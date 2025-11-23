Сегодня 20:49 Telegram превратился в большую проблему. Пожить без него будет полезно? Публицист Миронова: из-за Telegram мы получили неинформированных людей 0 0 0 Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

Помните веселые времена, когда люди по всей стране паниковали из-за возможного отключения Telegram? Самолетики бумажные из окон выбрасывали. Я тогда стойкого мнения насчет необходимости складывать самолетики не имела, но мне и не приходилось выбирать: жила в деревне, самолетик мой могла увидеть в огороде только наша собака.

А казалось тогда, что все, конец, как это — без Telegram? Заживем, думали мы… Ну что, зажили? Чем больше лет Telegram, тем серьезнее я задумываюсь: а благо ли нам принесли братья Дуровы? С одной стороны, свобода распространения информации. С другой — свобода распространения всего остального. Оно того стоит? Свобода слова — это свобода распространения информации под своим именем. Когда ты говоришь, и тебе за это ничего не будет. Во-вторых, это свобода распространения общественно и политически важной информации. Не просто право кричать: «Петя — дурак!», а крикнуть: «Петя дурак, но его назначили начальником транспортного цеха!» Не: «Я тебя в гробу видел, сосед Сережа, который все выходные долбит стены», а: «В гробу я видел такую жизнь, дорогой мэр Козодоинска!» Понимаете?

Фото: IMAGO/Bernd Feil/M.i.S. / www.globallookpress.com

Telegram-канал не дает свободы слова, он не влияет на право неанонимно распространять информацию, а на анонимные источники общество и власть не реагируют.

У человека должно быть право анонимно сообщить важную информацию туда, где ее донесут до общества. Анонимно сообщить в газету, заказать маме песню на радио, подшутить над другом. Должно быть право на анонимную личную переписку. Например, отсоветовать устраиваться на плохую работу.

Я считаю, что для свободы этого права достаточно, поскольку если анонимность будет и для домохозяйки, и для газеты, мы сорвемся в пропасть. У нас анонимность хамов, анонимность сталкеров. Анонимность преступников и даже врагов, которые нам пишут прямо с Украины. И у нас анонимные СМИ — де-факто крупные общественно-политические Telegram-каналы. И эти СМИ поставляют новости, прошедшие несколько кругов анонимности. Мы каждый день читаем «инсайды из кабинета министра обороны», «инсайды из Кремля». Какие могут быть инсайды из Кремля или кабинета главы Минобороны? Но подобные новости все больше нас поражают, причем, выкатываясь из анонимных источников, они проходят еще несколько кругов анонимности. А потом люди принимают по ним жизненно важные решения.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Раньше тоже были такие. С 2008 года твердили: «Источник в Кремле заявил, что российской экономике дали два месяца». Но раньше подобные балаболы раз-два сходят на передачу — потом их уже не зовут. А теперь они анонимные. И скажу еще больше: даже если завтра всех владельцев Telegram-каналов заставить подписывать свое ФИО и город проживания, свободы распространения информации не будет. Она утонет в миллионах других новостей и каналов, которые вываливаются на людей, как только они спросонья берут в руки телефон. Ты не можешь плавать в бассейне, полном людей. И не можешь распространять новости, если их производят все.

Из-за Telegram мы получили беспрецедентно неинформированных людей. Подписанные на 100 каналов, они тем не менее могут не знать, что произошло на их улице или какой важный закон приняли, — информация тонет.

Это, смею сказать, проблема: в других крупных странах нет такой вовлеченности населения в анонимные новости. Мы несем бремя, потому что стали первыми пользователями и потому что у нас народ из любого места делает площадку для высказывания. Такое мало где встретишь, поверьте. И мы от этого не выиграли.

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press / www.globallookpress.com

Приведу пример, что сейчас на слуху: в Telegram появился канал, который обнаружил, что переехавшие к нам с Украины срочносборщики получали огромные деньги на криптокошельки. Канал был анонимный. За лето и осень накопал фантастическую информацию, однако мало кто про них слышал. Причины две. Первая — перенасыщенность информационного поля. Утонули в потоке новостей. Причина вторая — анонимность. Никто не воспринимает анонимную информацию всерьез. Канал заметили, когда внезапно защищать украинцев с криптогаманками вызвался один генерал. Случился скандал, имя автора расследований было названо — новости о миллионах валюты на криптокошельках поднялись на воздух.

