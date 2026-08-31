Сверхурочные до 240 часов и зарплата в цифровых рублях. Главные изменения сентября в трудовом законодательстве

Лимит переработок с сентября этого года увеличится до 240 часов в год. Ранее этот показатель не мог превышать 120 часов.

Исходя из этого, в день можно перерабатывать не более чем на четыре часа.

Однако повышение лимита сверхурочки возможно, если это прописано в коллективном договоре или отраслевом соглашении. Таким образом, лимит предварительно следует отдельно закрепить и только с письменного согласия сотрудника.

Есть некоторые специальности, для которых лимит в 240 часов недопустим ни при каких обстоятельств. Это работники производств первой и второй степени вредности. То же правило коснется пенсионеров и людей предпенсионного возраста. В их случае возможна переработка в 120 часов в год и не более.