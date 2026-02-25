Сегодня 16:44 Тяжело больной Галицкий испугал посланием о «Краснодаре»: что происходит с миллиардером 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

Основатель и президент «Краснодара» и один из самых известных и успешных бизнесменов в стране Сергей Галицкий напугал болельщиков «быков» своей речью в фильме о первой победе клуба в РПЛ. Еще несколько лет назад миллиардер не делился подробностями своего состояния, не говорил о диагнозе, а теперь признался — ему тяжело. Настолько, что даже не все матчи команды он мог смотреть в прямом эфире.

«В декабре врачи давали ему полгода» Впервые о том, что он серьезно болен, Галицкий рассказал осенью 2021 года, но диагноз раскрывать не стал. Также он предупредил, что пока из-за состояния здоровья не сможет посещать матчи «Краснодара» в том объеме, что прежде.

Летом 2022 года в СМИ появились вбросы о том, что бизнесмен борется с онкологическим заболеванием, а в мае 2024 года на матче болельщики «быков» обратили внимание на то, как сильно изменился владелец «Краснодара».

Фото: РИА «Новости»

Тогда же спортивный журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале «Инсайды от Карпа» заявил, что у Галицкого произошел рецидив рака. «Карп докладывает с искренним сожалением: у Галицкого рецидив раковой опухоли. Коллеги знают, что я не собирался писать об этом до окончания сезона. Но вот этот момент настал», — написал он.

Еще в декабре [2023-го] врачи поставили владельцу «Краснодара» неутешительный диагноз: полгода жизни. Все это время он проходил химиотерапию, которая сильно влияет на организм. Хочется верить, что Сергей Николаевич выздоровеет. Но на всякий случай он организовал два фонда: один — для клуба, другой — для академии. Иван Карпов

Также журналист отметил, что в последнее время все большую роль в жизни отца стала играть его дочь Полина. Именно она, по информации Карпова, будет курировать фонд, который предназначен для функционирования «Краснодара».

Ранее Галицкий говорил о том, что собирается ограничить дочь в средствах, потому что ему важно, чтобы его дело жило, когда его не станет.

Фото: РИА «Новости»

«Я говорил дочери, что количество денег у нее будет ограниченным. Потому что мне нужно, чтобы после меня финансировались клуб, школа, стадион, база. Мы строим новые здания. Она согласилась со мной. Следующее поколение должно иметь мотивацию. В гробу карманов нет. Ты заработал в этом обществе — ты ему должен отдать», — подчеркивал бизнесмен.

Интересно Полина родилась в 1995 году, окончила Кубанский государственный университет по специальности и стала экономистом. В 2017 году девушку включили в рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров. Мать Полины Виктория Галицкая умерла в 51 год летом 2023 года. Это произошло в Италии, где она лечилась от рака. Похоронили супругу основателя «Краснодара» в поселке Первомайский на Кубани.

Признание Галицкого о болезни и будущем клуба На днях в фильме «Краснодар». Путь к чемпионству», посвященном победе «быков» в РПЛ в сезоне-2024/2025, бизнесмен признался, что не может участвовать в жизни своего футбольного клуба, как делал это раньше. Более того, по его словам, болезнь периодически не позволяла ему смотреть некоторые матчи в прямом эфире.

Фото: РИА «Новости»

Однако, как подчеркнул Галицкий, команда больше не зависит от одного человека и сможет продолжить существовать без него.

Нельзя сравнивать то, как я сейчас участвую, и то, как я участвовал лет пять назад, до моей болезни, до сложной ситуации в моей жизни. Я это сделал намеренно, клуб уже не зависит от одного человека. Наши доходы, плюс те ресурсы, которые размещены в школе и клубе, позволят достаточно длительное время быть очень спокойным по финансовым ресурсам. Сергей Галицкий

«И болельщики, наверное, следующие 10-15 лет, есть я или нет, могут быть спокойны: клуб будет существовать и по финансам находиться там, где он есть. Поэтому то, что я пообещал, я сделал. Болельщики наши могут быть спокойны», — поделился основатель «Краснодара». Отдельно Галицкий отметил, что титулы никогда не были для него целью и у него не было мечты выиграть кубок. А мечтал он о том, чтобы построить клуб, который смог бы всегда двигаться дальше, который был бы финансово наполнен и не имел проблем. «Остальное — это спорт. Когда у тебя шестой бюджет — иногда это дело случая. И я рад, что болельщики это получили. Для меня было важно, чтобы клуб встал на ноги и теперь может дальше быть без меня, потому что он собирает эту аудиторию, что уже невероятное количество болельщиков, для которых этот клуб — их клуб», — подчеркнул он.

