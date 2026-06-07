За рубежом очень многие действительно интересуются историей, поэтому организованные тематические мероприятия, в том числе в честь Дня Победы, пользуются популярностью. Об этом в интервью 360.ru на полях Петербургского международного экономического форума рассказал заместитель председателя Госдумы и руководитель патриотического движения «Победа 9.45» Борис Чернышов.

Движение, пояснил он, создавали как абсолютно человеческую и дружескую инициативу. Идея возникла буквально на кухне, за разговором о 9 Мая — о том, как каждый в этот день хочет вспомнить что-то, что связывает День Победы и его семью. «У нас есть замечательный сайт „Подвиг народа“ и другие, где вся информация об участниках Великой Отечественной войны есть. И был вопрос, почему в ряде стран 9 Мая переносят или отмечают в другой день, особенно в бывших республиках Советского Союза. И решили провести там ряд мероприятий: концерты, выставки, VR, события с искусственным интеллектом для того, чтобы приходила молодежь», — рассказал парламентарий. Чернышов пояснил, что вывозить полевую кухню, устраивать ретровыставки, реконструкцию необходимо, чтобы история оживала хотя бы в дни великого праздника.

И мы это реализовали в прошлом году. Мероприятие было в 12 странах, а в этом году — уже в 14. И география только увеличивается, количество людей, которые принимают участие в этих мероприятиях, тоже.

По словам депутата Госдумы, в 2026-м участниками праздничных мероприятий стали более 600 тысяч человек. Собеседник 360.ru выразил надежду, что в следующем году их будет еще больше. Он признал, что с организацией празднования Дня Победы, особенно в недружественных странах, возникали трудности, но люди все равно пришли. «Те самые, которые устали от того, как переписывается история. Те, которые хотят услышать правду. Вот что для нас важно. Это показатель», — сказал Чернышов. Интерес публики к такого рода активностям политик объяснил просто: подобным образом изучать историю интереснее.

Когда ты через погружение, личный интерес, заинтересованность — и ребенка, и представителя среднего возраста, старшего поколения — погружаешь в тот или иной исторический контекст, людям интересно самим разобраться. Это важно.

Движение, добавил депутат, проводит множество мероприятий в России: участвует в Бессмертном полку, реконструкции памятников, а за рубежом ухаживает за Вечными огнями. «Мне кажется, будет интересно провести мероприятие в следующем году в КНДР. <…> Может быть, даже не в День Победы, а в день освобождения Курской области. Многие герои-северокорейцы отдали жизни для того, чтобы помочь выполнить свой союзнический долг. Это тоже нельзя забывать. Победа тогда и победа сейчас — это однокоренные не с точки зрения русского языка, а с точки зрения исторического смысла вещи», — сказал Чернышов. Он также высказался против образовательных инициатив, а именно о сокращении школьных летних каникул. Парламентарий заявил, что от системы образования пора отстать — как от детей, так и от учителей и родителей.

Когда мы выполним три этих пункта, жить всем станет намного легче. Потому что сегодня дети просто не успевают жить. У них не хватает времени для того, чтобы сходить погулять, подышать свежим воздухом, поиграть в футбол, чем-то еще заняться.

Собеседник 360.ru согласился: многое вытесняют гаджеты — они под рукой, с ними удобно и никуда не нужно выходить, просто сидеть дома в тепле. Тем не менее времени подумать о себе, помечтать, пофантазировать ребенку не хватает. «У молодого организма не хватает внутреннего ресурса для того, чтобы переварить всю информацию на двух-трех языках, дополнительные занятия, репетиторы какие-то», — перечислил Чернышов. В контексте итоговой оценки школьного образования и ЕГЭ парламентарий призвал рассмотреть другой подход: оценивать детей на игровой аттестации и учителем, и при помощи компьютерных программ по тому количеству тем, которые ребенок охватывает, по образности и красоте языка, по его интеллекту.

И тогда поменяется образовательный процесс, тогда больше будет говорения, слушания. В этом плане мы получим совершенно другое качество и первокурсников.

По словам депутата, уже пришедшие в университет молодые люди привыкли к определенным алгоритмам в образовании, а когда к ним добавляется искусственный интеллект, человек вообще перестает думать. По этой же причине, обратил внимание Чернышов, стоит делать ставку на разговорную речь.

«Когда тебе ИИ что-то написал, все равно в голове ничего не осталось. Ты просто взял из компьютера, распечатал, отдал преподавателю. <…> Преподаватель же должен начать разговор с студентом», — сказал он. Только в таком случае, по словам собеседника 360.ru, можно сделать вывод, оценить полученные знания и общее понимание процесса. У ЕГЭ, подчеркнул Чернышов, все же есть серьезный плюс: подобный вид проведения экзамена затрудняет фальсификацию результатов — как ребенок написал, то и получит. По аналогичной схеме нужно принимать в вузы. «Может, 100-балльная шкала или какой-то комплексный экзамен. Но нужно, чтобы никто не смог туда влезть, никто не смог сфальсифицировать результат. Поэтому ЕГЭ пока выполняет эту функцию. Я говорю про будущее: с развитием технологий мы все равно придем к процессу, когда будет взаимодействие с независимой оценкой», — заключил он.