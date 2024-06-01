Свыше 180 млрд рублей вложили в свое развитие предприятия ОЭЗ «Технополис Москва»

С момента создания особой экономической зоны «Технополис Москва» ее резиденты и арендаторы вложили в развитие производств свыше 184 миллиардов рублей и создали более 18 тысяч рабочих мест. Компании разрабатывают и выпускают продукцию в самых разных перспективных отраслях — микроэлектронике, фармацевтике, медицине, фотонике и многих других.

В 2023-м, по его данным, компании, обеспечивающие москвичей и жителей других регионов отечественными лекарствами, высокотехнологичным медоборудованием и изделиями, создали почти одну тысячу новых рабочих мест, а это в два раза больше, чем за 2022 год.

«Рекордный рост по экономическим показателям продемонстрировали производители товаров для здравоохранения», — обратил внимание заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

На сегодняшний день в ОЭЗ работают более 200 предприятий. Свыше 100 из них имеют статус резидента и получают налоговые преференции, что дает дополнительные возможности для создания новых решений и увеличения объемов производства продукции.

К примеру, компания-резидент «ТЗМОИ» расширила ассортимент и начала производить новые модели паровых стерилизаторов со сниженным потреблением воды, разработчик микросхем «Дизайн-центр „Союз“» создал образцы программируемой логической интегральной схемы, применяемой в космической и специальной аппаратуре, «Академия-Т» стала производить препарат для людей с непереносимостью лактозы.

«Из 10 соглашений на поставку лекарств и медизделий семь предполагают строительство или модернизацию производств на площадках ОЭЗ. Так, в 2023 году в рамках таких контрактов заработал ряд производств», — пояснил он.

В частности, речь идет о производствах по выпуску препаратов для лечения онкологических, кардиологических и других заболеваний завода «Р-Опра», а также абсорбирующего белья для взрослых предприятия «ВИП Камилла».

«Кроме того, открылись новые линии по выпуску медизделий для стомированных больных предприятия „ГемаТех“», — добавил Овчинский.