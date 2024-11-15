Телеканал 360 стал лауреатом Премии «Выбор Потребителей»

7 ноября в отеле «Мантера Резорт и Конгресс» были подведены итоги XV юбилейной Премии «Выбор потребителей». Присуждение награды — прямое подтверждение приложенных усилий, способствующих развитию бизнеса и отечественной экономики. Определение лучших товаров, проектов и достижений в области качества продукта и сервиса позволяет тиражировать образцовые предложения на рынке в отношении удовлетворенности клиентов.

На протяжении 15 лет Премия «Выбор потребителей» — главная премия на российском рынке, вручаемая в области качества и сервиса. Именно качество обслуживания зачастую является решающим фактором в борьбе за покупателя.

«Выбор потребителей» не только вдохновляет компании на дальнейшее совершенствование, но и укрепляет лояльность к бренду среди клиентов. В этом году Экспертный совет рассмотрел более 500 заявок, но лишь 100 стали лауреатами Премии. Телеканал 360 стал победителем в номинации «Медиасистема года» в категории «СМИ для потребителей».

Помимо Телеканала 360, лауреатами премии стали: сеть АЗС «Газпромнефть», Свой Банк, «Мистер Мэттресс», бренд XFIT («ИКСФИТ»), ЕДИНЫЙ ЦУПИС (ООО НКО «Мобильная карта»), ООО «СМАРЕНТ», ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани», ООО «ЛГ Электроникс РУС», первая профессиональная сеть ортопедических салонов ОРТЕКА, «МАЙБЕНБЕН», дирекция железнодорожных вокзалов — филиал ОАО «РЖД», СДЭК, международный онлайн-институт психологии «СМАРТ», Первая мебельная фабрика.

В современных условиях, когда потребители становятся все более требовательными к качеству и скорости обслуживания, самообслуживание становится не только актуальным, но и предпочтительным видом сервиса. «Сегодня на наших АЗС клиенты могут самостоятельно приготовить кофе, оплачивать покупки через мобильное приложение или при помощи экспресс-касс. Наши сервисы самообслуживания востребованы: ежедневно порядка 17 тысяч посетителей покупают топливо и кофе онлайн, а доля транзакций через экспресс-кассы с начала года выросла более чем на 13%. Мы также развиваем новый формат АЗС с расширенной зоной самообслуживания. Число таких станций уже достигло 52, и с каждым годом будет расти», — отметил руководитель сети АЗС «Газпромнефть» Олег Кузьменков.