Сверхурочные до 240 часов и зарплата в цифровых рублях. Главные изменения сентября в трудовом законодательстве
С 1 сентября 2026 года вступит в силу ряд изменений в Трудовом кодексе. Изменятся правила сверхурочной работы, введут дополнительные гарантии и компенсации для работников в России. Как поменяется жизнь миллионов граждан нашей страны уже этой осенью — в материале 360.ru.
Новые правила для сверхурочной работы
Лимит переработок с сентября этого года увеличится до 240 часов в год. Ранее этот показатель не мог превышать 120 часов.
Исходя из этого, в день можно перерабатывать не более чем на четыре часа.
Однако повышение лимита сверхурочки возможно, если это прописано в коллективном договоре или отраслевом соглашении. Таким образом, лимит предварительно следует отдельно закрепить и только с письменного согласия сотрудника.
Есть некоторые специальности, для которых лимит в 240 часов недопустим ни при каких обстоятельств. Это работники производств первой и второй степени вредности. То же правило коснется пенсионеров и людей предпенсионного возраста. В их случае возможна переработка в 120 часов в год и не более.
Оплата переработок
Изменится не только допустимое количество сверхурочной работы, но и ее оплата:
- Переработка до 120 часов в год оплачивается с коэффициентом 1,5;
- Все последующие часы, то есть от 120 до 240, должны оплачиваться в двойном размере.
По желанию сотрудника переработки можно заменить не оплатой, а оплачиваемым отгулом. Правда, потратить его можно будет только на диспансеризацию или профилактический осмотр — просто взять выходной и остаться дома не получится.
Увеличение лимита сверхурочной работы ввели в условиях дефицита кадров. Однако дополнительная оплата защищает работников от несправедливой неоплаты переработок.
Вызов из отпуска
В Трудовом кодексе закрепили случаи, когда сотрудников могут вызвать из отпуска. Это станет возможным, когда нужно предотвратить последствия производственных аварий или катастроф, а также когда необходимо выполнить работы в условиях ЧС.
Однако увеличение лимита переработок и нехватка кадров не должны давать работодателю возможность привлекать сотрудников к работе сверх меры без их согласия.
Компенсация в случае ЧС
С 1 сентября сотрудникам, пострадавшим от ЧС, дадут право на дополнительный выходной или отпуск в течение пяти календарных дней без оплаты.
Под правило попадут работники:
- жилье которых оказалось в зоне ЧС;
- в жилье которых нет условий для нормальных условий для жизни, например, нет света, воды или отопления, нет доступа к дому;
- у которых утрачено имущество первой необходимости, потому что его не стало в результате ЧС.
Чтобы получить такой выходной или внеплановый отпуск, следует написать работодателю соответствующее заявление. Сделать это нужно в течение пяти рабочих дней после ЧС.
Зарплата в «цифре»
С сентября 2026 года работодатели смогут начислять зарплату своим работникам в новой форме национальной валюты — цифровых рублях. Для этого сотрудникам понадобится завести электронный кошелек в приложении своего банка, который будет подключен к платформе Центрального банка.
При этом начислять зарплату в «цифре» смогут только тем работникам, которые дали на это согласие. Для этого сотрудник должен самостоятельно написать соответствующее заявление.
Прием женщин на работу
С 1 сентября этого года женщин с детьми в возрасте до трех лет нельзя привлекать на работу с испытательным сроком. Это означает, что работодателю запретили устанавливать таким кандидаткам испытательный срок.
Ранее правило действовало только для женщин с детьми в возрасте до полутора лет.
Перевод на неполный день
С сентября работодателей обязали переводить сотрудника на неполный рабочий день по его заявлению в течение пяти рабочих дней. Ранее конкретного срока не было, а решение приходилось ждать неделями и месяцами.
Правило коснется не всех, а только тех, кому отказать в этом нельзя по закону:
- Беременным;
- Родителям и опекунам детей до 14 лет;
- Родителям и опекунам детей-инвалидов до 18 лет;
- Тем, кто ухаживает за больным членом семьи.
Всем остальным тоже можно подать соответствующее заявление, но конкретных сроков решения у работодателя в этом случае нет.
Увольнение за кражу и сокращения
С сентября 2026 года работодателям позволили увольнять сотрудника за кражу без решения суда. Ранее это могло произойти только после вынесения решения судьей и только после обвинительного приговора. Теперь, если уголовное дело по каким-либо причинам закроют, это никак не будет влиять на работодателя. Однако вина гражданина при этом не должна быть опровергнута, но необязательно доказана.
Кроме того, участников СВО защитили от сокращения штата сотрудников. Если компании придется идти на этот шаг, то эту категорию граждан уволят в самую последнюю очередь.
Норму закрепили в 179 статье Трудового кодекса России. Она распространяется на добровольцев, мобилизованных и контрактников. При этом преимущество будет только в том случае, если у такого участника СВО будут схожие с коллегами квалификации и выбрать нужно будет кого-то одного.
Срочные договоры
С сентября этого года представители малого бизнеса смогут заключать срочные трудовые договоры с большим количеством сотрудников. Ранее их могло быть всего 35, теперь их число увеличили до 70. Для сферы розничной торговли и бытовых услуг лимит остался прежним — не более 20 договоров.
Заключить подобный договор можно только по соглашению обеих сторон.