Спектакль «Русская заря»: о чем он, рецензия | 360°

Эксклюзив 07 мая 2024, 19:04 Начинается с главного. Театральная постановка о Донбассе и Одессе Писатель Беседин: «Русская заря» — важный спектакль, смотреть который необходимо Сотрудники военно-строительного комплекса Министерства обороны России реконструируют мемориальный комплекс «Саур-Могила», разрушенный во время боев в 2014 году, в Донецкой области / РИА «Новости»

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Фонд развития современного искусства представил в парке «Зарядье» документальный публицистический спектакль «Русская заря» Ольги Окрепиловой, посвященный конфликту на Украине и в Донбассе. Сюжет охватывает 2014–2022 годы. В основе — книга поэта и публициста Ильи Рывкина, написанная по мотивам интервью с очевидцами и участниками тех событий, жителями, военнослужащими и добровольцами. Почему это важный спектакль, который необходимо посмотреть независимо от личного отношения к происходящему, писатель Платон Беседин рассказал в колонке для 360.ru.

Далее — прямая речь.

У нас принято ругать кинематограф — за вторичность, за непатриотичность, за бессмысленность. То же самое касается музыки — много критики в ее адрес. О театре принято говорить куда меньше.

Меж тем именно там давно наблюдается нечто вроде авгиевых конюшен, в которых накопилось немало никчемных веществ. Где ты, Геракл? Приди наконец!

Достаточно вспомнить, как в севастопольском театре имени Луначарского — в городе-герое! — сотрудника Евгения Барулина выгнали за поддержку СВО. И ничего, сошло с рук, что называется.

Такие случаи, когда театральные деятели, получая государственное финансирование, держат дулю в кармане по отношению к этому самому государству, да и чего уж скрывать, к народу, довольно часты и регулярны.

Вышесказанное, собственно, не означает того, что завтра-послезавтра все театры должны ставить исключительно правильно-патриотичные спектакли, нанося на лоб и другие части тела литеру Z. Нет, конечно.

Храм Донецкого Иверского монастыря, разбитый во время боевых действий 2014–2015 годов вблизи донецкого аэропорта / РИА «Новости»

Не означает это и того, что должны ходить-бродить по театрам специально обученные, натасканные инспекторы, которые станут замерять уровень патриотизма в постановках. Свобода творчества — ключевой элемент для искусства. Это раз. И два. Патриотизм по заказу — наихудший вариант.

Тут важна насмотренность, важны личные впечатления, когда ты сам пережил и прочувствовал увиденное. В этом плане привлекает новый спектакль «Русская заря», поставленный совсем недавно. Сделала его режиссер Ольга Окрепилова по книге или, что вернее, по работам писателя Ильи Рывкина. Это опять же к вопросу о насмотренности и личных впечатлениях, о рождении нового искусства непосредственно там, в воронке конфликта.

Илья Рывкин живет в Европе и в качестве наблюдателя от Евросоюза ездил на выборы в Одессу, так же он был в ЛНР и ДНР — изучал Донбасс, общался с людьми. То, что происходило там, Рывкин запечатлел сперва в своей голове, а после на бумаге — его книга о тех событиях вышла на немецком языке.

Думаю, не стоит объяснять, что воспринята она была неоднозначно; кто там сказал, что в Европе нет цензуры? Ну-ну.

Ольга Окрепилова переработала этот текст для театрального варианта — и получилось нечто весьма любопытное: когда журналистское расследование — новая журналистика, называйте как хотите — переносится на театральную сцену.

Журналист ведет собственное расследование. Да, весьма оригинально и необычно, но, что важно, органично. Эффект восприятия усиливает музыка, написанная Владимиром Корниенко и Аленой Донцовой. Что называется, в точку!

Мемориал защитникам Донбасса накануне 80-летия освобождения региона от фашистов установили на площади перед Домом правительства ДНР в Донецке / РИА «Новости»

«Русская заря» — важный спектакль, смотреть который необходимо независимо от личного отношения к происходящему. Потому что это поиск правды, желание узнать истину — то, как было на самом деле. Следовательно, это повод задуматься и размышлять.

Тот случай, когда автор говорит со зрителем не плакатно-площадным языком, а скорее тихо, деликатно и осторожно — так, как и надо говорить о главном, о том, что составляет экзистенцию жизни и человека, и общества, и государства.