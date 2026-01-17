Сегодня 08:43 В новых отношениях есть тоска по бывшему? Как искоренить этот тревожный сигнал Психолог Ражина: мы тоскуем не по бывшему, а по прошлой версии себя 0 0 0 Фото: uwe umstätter/imageBROKER.com / www.globallookpress.com Эксклюзив

Психология

Общество

Дети

Отношения

Брак

Бывшие отношения очень похожи на вирус в операционной системе: внешне кажется, что все работает, жизнь идет дальше, появляются новые люди и события, но внутри что-то продолжает тормозить процессы, вызывать сбои и не давать системе свободно функционировать. Человек может быть уже в браке, в новых отношениях, успешным и реализованным, но вдруг ловит себя на мыслях о прошлом, на странных эмоциональных реакциях или на ощущении, что место рядом с ним все еще кем-то занято.

Мы никогда не выбираем партнеров случайно. За каждым выбором стоят внутренние программы, сценарии и динамики, которые формируются задолго до взрослой жизни. Если внутри есть программа отвержения, человек будет притягивать тех, рядом с кем это чувство можно прожить. Когда есть программа измен, в жизни снова и снова будут появляться партнеры, склонные к двойной жизни. Если подавлено мужское или женское, рядом окажется тот, кто будет это постоянно подсвечивать и обесценивать. Люди могут расходиться, менять партнеров, города и обстоятельства, но пока программа жива, меняются лишь декорации, а суть остается прежней. Когда мы вступаем в отношения, между нами всегда происходит обмен. В партнера вкладываются не только время и эмоции, но и мечты, ожидания, планы, образы будущего, надежды на «вместе».

Фото: uwe umstätter/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Когда отношения заканчиваются, очень часто эти части остаются в другом человеке. Именно поэтому мы тоскуем не по бывшему как таковому, а по своим частям, по той версии себя, которая жила рядом с ним и верила в общее будущее, по тем возможностям и сценариям, которые так и не были реализованы.

Иногда человек продолжает держаться за прошлое не потому, что любит, а потому что не вернул себе себя.

Связь удерживается и через дисбаланс, когда один чувствует, что дал слишком много и не получил взамен. Накопленная претензия привязывает сильнее, чем любовь, потому что психика стремится восстановить справедливость и снова и снова возвращает внимание к прошлому. К этому добавляются невысказанность, боль, обида, злость, которые человек так и не прожил и не признал. Иногда связь сохраняется еще глубже — через нерожденного ребенка, который должен был прийти в пару, но не пришел, оставив между двумя людьми тонкую, но устойчивую связку.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen / www.globallookpress.com

Почему «забыть» не работает Попытки забыться или срочно уйти в новые отношения почти никогда не работают, потому что все непрожитое переносится на нового партнера, создавая триггеры, проекции и ощущение, что он постоянно что-то делает не так. Пока история с бывшим не завершена на внутреннем уровне, партнерское место остается занятым, и новому человеку просто некуда прийти, он это чувствует, даже если не может объяснить словами. Настоящее завершение — не про слова «я простил». Это про состояние нейтральности, когда прошлое больше не вызывает эмоционального заряда, а воспоминания не тянут энергию назад. Это происходит тогда, когда человек возвращает себе свои части, восстанавливает баланс с бывшим и завершает связь на бессознательном уровне. Только после этого бывший действительно становится бывшим, а жизнь начинает работать без сбоев, освобождая пространство для новых, живых и настоящих отношений. Автор публикации: психолог, расстановщик Наталья Ражина