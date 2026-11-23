«Именно вы создаете будущее нашей страны, воспитывая детей и передавая им самые важные ценности. От лица президента благотворительного фонда „Исток“ Екатерины Багдасаровой мы желаем, чтобы сегодняшний день запомнился невероятными эмоциями, улыбками и радостью», — отметила Савихина.

Конкурс «Имя ее — мама» запустил благотворительный фонд «Исток» при поддержке Московского областного регионального отделения «Союза женщин России» и Министерства социального развития Московской области. Основная его задача — отвлечь женщин от рутины и раскрыть их творческий потенциал.

«Такие конкурсы, во-первых, это дань уважения и гордость за каждую нашу многодетную семью. И второй очень важный аспект. Молодые семьи задумываются о том, что надо иметь детей как можно больше, потому что у нас очень много в Московской области льгот для многодетных семей, только 43 миллиарда рублей ежегодно выделяется на поддержку многодетных семей», — рассказала заместитель министра социального развития Московской области Вера Марченко.