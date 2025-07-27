Сегодня 14:16 Температурные качели и ливни. Какой прогноз погоды в Москве и Петербурге на начало августа Синоптик Позднякова: в Москве и Петербурге сохранится жаркая погода 0 0 0 Фото: Медиасток.рф Эксклюзив

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В Москве и Санкт-Петербурге продолжается рекордная жара. Пока одни наслаждаются настоящим летом, другие ждут хотя бы небольшого похолодания. Чего ждать от погоды в двух столицах в конце июля — начале августа — в материале 360.ru.

Прогноз погоды в Москве 27 июля — 2 августа Погоду в столичном регионе будет определять гребень высокого атмосферного давления и антициклона, рассказала 360.ru метеоролог, главный специалист информационного портала Метеоновости Татьяна Позднякова. «Поэтому до 31 числа у нас осадков не ожидается. Ночи станут чуть прохладнее, будут малооблачным, ясными. Преобладающая температура будет уже где-то в пределах минимальной: +14, не выше +13…+15 градусов. По области возможно понижение и до +10…+12 градусов в предстоящие сутки», — отметила эксперт. Дневная температура при этом остается высокой — 27 июля столбики термометров достигнут +29 градусов, в понедельник — +27…+29 градусов.

В последующие дни +28…+30, а 31 числа температура даже преодолеет отметку +30 градусов. Максимально — +29…+31. Температура воздуха будет выше климатической нормы где-то на пару градусов. Татьяна Позднякова метеоролог

Для тех, кто хорошо переносит жару, погода станет комфортной. Сильного ветра в Московском регионе не ожидается, будет много солнца. «Кто захочет отдохнуть на природе, могут еще и позагорать, и покупаться. Индекс ультрафиолета в эти дни будет достигать шести, это довольно хороший индекс, при котором не очень обгоришь, но примешь приятный загар», — объяснила метеоролог.

Фото: Медиасток.рф

Когда в Москву придет похолодание Пока модели погоды на первую половину августа не показывают смены температурного режима или резкого похолодания. «Конечно, дожди у нас начнутся, и, скорее всего, первая декада месяца будет довольно теплой, но дождливой. Насколько интенсивные будут дожди, сказать довольно сложно. Скорее всего, понижение температуры произойдет уже где-то к середине месяца», — отметила Позднякова. Но до конца июля продержится жара.

Немного понизится температура в первых числах, 1–2 августа, там уже не будет +30 градусов, а будет где-то +22…+25. Потом вновь погоду будет определять теплая воздушная масса, в которой начнут развиваться облака. Поэтому возможны и ливневые дожди, и грозовая деятельность. Так что после второго числа у нас погода уже неустойчивая, не такая солнечная, сухая, хотя и теплая. Татьяна Позднякова метеоролог

Согласно приметам, без гроз не обходится Ильин день — его отмечают 2 августа. «Да, будет происходить смена процессов, но когда это придется — на первое число, на второе число — пока что сказать довольно сложно. По приметам Ильин день никогда не обходится без грозы и без дождя. Но пока что никаких интенсивных осадков модели долгосрочных прогнозов погоды не дают, на второе число в частности», — объяснила синоптик.

Фото: Медиасток.рф

Погода в Санкт-Петербурге на июль–август В Санкт-Петербурге установилась еще более жаркая погода. В ближайшую неделю столбики термометров будут подниматься выше +30 градусов. «Кратковременные дожди возможны только в конце месяца, где-то 31 числа, и прогнозы показывают, что и 1 августа будет довольно дождливым, потому что произойдет прохождение холодного фронта, смена процессов. Поэтому ко второму числу дневная температура понизится градусов на пять-восемь», — рассказала Позднякова. Аномальная жара в Петербурге обусловлена гребнем антициклона.

Туда он раньше проник, чем на нашу территорию, и там раньше установилась жаркая погода. Пока что этот гребень удерживает жару. Воздух приходит туда и так довольно теплый с юго-западной Европы. Татьяна Позднякова метеоролог

Также на погоде сказывается более длинный световой день. «Дни значительно длиннее, чем московские, поэтому там воздух раскаляется вот до +30 с лишним градусов», — подчеркнула метеоролог.