02 июня 2025 14:47 Тестостероновая бомба или обман зрения? Почему женщин привлекают лысые мужчины Сексолог Миллер: женщины подсознательно тянутся к лысым мужчинам 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

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Пышная шевелюра далеко не всегда становится атрибутом красоты и сексуальности у мужчин. В некоторых случаях, именно брутальная лысина привлекает девушек и превращает обычного парня в красавчика. Неужели отсутствие волос — признак мужественности и силы? На этот и другие вопросы ответила практикующий психолог, сексолог Александра Миллер в беседе с 360.ru.

Харизма — залог успеха «Это на самом деле не миф. Многие женщины любят лысых мужчин. Связано это, возможно, с тем, что тестостерон все-таки влияет на облысение. <…> На подсознательном уровне женщина воспринимает лысого мужчину, как очень мужественного, с большим количеством тестостерона», — заявила она. По ее словам, когда женщина видит подобного мужчину, то ее подсознание воспринимает его как сексуально активного партнера, с которым можно завести потомство.

Фото: РИА «Новости»

Интересно 2 июня — Международный день лысых. Этот неофициальный праздник отмечают во многих странах мира, в том числе и в России. 2 июня — Международный день лысых. Этот неофициальный праздник отмечают во многих странах мира, в том числе и в России.

При этом не все мужчины с большим количеством тестостерона — лысые, да и образ такой подойдет не каждому. В таких вопросах многое решает харизма и природное обаяние, объяснила Миллер. Если мужчина харизматичный и мужественный сам по себе, то ему совсем не обязательно бриться, чтобы привлекать девушек. В качестве примеров она привела актеров Вин Дизеля и Джейсона Стэйтема, которых многие считают секс-символами. При этом им не уступает по сексуальности коллега Хавьер Бардем — несмотря на густые волосы, он тоже воспринимается как очень привлекательный мужчина. И во многом это заслуга его харизмы.

Тестостероновая бомба Не согласилась Миллер и с мнением, что русские женщины выбирают лысых партнеров из-за стереотипов. «Здесь лысина воспринимается подсознательно, как тестостероновая бомба», — объяснила она.

Фото: www.globallookpress.com

Хотя в массовой культуре иногда формируется образ «лысого мачо», как в случае с тем же Вин Дизелем, это не универсальное правило, убеждена эксперт. Например, есть много мужчин с волосами, которые не уступают по сексуальности своему антиподу. Кроме того, у всех разная физиология. У некоторых вырабатывается мало мужских гормонов, но они все равно лысеют. Тут же Миллер обратила внимание, что на самом деле лысина не сильно связана с тестостероном, это скорее миф, чем реальность. При этом на подсознательном уровне девушки могут тянуться к лысым из-за психологического ощущения их мужественности.