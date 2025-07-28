Сегодня 17:50 Торговля спиртным «по-советски»: бессмысленно и беспощадно Эксперт Черниговский: ограничение легального алкоголя увеличит объем суррогата 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Идея с постепенным введением ограничения времени розничной продажи алкоголя с 11:00 до 19:00 не приведет к снижению потребления спиртного. Результатом станет увеличение продаж алкоголя в свободное время, а также рост объема нелегальной продукции, от которой люди травятся и умирают.

Взлет продаж паленой водки

Действующее в России законодательство о регулировании продажи легальной алкогольной продукции уже стало одним из самых жестких в мире. Но за его выполнением следят плохо, и объем контрафактного спиртного растет каждый год, говорит генеральный директор некоммерческого партнерства «Клуб профессионалов алкогольного рынка Санкт-Петербурга» Максим Черниговский. «Только в сегменте крепкого алкоголя порядка 200 миллионов литров так называемой гаражной водки реализуется в годовом режиме», — указал он в беседе с 360.ru. Эксперт добавил, что к этому нужно прибавить самогон, значительную часть которого россияне продают на рынке, а не используют только для собственного потребления. «Новые ограничения увеличат рост объемов нелегальной продукции, от которой травятся и умирают наши люди», — добавил он.

По его словам, прежде чем вводить новые ограничения, необходимо добиваться выполнения уже действующих норм.

Фото: РИА «Новости»

Давайте сначала решим главный вопрос — сокращение рынка псевдоалкогольной продукции, а уже потом будем вводить новые запреты. Максим Черниговский генеральный директор некоммерческого партнерства «Клуб профессионалов алкогольного рынка Санкт-Петербурга»

Временные ограничения на продажу алкоголя не приводят к снижению потребления, уверен собеседник 360.ru. Истинная цель этой меры — снизить число преступлений, которые совершаются в состоянии опьянения. «В других странах изучают статистику и выявляют пиковые временные периоды, в рамках которых ограничивают продажу спиртного. У нас регионы искренне считают, что чем больше запретить, тем меньше люди станут пить», — пояснил Черниговский. В качестве примера он привел Вологодскую область, где продажу спиртного ограничили двумя часами. В итоге жители стали закупаться впрок, скупили самогонные аппараты и начали пользоваться услугами алкотакси, где водители привозят самопал.

Возвращение к советской практике

Фото: РИА «Новости»

С инициативой о постепенном сокращении времени розничной продажи алкоголя с 11:00 до 19:00 выступил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. Он пояснил, что введение станет постепенным, то есть каждый год время розничной продажи алкоголя сократят на один час. «Например, в следующем году это было бы с 9:00 до 22:00, затем — с 10:00 до 21:00. И так далее», — заявил Рыбальченко, добавив, что норма продажи спиртного с 11:00 до 19:00 практиковалась в Советском Союзе. Общественник добавил, что также необходимо ограничить розничную продажу спиртного в выходные и праздничные дни по всей России, но вывести из-под запрета кафе и рестораны. «Именно такие меры дадут максимальный эффект, а не только ограничение в рабочие дни», — привел заявление Рыбальченко ТАСС. Действующий в России федеральный закон запрещает продажу алкоголя в розничных магазинах с 23:00 до 08:00. Но при этом регионы имеют право не только расширять временные рамки, но и ограничивать продажи спиртного в определенных местах, например около школ или больниц. Самое радикальное решение приняли власти Вологодской области, где в будние дни розничную продажу алкоголя ограничили двумя часами — с 12:00 до 14:00.