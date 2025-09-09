Сегодня 13:59 Таких Мамедовых немало — копайте еще. Как глава диаспоры попал в партийные списки в Иванове 0 0 0 Фото: Администрация г. Иваново/Виктор Жириль, Асиф Мамедов/Вконтакте Общество

Скандал из-за грядущих выборов разгорелся на днях в Иванове. Спровоцировал его глава местной азербайджанской диаспоры Асиф Мамедов, собиравшийся баллотироваться в городскую думу. Интересно, что по-русски он почти не говорит, но разве это помеха? Зато семья контролирует крупный бизнес в области. И еще один факт: брат Асифа — действующий депутат — избираться заново не стал. Видимо, родственник должен был заменить его на этом месте, чтобы сохранить влияние. Но сорвалось.

Неужели не нашлось достойных людей для списка кандидатов? На большие политические амбиции Мамедова обратили внимание сразу несколько блогеров и общественных деятелей. Андрей Медведев подчеркнул абсурдность происходящего, пошутив, что на фоне ситуации в Иванове должен был бы выдвигаться в меджлис Габалинского района Азербайджана глава русской диаспоры Никодим Фомич Прокудин-Богоявленский. «По спискам партии „Новый Азербайджан“. <…> Имеющий благодарности от руководства России за работу на благо русского народа, родины и православной церкви», — пошутил он. Но в каждой шутке, как известно, есть доля правды. И ни для кого давно не секрет, что специальные, декоративные русские депутаты в Азербайджане действительно есть, подчеркнул Медведев.

Фото: Асиф Мамедов / «ВКонтакте»

«Но во всех буквально ситуациях они поддерживают точку зрения официального Баку, а уж о неноминальной русской диаспоре, которая имела бы хоть какое-то ощутимое влияние, говорить вовсе нет смысла», — пояснил блогер.

И трудно не разделить изумление коллег. Неужели не нашлось достойных людей для списка кандидатов среди офицеров-десантников, героев СВО? Или неужели нет в Ивановской области подвижников, возрождающих, например, Плес? Андрей Медведев

Верный лоббист исторической родины и его связи Телеведущий Руслан Осташко при этом обратил внимание, что в «Единой России», от которой решил баллотироваться Мамедов, пообещали прислушаться к претензиям общества.

А заключались эти претензии в том, что этот человек элементарно плохо говорит на русском языке, руководит двумя этническими организациями, а его семья контролирует крупный бизнес в области. «Один из его родственников — Сарраф Мамедов — в 2014 году избежал наказания за взятку, добившись осуждения председателя гордумы. Явное свидетельство коррупционного влияния в силовых кругах и связей», — подчеркнул он.

Фото: Асиф Мамедов / «ВКонтакте»

Также журналист обратил внимание, что брат Асифа Руслан Мамедов — действующий депутат, но он не стал избираться заново. В связи с этим Осташко предположил, что Асиф должен был заменить Руслана, сохранив влияние. «Более того, Асиф Мамедов публично демонстрирует лояльность президенту Азербайджана, а саму страну в обращении к Алиеву называет „нашей“», — возмутился журналист. Тезис о попытке сохранения влияния в думе разделил и глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. По его словам, даже при поверхностном изучении публичной позиции главы азербайджанской диаспоры Ивановской области становится очевидно, что данное лицо является верным лоббистом интересов своей исторической родины — Азербайджана.

Фото: Асиф Мамедов / «ВКонтакте»

«Как вы думаете, чьи интересы будет отстаивать такой депутат в законодательном органе Ивановской области?» — риторически поинтересовался он.

Все-таки совершенно непонятно, зачем сейчас властям Ивановской области нужен такой выдвиженец как повод для серьезного политического скандала? Или надеялись, что никто не заметит, а после выборов будет уже поздно? Неужели у нас своих героев не хватает? Или отбор кандидатур основан на иных принципах? Кирилл Кабанов

По его словам, на фоне новостей о выдвижении Мамедова создается впечатление, что некоторые региональные руководители не имеют доступа к информационным ресурсам и не владеют информацией внутри страны и за рубежом, существуя в каком-то «королевстве кривых зеркал». «Или их это просто не волнует, поскольку есть более конкретные ориентиры, прежде всего экономический интерес?» — задался вопросом общественник.

Включение в кандидаты по списку «Единой России» главы диаспоры Кабанов назвал, мягко говоря, недальновидным шагом, который лишь вызовет раздражение жителей, а также заложит «очередную мину под безопасность».

Фото: РИА «Новости»

Глава диаспоры в партийных списках — это вообще как? Вместе с тем нельзя сказать, что диаспора не принимает никакого участия в жизни Ивановской области, с ироний заметил Андрей Медведев. Для иллюстрации мысли он напомнил о деле Анатолия Грудистова. «Как раз в Иванове имело место. Помните? Русский парень, защищая девушку, применил в драке травмат и случайно убил азербайджанского нелегального мигранта. Который к тому же имел проблемы с наркотиками», — уточнил блогер.

На первом суде с первым составом присяжных Грудистов получил полтора года ограничений. Но затем в дело вмешалась диаспора: «уважаемые люди попросили кого-то, дело идет на пересмотр, и Анатолий Грудистов получает восемь лет. А потом кто-то сжег дом Анатолия в деревне».

Фото: РИА «Новости»

«Отец потерпевшего спокойно материл суд и уходил домой. Ну а как его тронуть, уважаемые люди же за ним стоят. Потом оказалось, что присяжные нового состава были знакомы между собой и, можно сказать, постоянно работали вместе», — добавил Медведев.

Но, вероятно, мы все зря удивляемся, и глава диаспоры в партийных списках — это невероятно прекрасно и совершенно своевременно. В духе партнерских отношений. Понять бы еще, кто там кому партнер. Андрей Медведев

Найдут чем компенсировать Развязка во всей этой истории наступила быстро и довольно неожиданно: после широкого резонанса в СМИ, соцсетях и Telegram-каналах Мамедов на выборы решил не ходить.

Осташко предположил, что это, вероятно, сигнал о том, что азербайджанской мафии в российской власти положат конец. Однако его мнение разделили не все. В частности, не была полна оптимизма актриса Яна Поплавская.

Фото: РИА «Новости»

«Тот самый торговец овощами и фруктами, который обожает Алиева, продолжатель целой династии азербайджанского бизнеса в Иванове [снялся с выборов]. Сейчас в Ивановской гордуме уже заседает его племянник. И, уверена, если копнуть по всем российским городам, таких примеров найдется немало», — подчеркнула она. И хотя, по ее словам, на этот раз «в Иванове не прокатило», способы, чем компенсировать это, обязательно придумают. Будьте уверены, заключила Поплавская.