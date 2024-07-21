«Теперь это ваша проблема». Иркутянка бросила собаку в ветклинике из-за денег

В Иркутске женщина принесла в ветклинику раненую дворняжку, но, узнав стоимость лечения, сбежала, заявив, что собака — не ее проблема. Врачи не бросили пса в беде, выхаживают его и не исключают, что он пострадал по вине горожанки. Дело в том, что иногда автомобилисты сбивают животных, а потом вот так подбрасывают ветеринарам.

В домашних условиях спасти было бы нереально

По информации kp.ru, пострадавшую дворнягу принесли в клинику 20 июля. Собака была в очень тяжелом состоянии, шевелиться почти не могла.

Специалисты пришли к выводу, что у пса дыхательная недостаточность, которая развилась из-за сильного удара. Наиболее вероятными причинами этого, по мнению врачей, могло быть или ДТП, или жестокое обращение.

При этом женщина, которая принесла дворняжку, заверила ветеринаров, что хозяйкой не является, а просто нашла собаку и хотела помочь. Как на самом деле было дело, остается только гадать, поделилась в беседе с изданием главврач ветклиники Анна.

За прием дама заплатила 700 рублей. Но псу требовались обезболивающие уколы и восстановление в кислородной камере. Проводить такие процедуры дома было бы нереально, собака однозначно погибла бы, пояснили ветеринары.

Поэтому женщине объяснили, что животное надо оставить в стационаре минимум на три-четыре дня. Стоимость одних суток составляла три тысячи рублей.

Когда озвучили сумму, поведение горожанки резко изменилось. Она спешно покинула клинику, заявив, что ей надо подышать.