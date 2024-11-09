Традиции и преемственность. Уникальные русские народные промыслы представили на форуме в Москве

Первый Российский форум «Культура. Традиции. Наследие» прошел в Москве. В ходе мероприятия обсудили пути развития традиционной русской культуры. При этом основным принципом сохранения ценностей названа преемственность.

«Это наш отработанный силуэт. Мы можем делать абсолютно разные эмоции, абсолютно в разные ситуации ставить наших мишек, но важно сохранить наш узнаваемый вид медведя», — преподаватель Богородского филиала Высшей школы народных искусств Екатерина Евдокимова.

В ходе мероприятия прошли различные тематические мастер-классы. Один из них — резьба по дереву. Так, посетителям предложили сделать фигурки Богородского медведя.

На форуме организовали выставку народных художественных промыслов, на которой было представлено свыше 200 уникальных экспонатов. Среди них были и подмосковные — жостовская роспись, лаковая миниатюра Федоскино, клинские елочные игрушки.

Народные промыслы, будь то богородская игрушка или федоскинская шкатулка, когда-то появились как вид ремесла, но сегодня стали неотъемлемой составляющей нашего культурного кода. Сохранить который в современных реалиях — принципиальная задача.

«Наша страна проходила очень много сложных времен. Столько войн, я не помню, что бы какая-то другая страна пережила, но мы всегда возрождались и возрождаться будем только благодаря тому, что у нас есть культура и традиции. И наше поколение следующее, одно за другим, всегда перенимает эти традиции и любит нашу страну», — отметила председатель союза промышленников и предпринимателей «Иволга» Альфия Петрухина.

В ходе форума как раз и обсуждалась эта преемственность. От необходимости сделать уникальные вещи доступными до сохранения техник производства. Посетители смогли почувствовать себя художниками жостовской фабрики подносов.

За мастер-классами понаблюдала председатель Московского областного регионального отделения Союза женщин России Екатерина Богдасарова.

«Художественные промыслы — это не просто символ места, где мы родились и выросли, но и важная составляющая культурного кода, которая дает нам уникальную идентичность и объединяющую силу. Народные художественные промыслы должны выйти за рамки сувенира и стать модным и актуальным трендом», — отметила Богдасарова.

Кроме того, форум запомнился демонстрацией уникальной одежды — 80 произведений искусства, созданных руками художников Высшей школы народных искусств, поразили своей красотой и изысканностью. Каждая работа — результат более года ручного труда, вдохновленного богатством русской культуры.