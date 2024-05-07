Спектакль «Русская заря»: о чем он, рецензия | 360°

Эксклюзив

07 мая 2024, 19:04

Начинается с главного. Театральная постановка о Донбассе и Одессе

Писатель Беседин: «Русская заря» — важный спектакль, смотреть который необходимо

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Фонд развития современного искусства представил в парке «Зарядье» документальный публицистический спектакль «Русская заря» Ольги Окрепиловой, посвященный конфликту на Украине и в Донбассе. Сюжет охватывает 2014–2022 годы. В основе — книга поэта и публициста Ильи Рывкина, написанная по мотивам интервью с очевидцами и участниками тех событий, жителями, военнослужащими и добровольцами. Почему это важный спектакль, который необходимо посмотреть независимо от личного отношения к происходящему, писатель Платон Беседин рассказал в колонке для 360.ru.

Далее — прямая речь.

У нас принято ругать кинематограф — за вторичность, за непатриотичность, за бессмысленность. То же самое касается музыки — много критики в ее адрес. О театре принято говорить куда меньше.

Меж тем именно там давно наблюдается нечто вроде авгиевых конюшен, в которых накопилось немало никчемных веществ. Где ты, Геракл? Приди наконец!

Достаточно вспомнить, как в севастопольском театре имени Луначарского — в городе-герое! — сотрудника Евгения Барулина выгнали за поддержку СВО. И ничего, сошло с рук, что называется.

Такие случаи, когда театральные деятели, получая государственное финансирование, держат дулю в кармане по отношению к этому самому государству, да и чего уж скрывать, к народу, довольно часты и регулярны.

Вышесказанное, собственно, не означает того, что завтра-послезавтра все театры должны ставить исключительно правильно-патриотичные спектакли, нанося на лоб и другие части тела литеру Z. Нет, конечно.

Храм Донецкого Иверского монастыря, разбитый во время боевых действий 2014–2015 годов вблизи донецкого аэропорта
Храм Донецкого Иверского монастыря, разбитый во время боевых действий 2014–2015 годов вблизи донецкого аэропорта/РИА «Новости»

Не означает это и того, что должны ходить-бродить по театрам специально обученные, натасканные инспекторы, которые станут замерять уровень патриотизма в постановках. Свобода творчества — ключевой элемент для искусства. Это раз. И два. Патриотизм по заказу — наихудший вариант.

Тут важна насмотренность, важны личные впечатления, когда ты сам пережил и прочувствовал увиденное. В этом плане привлекает новый спектакль «Русская заря», поставленный совсем недавно. Сделала его режиссер Ольга Окрепилова по книге или, что вернее, по работам писателя Ильи Рывкина. Это опять же к вопросу о насмотренности и личных впечатлениях, о рождении нового искусства непосредственно там, в воронке конфликта.

Илья Рывкин живет в Европе и в качестве наблюдателя от Евросоюза ездил на выборы в Одессу, так же он был в ЛНР и ДНР — изучал Донбасс, общался с людьми. То, что происходило там, Рывкин запечатлел сперва в своей голове, а после на бумаге — его книга о тех событиях вышла на немецком языке.

Думаю, не стоит объяснять, что воспринята она была неоднозначно; кто там сказал, что в Европе нет цензуры? Ну-ну.

Ольга Окрепилова переработала этот текст для театрального варианта — и получилось нечто весьма любопытное: когда журналистское расследование — новая журналистика, называйте как хотите — переносится на театральную сцену.

Журналист ведет собственное расследование. Да, весьма оригинально и необычно, но, что важно, органично. Эффект восприятия усиливает музыка, написанная Владимиром Корниенко и Аленой Донцовой. Что называется, в точку!

Мемориал защитникам Донбасса накануне 80-летия освобождения региона от фашистов установили на площади перед Домом правительства ДНР в Донецке
Мемориал защитникам Донбасса накануне 80-летия освобождения региона от фашистов установили на площади перед Домом правительства ДНР в Донецке/РИА «Новости»

«Русская заря» — важный спектакль, смотреть который необходимо независимо от личного отношения к происходящему. Потому что это поиск правды, желание узнать истину — то, как было на самом деле. Следовательно, это повод задуматься и размышлять.

Тот случай, когда автор говорит со зрителем не плакатно-площадным языком, а скорее тихо, деликатно и осторожно — так, как и надо говорить о главном, о том, что составляет экзистенцию жизни и человека, и общества, и государства.

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