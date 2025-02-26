Трампобесие: как мы влюбились в Америку
Одним из главных хедлайнеров в России, на котором сконцентрировано все внимание, стал президент США Дональд Трамп. Что происходит? Откуда такие фанфары? Не слишком ли громко и не слишком ли рано они звучат? До чего дошло: уже детей Трампами называют.
Пара родом из Новосибирска назвала своего ребенка Трампом. Отчество у малыша стандартное — Владимирович. Пугает даже не это, а то, что, скорее всего, в ближайшее время у нас появятся новые Трампы.
Мода на имена в честь иностранных кумиров в России сложилась давно. Сколько там было Аленов в честь Делона? А песня «Наутилуса», кстати, была хороша — та, что об одеколоне и двойном бурбоне. Кстати, были в Советском Союзе и свои Рэмбо, но это не в честь киногероя Сталлоне, нет. Рэмбо — аббревиатура от «Революция, электрификация, мировой большевизм, Октябрь».
В случае новорожденного Трампа, конечно, поражают родители, назвавшие так малыша. Понятно, хайпанули, удивили. Только непонятно, как с таким именем жить в будущем? Как мальчик будет знакомиться с девушками? «Привет, я Трамп, baby! А ты часом не Мелания?» — так что ли?
Если в советское время даздраперм и лелюдов хватало, то сейчас не факт, что Трампа станут окружать Си и Кимы. В конце концов, как быть мальчику, уже выросшему, когда президент в Америке сменится?
Однако пара решила хайпануть не на ровном месте. Люди ведь из каждого, что называется, утюга слышат: «Трамп это, Трамп то, Трамп пришел, теперь он все порешает». Более того, по данным сотрудников информационных агентств, он действительно что-то решает: вроде как остановить бойню на Украине должен. Вот только требуют за это взамен американцы серьезные бонусы.
С ними-то как быть? Или просто Трамп очень любит Россию, а потому искренне сделает ее счастливой? А как вам более реальный вариант: он слишком властолюбив и жаден?
Думаю, главные, кто останавливает бойню и приближают победу, — это наши парни на фронте, это люди в тылу, которые каждый час работают на то, чтобы у парней на фронте было все необходимое. Им я верю. Нашим людям. Нашим лучшим людям. А Дональду Трампу, Марко Рубио, Илону Маску и прочим сытым янки не верю, как говорят в плохих роликах, от слова вообще. Они обманут.
Единственное, чего они хотят по-настоящему, — получить ресурсы, природные и человеческие, для установления и поддержания нового цифрового миропорядка. Они подчиняют людей, превращая их в рабов, довольных своим рабством.
Да, Трамп может публично заявлять что угодно — такова политика. Но ни украинские, ни русские жизни реально его не волнуют.
Возможно, на верхах что-то знают. Вероятно, знают — уж точно больше нашего. Однако нужно прекратить транслировать эти фонтанирующие восторженной слюной нарративы о Трампе-миротворце, Трампе — друге России и прочем. В этом есть что-то не только нездоровое, но и опасное. Возможно, это такая хитрая политическая игра, пусть, но проблема в том, что некоторые люди (многие?) верят.
К сожалению, подобное мы уже проходили. Разве что «скорпов», поющих Wind of Change, не хватает.
«Спокойствие, только спокойствие», как говорил великий Карлсон. Одно только радует, что у новорожденного Трампа отчество — Владимирович. Быть может, в этом есть знак.