Сегодня 03:31 «Тихая охота» в январе. Как и где собирать зимние грибы Миколог Вишневский: зимой можно собирать все грибы, среди них нет ядовитых 0 0 0 Фото: Wilfried Martin/imageBROKER.com / Global Look Press Эксклюзив

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Грибы зимой — не миф, а реальность. Жители Подмосковья убедились в этом в нынешнем январе, принося с «тихой охоты» полные корзинки вешенок, оранжевых дрожалок и зимних опят. Кандидат биологических наук, миколог Михаил Вишневский рассказал 360.ru, что собирать зимние грибы можно без опаски, среди них нет ядовитых.

«Тихая охота» в январе Жители Московской области в этом году решили не закрывать грибной сезон осенью и продолжают даже в январе хвалиться полными корзинами. Минэкологии Подмосковья рассказало, что грибы зимой — не редкость. В это время года в средней полосе России можно найти опенок зимний, устричную вешенку и дрожалку оранжевую, которые хорошо чувствуют себя даже под снегом. При этом некоторые экологи в ответ на это призвали к осторожности: якобы сбор грибов в нетипичное время может отрицательно сказаться на популяции этих организмов. Однако собеседник 360.ru миколог Михаил Вишневский подтвердил, что зимние грибы — явление не уникальное, и собирать их можно без опаски. «Поход зимой за грибами на самом деле это норма. И это не очень активно проникает в информационное поле, потому что мало кто этим занимается. <…> Но это то, чем можно заниматься каждый год», — отметил Вишневский.

Фото: РИА «Новости»

Интенсивность, с которой зимой растут грибы, зависит от текущего сезона. Обычно это происходит в декабре, но когда случаются оттепели, как в нынешнем году, то «тихой охотой» можно заниматься и в январе, отметил миколог. «Единственный месяц, когда зимой грибов действительно всегда мало — это февраль. Вот чтобы в феврале собирать грибы — действительно должны сложиться уникальные условия. Поглядим, что еще будет в предстоящем феврале», — добавил Вишневский.

Фото: РИА «Новости»

Какие грибы растут зимой Если зима выдается холодной с редкими оттепелями, то обычно вырастают только два вида грибов: зимний опенок и вешенка устричная. Та самая, которая продается в магазинах, только дикорастущая, пояснил эксперт. «А если такие хорошие качественные оттепели, как сейчас, то вешенки уже растут не один вид, а три-четыре, и к зимнему опенку могут присоединиться даже летние. Тоже на древесине. И ледовки-говорушки, и белые грибы с подосиновиками и подберезовиками могут достоять до середины, а то и до конца декабря. И лисички вместе с ними. И все зависит от того, насколько действительно тепло или холодно, насколько продолжительны оттепели, и как обилен снежный покров», — разъяснил миколог. Чаще всего зимние грибы растут на деревьях, но если тепло, то могут вылезти и на земле, например, ледовки-говорушки, добавил Вишневский. «И что чрезвычайно позитивно, ни один ядовитый гриб в это время не растет. То есть смело все, что сидит на земле и растет на деревьях, можно собирать. И такие грибы по своим качествам ничем не отличаются от обычных своих аналогов летних и осенних. Их совершенно спокойно можно собирать и ничего не надо ждать», — заявил специалист.

Фото: РИА «Новости»

Где зимой можно найти грибы Миколог уточнил, что речь идет о средней полосе европейской части России. Сообщения о сборе зимних грибов в этом году поступают из разных городов России: кроме жителей Подмосковья, «грибными» фотоснимками хвались брянцы, волгоградцы и нижегородцы. Миколог Вишневский отметил, что зимой грибы можно собирать везде: в любом лесу или в городском парке. Зимние грибы можно найти в любом типе леса, пояснил собеседник 360.ru. «Главное, чтобы был лес, деревья. Сбор грибов зимой ничем принципиально не отличается [от летнего], кроме того, что их меньше и смотреть надо не сколько под ноги, сколько на деревья», — подытожил Вишневский.