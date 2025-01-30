Зоотовары ушли в теневой оборот. Что не так с их продажей на маркетплейсах?
Представитель СПЗ Дмитриев: онлайн-продажа зоотоваров часто идет не по правилам
В нескольких российских городах сократилось число оффлайн-зоомагазинов, а торговлю товарами для животных постепенно переносят на маркетплейсы. Председатель правления Союза предприятий зообизнеса Кирилл Дмитриев на стриме с ведущей 360.ru Региной Ореховой отметил, что онлайн-продавцы порой игнорируют даже самые элементарные правила.
По данным «Коммерсанта», к началу января в Москве число зоомагазинов сократилось на 12,5%, по сравнению с прошлым годом. В Санкт-Петербурге оно уменьшилось на 9,5%, а в Краснодаре — на 6,9%. Дмитриев заметил, что в общем по стране показатель тоже снижается.
«Что касается онлайн-продаж, действительно, это быстро развивающийся, динамичный канал. Но здесь, к сожалению, тоже очень много вопросов и проблем, связанных с тем, что не всегда маркетплейсы при реализации ветеринарных препаратов и кормов соблюдают действующие нормативы, нормы и правила», — подчеркнул он.
Лицензия на товары для животных
Наибольшие сложности, по словам представителя этой бизнес-сферы, возникают с лицензированием ветеринарно-фармацевтической деятельности при торговле ветеринарными препаратами.
Любая точка, через которую проходит ветеринарный препарат, должна иметь лицензию на ветеринарную фармацевтическую деятельность и соблюдать лицензионные требования. Это и условия хранения, и товарное соседство, и так далее. И у маркетплейсов, даже у крупных, у нескольких крупнейших складов есть такого рода лицензии, но в большинстве своем десятки складов у каждого маркетплейса по стране не лицензированы.
Кирилл Дмитриев
председатель правления Союза предприятий зообизнеса
С транспортом, по его мнению, складывается аналогичная ситуация, как и с пунктами выдачи заказов. Последние вообще выступают как самостоятельные юридические лица или индивидуальные предприниматели.
«Здесь совсем никто не имеет лицензии на ветеринарно-фармацевтическую деятельность. Это создает определенное конкурентное преимущество, потому что классическая зоорозница вынуждена соблюдать все, получать лицензии, тратить на это деньги, ресурсы, брать в штат ветеринарного врача, нести очень серьезные связанные с этим издержки», — пояснил Дмитриев.
Зачем нужна система «Меркурий»
Онлайн-торговля, по сути, нарушает действующие нормы и правила и реализует товар без получения лицензии. Вопросом уже занялись в Национальной ассоциации зооиндустрии, и достичь определенных успехов все же удалось: маркетплейсы стали проверять наличие необходимых документов у продавцов.
В ситуации с кормами лицензирование не требуется, сказал Дмитриев, но существует система «Меркурий», которая обеспечивает учет и прослеживаемость любого перемещения подконтрольной продукции животного происхождения.
Нам любят говорить, что пункт выдачи заказов — это не торговая точка. Да, действительно, но тем не менее корм туда попадает, хранится какое-то время. И все это должно отражаться в системе «Меркурий». Иначе мы получаем просто неконтролируемый теневой оборот перемещения кормов по стране из одного города в другой по различным складам, распределительным и сортировочным центрам маркетплейса. И в итоге — его транспортировку и выдачу потребителю в ПВЗ.
Кирилл Дмитриев
По сравнению с оффлайн-магазинами, пояснил собеседник 360.ru, маркетплейсы в итоге получают необоснованное конкурентное преимущество.
«На маркетплейсах очень часто оказываются корма или ветеринарные препараты, в том числе запрещенные к ввозу в Российскую Федерацию, от поставщиков из из Белоруссии, Казахстана, из третьих стран, таких как Турция, Китай и ряда других», — обратил внимание Дмитриев.
Он также подчеркнул, что на всех маркетплейсах ситуация разная: с некоторыми удалось подписать соглашения о сотрудничестве, а другие не идут ни на какие контакты с Национальной ассоциацией зооиндустрии.