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com / www.globallookpress.com

Как Галицкий создал «Краснодар» и его академию Галицкий увлекается футболом всю свою жизнь. В 2004 году бизнесмен стал владельцем и президентом ФК «Авангард» из Лазаревского, выступавшего в любительской лиге. Спустя четыре года он основал «Краснодар». В 2011 году клуб дебютировал в РПЛ, а в 2025-м «быки» впервые стали чемпионами России. Кроме того, на счету южан — серебро сезона-2023/2024 и три бронзовые награды (2014/2015, 2018/2019 и 2019/2020).

«Краснодар» четыре раза выходил в плей-офф Лиги Европы и дважды из них доходил до стадии 1/8 финала, а также играл на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2020/2021.

Фото: РИА «Новости»

Академию «Краснодара» с собственной футбольной философией Галицкий открыл в 2010 году. На сегодняшний день это одна из самых сильных школ в России. Ее филиалы (а их уже 38) работают в Краснодаре (15), Краснодарском крае (19), на Ставрополье (два) и по одному — в Кабардино-Балкарии и Адыгее.

Интересно В апреле прошлого года стало известно, что за 2024-й Галицкий вложил в академию «Краснодара» 7,8 миллиарда рублей. Основной вклад, по данным Sports.ru, внесли три компании: «Пластиктрейд» (3,07 миллиарда рублей), «Инвестрой» (2,1 миллиарда рублей) и «Новые технологии» (1,99 миллиарда рублей). С учетом инвестиций в основной клуб на 3,6 миллиарда рублей суммарные вложения Галицкого в краснодарский футбол составили 11,4 миллиарда.

Особенность преподавания здесь в том, что тренеры всегда и для воспитанников всех возрастов ставят в приоритет атакующих стиль игры. Плюс в академии нет специализации до 15 лет, до этого момента игроков не оценивают по антропометрическим данным, а все обучение проходит комплексно. Спустя два года после начала работы академии Галицкий говорил, что ему очень хотелось бы, чтобы состав «Краснодара» полностью состоял из ее выпускников, и подчеркивал, что это абсолютно возможно.

Моя мечта — и я уверен, что она исполнится, — чтобы 11 выпускников моей школы играли за «Краснодар». Это абсолютно возможно. Более того, я считаю, что это самый простой путь. Талантов у нас рождается столько же, сколько и во всем мире. Сколько в Германии, в Испании, во Франции. Просто если вы не вкладываетесь в детский футбол, как они будут развиваться? Сергей Галицкий

В дальнейшем Галицкий вложил свои личные средства (более 20 миллиардов рублей) в строительство современного стадиона в Краснодаре вместимостью около 35 тысяч человек. Объект получил четвертую категорию от УЕФА — право принимать матчи любого уровня.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press / www.globallookpress.com

Осенью 2016 года на арене прошла первая игра: на поле встретились сборная России и команда Коста-Рики. Через две недели на своей новой домашней арене «Краснодар» сыграл с «Шальке» в групповом этапе Лиги Европы.

Интересно Согласно рейтингу StadiumDB, стадион «Краснодар» входит в тройку лучших стадионов мира. В конце 2017 года здесь впервые в чемпионате России работала система видеоповторов VAR.

В сентябре 2017 года рядом со стадионом открыли огромный парк со смотровой площадкой, летним амфитеатром, садом и фонтаном, который летом превращается в каток. Это пространство считают одной из достопримечательностей города. В 2023 году здесь появился Японский сад, где высадили почти 300 тысяч цветов, свыше 6,5 тысячи деревьев, а также почти шесть тысяч кустарников.