Сегодня 12:23 Актрисы, политики, ученые. Кто вошел в топ самых влиятельных женщин по версии Time 0 0 0 Фото: Wikipedia/Fuzheado/Manu Reino/Keystone Press Agency/Etienne Laurent/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com / www.globallookpress.com Общество

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Журнал Time опубликовал топ самых влиятельных людей 2025 года. В сотню главных инфлюенсеров мира вошли представительницы прекрасного пола — актрисы, политики, гендиректора крупных компаний, правозащитницы и ученые.

Анджелина Муримирва Генеральный директор организации CAMFED (Campaign for Female Education Анджелина Муримирва помогает девочкам в Африке поступать в школу и учиться, несмотря на бедность их семей. Некоторые школьницы выпадают из учебного процесса в том числе во время менструации — из-за нехватки денег на средства личной гигиены им приходится оставаться дома. Другие девочки бросают учебу из-за раннего брака. В связи с этим в неблагополучных сельских районах Африки из 20 школьниц лишь одна заканчивает учебное заведение. Сама Муримирва родом из Зимбабве. Она является стипендиаткой CAMFED: в 90-х организация предложила покрыть ей и сотням других девочек затраты на обучение и жилье. Анджелина указывала на важность образования девочек для всего мира, так как обучение позволяет приблизиться к гендерному равенству, развить экономику и снизить уровень насилия в обществе.

Фото: Christophe Gateau/dpa / www.globallookpress.com

Решма Кевалрамани Эмигрантка из Индии Решма Кевалрамани в апреле 2020 года стала первой женщиной — гендиректором крупной публичной биотехнологической компании в США. Она возглавила Vertex Pharmaceuticals. Под ее начальством компания получила одобрение американского Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов на внедрение терапии серповидноклеточной анемии с помощью исправления ДНК. Также Vertex разработала лекарство от муковисцидоза.

Фото: Etienne Laurent/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Деми Мур

Деми Мур стала одной из главных актрис 2024 года благодаря роли в фильме «Субстанция». Роль стареющей звезды принесла 62-летней артистке «Золотой глобус» и номинацию, а «Оскар». Деми Мур заставила мир снова обратить внимание на ее талант. После успеха в 90-х актриса запросила гонорар 12,5 миллиона долларов и стала самой высокооплачиваемой актрисой в Голливуде в то время. Но с началом 2000-х она стала играть менее заметные роли, потому что не считала себя сильной актрисой.

Тридцать лет назад продюсер сказал мне, что я «попкорновая актриса» и буду сниматься в фильмах, которые ожидает только коммерческий успех, и меня никогда не признают. И я в это верила. Деми Мур актриса

Симона Байлз Симона Байлз в 2024 году взяла золото на Олимпийских играх в Париже. В 2013-м она впервые выступила на взрослом чемпионате мира. К своим 19 годам Байлз успела завоевать 23 медали. На Олимпиаде в Токио в 2020 году девушка снялась с командного финала после неудачного прыжка, переживая за свое ментальное здоровье. За это спортсменку раскритиковали. Но в Париже она доказала всем, что способна побеждать дальше.

Фото: Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Бобби Браун В 1991 году визажист Бобби Браун запустила линию помады Bobbi Brown Cosmetics: 10 естественных розово-коричневых оттенков, спровоцировавших бум на нюдовые средства для губ. В 1992-м специалист добавила к линии тональный крем с не менее удачной палитрой. Постепенно эксперименты переросли в полноценный косметический бренд. В 2020 году Браун запустила новую марку Jones Road Beauty, выручка в первый год продаж составила 20 миллионов долларов. Бред представляет собой косметику для «макияжа без макияжа» для женщин всех возрастов. Корделия Бар Адвокат из Цюриха Корделия Бар смогла выиграть дело в ЕСПЧ против политиков Швейцарии. Юрист заметила, что смертность пожилых жительниц страны увеличилась в период сильной жары, и подала в суд на правительство. Бар обвинила власти в том, что они не принимают необходимых мер по борьбе с изменениями климата. К иску присоединились 2,5 тысячи женщин в возрасте от 64 лет. Процесс продолжался восемь лет и завершился в апреле 2024 года. Согласно постановлению суда, Швейцария нарушила право женщин на защиту от климатических изменений, не выполнила обязательства по Конвенции ООН и теперь должна принять меры для сокращения выбросов углекислого газа. Лиза Су В 2020 году обладательница степени по электронной инженерии Лиза Су стала первой женщиной, возглавившей топ самых оплачиваемых руководителей компаний. Она является гендиректором американского производителя графических чипов и процессоров AMD. За 10 лет с момента вступления Су в должность в 2014-м, стоимость акций компании выросла в 40 раз. AMD конкурирует с процессорами от Nvidia. В 2024 году компания Лизы Су выпустила MI300 — продвинутый чип для работы с ИИ. За первые полгода продажи достигли одного миллиарда долларов.

Фото: РИА «Новости»

Джули Буркхарт Джули Буркхарт открыла в Вайоминге клинику для прерывания беременности — единственную в штате. Она собиралась создать такое медучреждение еще в 2020-м году, но пролайф-активист поджег здание клиники, когда та еще находилась в стадии строительства. Медучреждение не проводит аборты, так как в феврале 2024 года губернатор штата подписал закон о лицензиях. Организация Буркхарт помогает женщинам в ситуации репродуктивного выбора. Мария Корина Мачадо Мария Мачадо — главный оппозиционный политик в Венесуэле. В 2024-м она планировала стать оппонентом Николаса Мадуро на выборах президента. На праймериз Мачадо получила 93% голосов. В политике женщина с 2002 года. Тогда Мачадо основала движение Sumate для привлечения внимания к контролю над проведением выборов. В 2012-м она стала муниципальным депутатом и создала оппозиционную партию Vente Venezuela, в 2014 году ее обвинили в причастности к заговору против Мадуро. В 2024-м Марии запретили занимать государственные должности. Исмахане Элуафи Исмахане Элуафи — руководитель организации CGIAR, которая объединяет 15 исследовательских центров. Они занимаются поиском решений в сфере продовольственной безопасности в условиях изменения климата. CGIAR помогает фермерам выращивать разнообразные культуры без вреда для экологии и восстанавливать истощенные почвы. Элуафи продвигает использование непресной воды в сельском хозяйстве, ее исследования в области генетики пшеницы помогли стабилизировать выращивание этой культуры. О 10 участницах списка самых влиятельных людей Time рассказал Forbes Woman.