Фото: IMAGO/Michael Bihlmayer / www.globallookpress.com

Теперь — к делу. К отмене. Что будет, если Telegram станут блокировать? Смею предположить, что будет даже лучше. По крайней мере, может стать лучше. Болтать нам есть с кем. Мало кто переписывается в Telegram с семьей — неудобно, не видишь писем, если много на кого подписан. Чаты быстро переедут. Сколько у нас было мессенджеров? ICQ, Google (был мессенджер у них!), Skype, Viber, WhatsApp… Сильно мы по ним скучаем?

Фото: Valentin Wolf/http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com

Считаю, что всем будет лучше, если перейти в мессенджер с регистрацией на «Госуслугах». Главным образом будет меньше хамства. Люди развращены анонимностью, эта развращенность влияет и на реальную жизнь: стали вести себя, словно и на улице анонимность. Меньше будет самовозгонки. Есть люди, которые так себя накручивают в интернет-баталиях, что уже не могут остановиться. Анонимные медиа притихнут на время. Если бы еще и ФИО обязали в шапке канала писать, было бы совсем отлично. В приватной переписке люди пускай хоть моржами притворяются, но, если делаешь новости или что-то комментируешь, все-таки надо понимать, что ты не анонимен ни для государства, ни для собеседников. А то, знаете…

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Я, до того как закрыть свободный доступ в свой чат, просыпалась утром, открывала Telegram, а там — несется отовсюду и всем подряд: «Сдохни, мразь», «Кишки тебе на мясорубку намотаем», «Куды ты со своими личинками прешь, тожемать, уродина». Страшно! Если Telegram на время отключать, люди потихоньку сбавят накал и привыкнут к сдержанности.

Что до перенасыщенности информацией, то и здесь сыграет роль привычка. Сетевые псевдоСМИ перейдут в MAX или еще куда-нибудь. И там расплодятся, по идее. Но! Есть хорошее «но»: во время блокировок Telegram люди могут отвыкнуть от тупого скроллинга ленты анонимных новостей, поэтому для выкармливания новых сотен тысяч каналов попросту не останется читательского внимания.

Звонки отключили — ничего не случилось: стали поменьше болтать, побольше гулять. Уверяю вас, ничего плохого не случится, если будут закрывать и сам мессенджер: меньше станут в нем торчать. Зачем человеку из 10 мест одновременно первым прочитать, что сказал Трамп за обедом, а потом еще в 10 чатах обсудить это с другими зеваками? Успокоятся, станут больше спать. Про мошенников не говорю — пошел спад, теперь у нас появились мошенники, изображающие жертву мошенников: бабульки с квартирами и прочее. В MAX тоже звонят аферисты, но там их легче поймать, это ключевое.

Фото: Alexandra Pogiba/news.ru / www.globallookpress.com

А еще представьте, как сразу рухнут цепочки наркосбыта, все эти схемы с закладками и прочим. Крипторынок рухнет, ведь растить-то растят крипту, продают и покупают, но сделки обсуждают в Telegram. Номера кошельков передаются в Telegram. Взяточники теперь в Telegram присылают номер кошелька.

Сколько у нас денег будет спасено от мошеннических сборов на деток, на кошек, на солдат, которым далеко не все доходит? Появилась обширнейшая ОПГ под условным названием «А вот мой криптокошелек». Мы буквально вернем в экономику триллионы, просто закрыв Telegram и запретив сборы на анонимных каналах. Они и сейчас запрещены, но уследить невозможно, только если выключать сразу всех.

Надо закрывать хотя бы на время, чтобы людям давать возможность одуматься. Прийти в себя, очухаться, извините, от шквального ветра информации, который уже дезориентировал обывателя. Обывателю для результативной жизни с карьерой, семьей, достижениями нужна спокойная обстановка, а не этот вечный бег по заголовкам новостей. Если он сам не в состоянии отложить телефон и пойти погулять, заставьте его! Пусть идет и потихоньку в себя приходит!