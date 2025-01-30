30 января 2025 22:27 Зоотовары ушли в теневой оборот. Что не так с их продажей на маркетплейсах? Представитель СПЗ Дмитриев: онлайн-продажа зоотоваров часто идет не по правилам 0 0 0 Фото: Elena Mayorova / Global Look Press Эксклюзив

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В нескольких российских городах сократилось число оффлайн-зоомагазинов, а торговлю товарами для животных постепенно переносят на маркетплейсы. Председатель правления Союза предприятий зообизнеса Кирилл Дмитриев на стриме с ведущей 360.ru Региной Ореховой отметил, что онлайн-продавцы порой игнорируют даже самые элементарные правила.

По данным «Коммерсанта», к началу января в Москве число зоомагазинов сократилось на 12,5%, по сравнению с прошлым годом. В Санкт-Петербурге оно уменьшилось на 9,5%, а в Краснодаре — на 6,9%. Дмитриев заметил, что в общем по стране показатель тоже снижается. «Что касается онлайн-продаж, действительно, это быстро развивающийся, динамичный канал. Но здесь, к сожалению, тоже очень много вопросов и проблем, связанных с тем, что не всегда маркетплейсы при реализации ветеринарных препаратов и кормов соблюдают действующие нормативы, нормы и правила», — подчеркнул он.

Лицензия на товары для животных Наибольшие сложности, по словам представителя этой бизнес-сферы, возникают с лицензированием ветеринарно-фармацевтической деятельности при торговле ветеринарными препаратами.

Любая точка, через которую проходит ветеринарный препарат, должна иметь лицензию на ветеринарную фармацевтическую деятельность и соблюдать лицензионные требования. Это и условия хранения, и товарное соседство, и так далее. И у маркетплейсов, даже у крупных, у нескольких крупнейших складов есть такого рода лицензии, но в большинстве своем десятки складов у каждого маркетплейса по стране не лицензированы. Кирилл Дмитриев председатель правления Союза предприятий зообизнеса

С транспортом, по его мнению, складывается аналогичная ситуация, как и с пунктами выдачи заказов. Последние вообще выступают как самостоятельные юридические лица или индивидуальные предприниматели. «Здесь совсем никто не имеет лицензии на ветеринарно-фармацевтическую деятельность. Это создает определенное конкурентное преимущество, потому что классическая зоорозница вынуждена соблюдать все, получать лицензии, тратить на это деньги, ресурсы, брать в штат ветеринарного врача, нести очень серьезные связанные с этим издержки», — пояснил Дмитриев.

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Зачем нужна система «Меркурий» Онлайн-торговля, по сути, нарушает действующие нормы и правила и реализует товар без получения лицензии. Вопросом уже занялись в Национальной ассоциации зооиндустрии, и достичь определенных успехов все же удалось: маркетплейсы стали проверять наличие необходимых документов у продавцов.

В ситуации с кормами лицензирование не требуется, сказал Дмитриев, но существует система «Меркурий», которая обеспечивает учет и прослеживаемость любого перемещения подконтрольной продукции животного происхождения.

Нам любят говорить, что пункт выдачи заказов — это не торговая точка. Да, действительно, но тем не менее корм туда попадает, хранится какое-то время. И все это должно отражаться в системе «Меркурий». Иначе мы получаем просто неконтролируемый теневой оборот перемещения кормов по стране из одного города в другой по различным складам, распределительным и сортировочным центрам маркетплейса. И в итоге — его транспортировку и выдачу потребителю в ПВЗ. Кирилл Дмитриев

По сравнению с оффлайн-магазинами, пояснил собеседник 360.ru, маркетплейсы в итоге получают необоснованное конкурентное преимущество. «На маркетплейсах очень часто оказываются корма или ветеринарные препараты, в том числе запрещенные к ввозу в Российскую Федерацию, от поставщиков из из Белоруссии, Казахстана, из третьих стран, таких как Турция, Китай и ряда других», — обратил внимание Дмитриев. Он также подчеркнул, что на всех маркетплейсах ситуация разная: с некоторыми удалось подписать соглашения о сотрудничестве, а другие не идут ни на какие контакты с Национальной ассоциацией зооиндустрии.