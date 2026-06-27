Сегодня 19:07 От сбора клубники до откачки меда: топ самых необычных летних подработок в России HR-эксперт Лоикова: тренд на нестандартные летние подработки растет в России 0 0 0 Фото: Медиасток.рф Эксклюзив

Общество

Этим летом в России начали появляться новые подработки. В числе самых необычных — сборщик клубники и разнорабочий на откачку меда. Какие еще временные вакансии предлагают работодатели — в материале 360.ru.

Сбор клубники Лето — традиционный пик спроса на временную занятость. С наступлением сезона на рынке труда появляются необычные вакансии, которые почти не встречаются в другие месяцы. «Например, тем, кто предпочитает свежий воздух и размеренный ритм работы, подойдет подработка сборщиком клубники в Липецкой области», — рассказали РИА «Новости» эксперты «Авито Подработки». В этом регионе за сбор клубники предлагают сдельную и ежедневную оплату — 47 рублей за килограмм. Откачка меда Для тех, кто не боится ручного труда, Алтайский край предлагает работу на пасеке. За откачку меда платят от трех до пяти тысяч рублей за смену.

Фото: Медиасток.рф

Продажа кукурузы В Калининградской области можно подработать на продаже кукурузы, рассказала 360.ru независимый HR-эксперт, председатель комитета по развитию женского предпринимательства МГО «Опора России» Зулия Лоикова. «Есть еще и продавцы кукурузы на побережье Калининградской области. Были вакансии по продаже початков прямо на пляже. Заработок сдельный — 50 рублей за каждый початок», — отметила она. Аниматоры Эта вакансия считается самой частой, заявила HR-эксперт.

Это аниматоры как на игровых площадках, в отелях небольших, так и в каких-то ресторанах, и аниматоры, которые привлекают, например, людей в ростовой кукле. В Тюменской области тоже я видела вакансии, где нужно было развлекать людей на мероприятиях, когда ты находишься в большом костюме. Но это не только в Тюменской области, их очень много.

Спортивные скауты, талант-менеджеры для детей Такие вакансии предлагают в Татарстане — там ищут работников, которые будут искать у ребят спортивный потенциал и помогать в его развитии. «Как правило, в летний период это достаточно активно», — сказала Лоикова.

Фото: Медиасток.рф

Другие летние подработки Помимо прочего, летом можно помогать за деньги дачникам или подрабатывать в сфере ЖКХ.

Разовые, регулярные задачи. От покоса травы, прополки, обработки участков от вредителей, ухода за растениями до мелкого ремонта дома или садовой техники.

В Москве очень востребована зарядка электросамокатов и велосипедов. «Очень много школьников этим занимаются, старшеклассников. Поскольку шеринг устройств самокатов и велосипедов растет, есть и такая нишевая подработка. Нужно приезжать в точки скопления техники и подключать ее к зарядным станциям», — рассказала Лоикова.

Фото: Медиасток.рф

Требуются сотрудники и на летние фестивали и форумы, где нужно помогать в качестве волонтера-организатора.

Помощь в установке площадок, встреча гостей, работа на фудкорте и так далее. Вакансии не становятся массовыми, но в сезон действительно публикуют, особенно в конкретных позициях, например, при скоплении туристических мест в отдельных регионах, с активным сельским хозяйством.

Интерес к таким вакансиям есть у той части соискателей, которая ищет не просто деньги, а способ получить необычный опыт или возможность совместить подработку с хобби. «Например, конные центры ищут иногда помощников, чтобы чистить животных, выгуливать и так далее. При этом они платят немного, но предоставляют возможность, например, любителям животных покататься бесплатно и воспользоваться какими-то услугами», — добавила HR-эксперт.

Фото: Медиасток.рф

В целом тренд на нестандартные летние подработки растет.

Люди хотят какого-то разнообразия для них. Это тоже интересный опыт, совмещение отдыха таким образом. А работодатели в нишевых сферах ищут таких временных сотрудников и им тоже это подходит.

Какие требования на подработках Требования временных вакансий зависят от конкретной задачи, уточнила Лоикова. «Если мы говорим про сельхозку, сбор клубники, многие работодатели ЖКХ обучают на месте. Здесь важна ответственность, дисциплина, аккуратность и физическая выносливость, потому что работа на свежем воздухе. Иногда нужно быть внимательным, чтобы не повредить ягоды», — сказала она. На пасеку для простых вспомогательных работ, таких как погрузка, уборка, помощь в базовых операциях, опыт тоже может быть не жестким. Главное — трудолюбие и готовность учиться.

Но если речь о непосредственной работе с пчелами и вы занимаетесь осмотром семей, откачкой меда и так далее, тут уже важны базовые знания: как вести себя с насекомыми, техника безопасности, как пользоваться инвентарем, как определять зрелость меда и так далее.

Медосмотр тоже может понадобиться, так как на укус пчелы, цветочную пыльцу, мед, воск и прополис может быть аллергия. «К такой работе вряд ли можно допустить человека с противопоказаниями. Также работодатель может провести инструктаж по технике безопасности, выдать средства индивидуальной защиты: комарники, перчатки, специальные костюмы. Поэтому для всех перечисленных мест нужны дисциплина, ответственность, внимательность и быстрая обучаемость», — заключила эксперт.