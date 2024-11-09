Традиции и преемственность. Уникальные русские народные промыслы представили на форуме в Москве
Мастера народных промыслов поддержали форум «Культура. Традиции. Наследие»
Первый Российский форум «Культура. Традиции. Наследие» прошел в Москве. В ходе мероприятия обсудили пути развития традиционной русской культуры. При этом основным принципом сохранения ценностей названа преемственность.
На форуме организовали выставку народных художественных промыслов, на которой было представлено свыше 200 уникальных экспонатов. Среди них были и подмосковные — жостовская роспись, лаковая миниатюра Федоскино, клинские елочные игрушки.
В ходе мероприятия прошли различные тематические мастер-классы. Один из них — резьба по дереву. Так, посетителям предложили сделать фигурки Богородского медведя.
«Это наш отработанный силуэт. Мы можем делать абсолютно разные эмоции, абсолютно в разные ситуации ставить наших мишек, но важно сохранить наш узнаваемый вид медведя», — преподаватель Богородского филиала Высшей школы народных искусств Екатерина Евдокимова.
Народные промыслы, будь то богородская игрушка или федоскинская шкатулка, когда-то появились как вид ремесла, но сегодня стали неотъемлемой составляющей нашего культурного кода. Сохранить который в современных реалиях — принципиальная задача.
«Наша страна проходила очень много сложных времен. Столько войн, я не помню, что бы какая-то другая страна пережила, но мы всегда возрождались и возрождаться будем только благодаря тому, что у нас есть культура и традиции. И наше поколение следующее, одно за другим, всегда перенимает эти традиции и любит нашу страну», — отметила председатель союза промышленников и предпринимателей «Иволга» Альфия Петрухина.
В ходе форума как раз и обсуждалась эта преемственность. От необходимости сделать уникальные вещи доступными до сохранения техник производства. Посетители смогли почувствовать себя художниками жостовской фабрики подносов.
За мастер-классами понаблюдала председатель Московского областного регионального отделения Союза женщин России Екатерина Богдасарова.
«Художественные промыслы — это не просто символ места, где мы родились и выросли, но и важная составляющая культурного кода, которая дает нам уникальную идентичность и объединяющую силу. Народные художественные промыслы должны выйти за рамки сувенира и стать модным и актуальным трендом», — отметила Богдасарова.
Кроме того, форум запомнился демонстрацией уникальной одежды — 80 произведений искусства, созданных руками художников Высшей школы народных искусств, поразили своей красотой и изысканностью. Каждая работа — результат более года ручного труда, вдохновленного богатством русской культуры.