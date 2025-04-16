16 апреля 2025 15:34 Традиционные схемы перестают работать. Мошенников сравнили с профессиональными психологами 0 0 0 Фото: Vadim Akhmetov/URA.RU / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Аферисты усложняют преступные схемы не столько из-за роста подготовленности людей, сколько из-за автоматизированных систем борьбы с мошенничеством. Подробности — в материале 360.ru.

Как действуют телефонные мошенники Злоумышленники разработали новую схему — они действуют от лица ФНС и предлагают банковскую карту для перевода налоговых вычетов. Преступники убеждают жертв пополнить ее и снимают деньги.

Фото: Matthias Balk/dpa / www.globallookpress.com

«Традиционные схемы перестают работать, и мошенники переходят на более длинные цепочки действий. <… > Это связано с тем, что существуют специальные программы в банках и алгоритмы действий, которыми руководствуются различные операторы связи», — объяснил в беседе с 360.ru эксперт по информационной безопасности, директор и партнер «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

Жертвами мошенников в первую очередь становятся люди с низкой цифровой грамотностью, которые не слышали о методах обмана. «Преступники ориентируются на воронку, потому что 90 из 100 человек на старые схемы не поведутся», — заявил Мясоедов. По словам эксперта, самым лучшим способом борьбы с телефонными мошенниками является информирование населения о том, как именно действуют преступники.

Фото: Vyacheslav Nemyshev/URA.RU / www.globallookpress.com

Нужно понимать, что преступники — не какие-то дилетанты. Эти подлецы — профессиональные психологи, я сам неоднократно удивлялся, как они жонглируют словами и давят психологически Павел Мясоедов Эксперт по информационной безопасности

Признаки обмана: как защититься от мошенников Аналитик посоветовал держать в голове, что подтверждения финансовых транзакций в интернете встречаются все реже, и запрос перевода через телефон уже стал редкостью. «Как только разговор подходит к тому, что вам нужно средства куда-то перевести или снять деньги и их кому-то передать, то это первый признак, что вы являетесь частью преступной схемы. Да, бывают редкие случаи, когда что-то обсуждается таким образом, но это происходит все реже», — подчеркнул специалист.

Персональные данные обывателей вряд ли будут интересовать преступников, поэтому в первую очередь в разговоре они будут интересоваться деньгами. «Если кто-то договорился с вами о деньгах, то желательно отложить разговор, прервать его, обдумать», — пояснил он. Эксперт добавил, что ни в коем случае нельзя никому называть код из СМС. По его словам, все чаще фиксируются случаи, когда мошенники с помощью вирусов получают дистанционный доступ к смартфонам и перехватывают сообщения. Защититься от вредоносного ПО можно с помощью установки антивируса на гаджет.