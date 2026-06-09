Сегодня 11:17 Только прикурил — пес уже лежит. Как не допустить теплового удара у животных Ветеринар Шеляков посоветовал в жару не надевать на собак плотные намордники 0 0 0 Фото: Медиасток.рф Эксклюзив

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Летом владельцам животных следует быть особенно осторожными, потому что в жару питомцы легко могут получить солнечный удар или перегреться. 360.ru узнал способы, которые помогут хозяевам четвероногих избежать опасностей.

Как защитить собак Наибольшую внимательность в жару следует проявлять владельцам собак, так как именно они рискуют получить солнечный удар из-за физиологических особенностей. Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в беседе с 360.ru призвал ни в коем случае не использовать летом плотные, облегающие и герметичные намордники. «В жару они могут привести к фатальным последствиям. У собак нет потовых желез, и чтобы охладиться, они широко открывают рот и „проветривают“ себя изнутри, эвакуируют избыток тепла», — объяснил он. Специалист добавил, что от таких намордников пес может насмерть перегреться и задохнуться. Также он посоветовал не брить питомцев наголо. По его словам, от жары такой метод не спасает — кожа остается без защиты и быстрее обгорает. Оставить животное без шубы можно только в том случае, если в шерсти есть колтуны.

Фото: Медиасток.рф

Чтобы избежать солнечных ударов, также следует избегать активных игр и правильно выбирать время для прогулок: лучше отдавать предпочтение раннему утру и позднему вечеру. Дома с жарой можно бороться с помощью кондиционера и других устройств, но использовать их необходимо с умом. «Охлаждающие коврики — ситуация спорная. С одной стороны, они помогают, а с другой — бывают и циститы от них», — уточнил ветеринар. Владельцам крупных собак Шеляков рекомендовал во время прогулок не отходить далеко от дома. Если пес упадет в обморок от перегрева, то его важно переместить в тень, а тяжелое животное сложно нести на руках, особенно хрупкой хозяйке. Симптомы перегрева Первыми признаками солнечного удара являются заторможенность, горячее дыхание, красные слизистые, дрожь в лапах и невозможность идти самостоятельно. «Первая рекомендация, если такое произошло, — перенести пострадавшего в тень, обеспечить притоком свежего воздуха, лоб и подмышечные впадины смочить водой. Ледяной водой не окатываем и в водоем не бросаем», — подчеркнул Шеляков.

Фото: Медиасток.рф

Он напомнил, что солнечный удар развивается очень быстро — достаточно двух-трех минут. Особенно скоротечно перегрев происходит у маленьких собачек. «Только что ваш щенок бегал, а теперь он с малиновым языком уже лежит, глаза остекленевшие и слюни пускает. Только прикурить успели, повернулись — он уже лежит. Не надейтесь, что вас пронесет и успеете отреагировать», — предупредил ветеринарный врач. Что касается кошек, то они сами могут выбрать место попрохладнее и избежать перегрева. Как правило, в жару они уходят в ванную и другие помещения с более низкой температурой. Больше всего риск перегрева касается животных, находящихся в закрытом пространстве: морских свинок, хомячков, попугаев и других питомцев. Владельцам следует ставить клетку только в затененные места, куда точно не будут падать солнечные лучи. Если есть сомнения, то лучше повесить на окна блэкаут-шторы, в противном случае питомцы могут погибнуть мучительной смертью, зажарившись на солнце, отметил ветеринар. Он также призвал хозяев обеспечивать животных доступом к воде и по возможности находиться с ними рядом, чтобы быстро оказать помощь и не давать четвероногим повода для волнений.