«Супермаму Подмосковья — 2026» выбрали в Мытищах
Финал конкурса «Имя ее — мама» прошел в Мытищах. За звание супермамы боролись участницы из разных городов Подмосковья.
Как отметила вице-президент благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток» Юлия Савихина, быть многодетной мамой — огромный труд.
«Именно вы создаете будущее нашей страны, воспитывая детей и передавая им самые важные ценности. От лица президента благотворительного фонда „Исток“ Екатерины Багдасаровой мы желаем, чтобы сегодняшний день запомнился невероятными эмоциями, улыбками и радостью», — отметила Савихина.
Конкурс «Имя ее — мама» запустил благотворительный фонд «Исток» при поддержке Московского областного регионального отделения «Союза женщин России» и Министерства социального развития Московской области. Основная его задача — отвлечь женщин от рутины и раскрыть их творческий потенциал.
«Такие конкурсы, во-первых, это дань уважения и гордость за каждую нашу многодетную семью. И второй очень важный аспект. Молодые семьи задумываются о том, что надо иметь детей как можно больше, потому что у нас очень много в Московской области льгот для многодетных семей, только 43 миллиарда рублей ежегодно выделяется на поддержку многодетных семей», — рассказала заместитель министра социального развития Московской области Вера Марченко.
Конкурсантки прошли множество испытаний — кулинария, творческие номера и дефиле, ораторское мастерство. Ранее участницы представили свои социальные инициативы.
Титул «Супермама Подмосковья» получила Надежда Бакаева из Сергиева Посада. Ее главная награда и самая большая любовь – семья: муж, четыре сына и одна дочка.
«Первая моя мысль — это слава Богу за все, потому что я православный человек, все, что не делается, все делается с волей Божьей. Я поблагодарила Бога, что у меня была такая возможность, что я победительница. Потом слезы. Конечно, благодарна своей семье, что они меня поддерживали все это время. Маме своей любимой, дорогой. Я бы отдала эту победу маме и посвятила бы ее своей дорогой мамочке, которая всегда меня поддерживает, и нашу семью, она всегда рядом с нами, она моя защита и опора», — поделилась Надежда Бакаева.