сменится?