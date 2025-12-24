Сегодня 12:46 Супергерои в мантиях: как судьи ВС стали в России звездами 2025 года Главу ВС Игоря Краснова назвали одним из национальных героев 2025 года 0 0 0 Фото: Sergey Elagin/Business Online; Roman Naumov/URA.RU; Bulkin Sergey/news.ru; Ilya Moskovets/URA.RU / www.globallookpress.com Эксклюзив

Некрасиво, наверное, писать, что Верховный суд дал жару. Тем не менее именно так произошло под конец 2025 года. В последние дни ВС выпускает один за другим грандиознейшие определения, пленумы, составляет обзор судебной практики, который люди по всей России ждали много лет. Один из национальных героев уходящего года — это, безусловно, Игорь Краснов, которого совсем недавно назначили председателем Верховного суда.

Экстремистки на ходунках Очередное заседание судей ВС вновь стало интернет-блокбастером. Наверное, миллионы россиян посмотрели фрагмент пленума, на котором судья зачитывает фундаментальное решение: отныне критика гражданами действий представителей власти, должностных и официальных лиц, религиозных деятелей не должна рассматриваться как проявление экстремизма. Конец террору пенсионерок, которые ругали чиновников за плохую уборку дворов и получали в ответ угрозу обвинения в экстремизме. И даже в терроризме! Работницу рыбного магазина из города Можга в Удмуртии арестовали по обвинению в призывах к терроризму, посадили в СИЗО и внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга: она возмущалась ростом цен на сливочное масло и в пылу риторики призвала «сжечь ведьму», говоря о министре сельского хозяйства. Прямо скажем, некрасиво. Но и не терроризм. Потому дальше можно судить за выражения «да гори оно синим пламенем», «пропади пропадом», «провались на ровном месте» и много еще за что. «Чтоб у тебя язык отсох!» — это уже терроризм или еще экстремизм? А обещание навести порчу? А прием гадалок с целью наведения этой порчи? Наконец, здравый смысл восторжествовал, немного спадет напряжение. У нас и так есть статья за оскорбление власти: 319-я Уголовного кодекса, штраф — до 40 тысяч рублей или исправительные работы до года. Большинство уже подумает, прежде чем писать о чиновниках. Угроза попасть под террористические обвинения за высказывания о чиновниках и даже за проклятия в их адрес наводила ужас на все население. Возмутился грязными парадными в домовом чате — сиди и бойся. Все, эта угроза должна быть снята: 23 декабря Верховный суд утвердил поправки в пленум от 2011 года, который разъяснял практику применения экстремистских статей.

Фото: Председатель Верховного суда России Игорь Краснов. Gavriil Grigorov/Kremlin Pool / www.globallookpress.com

Сам нацист! В этот же день произошло еще одно хорошее событие: на том же заседании разъяснили, что далеко не все случаи запрета экстремистской и запрещенной символики — повод для привлечения человека к ответственности, тем более уголовной. Суд разъяснил нижестоящим инстанциям, что демонстрировать, условно говоря, свастику, знаки различия СС или публиковать фото татуированных неонацистов нельзя, если это направлено на формирование положительного образа этих лиц и объектов. Тут приведу свежий пример, о котором узнала сама. В апреле 2022 года майор или даже вроде подполковник МВД на пенсии, бывший оперативник, воевавший в Чечне и имевший медаль «За отвагу», Максим Смирнов из Пскова разместил на своей странице во «ВКонтакте» новость о сносе на Украине памятника Зое Космодемьянской. Снабдил пост своим гневным комментарием и архивной фотографией, на которой немцы вешают советских партизан. Написал что-то духоподъемное вроде «Не забудем! Не простим!».

Фото: Экспонаты музейного комплекса памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской «Зоя» в деревне Петрищево в Московской области / РИА «Новости»

Потом гражданка Украины — не буду называть ее имя, но эту склочницу, попавшую под следствие ФСБ, у нас уже, наверное, все узнали — обнаружила, что Смирнов нелицеприятно о ней выразился. Опубликовала скриншот страницы Смирнова, сделанный так, что получилось, будто отдавший всю жизнь борьбе с преступностью опер Смирнов просто повесил фото казни партизан с припиской о том, что так и надо и теперь за дело в Чернигове сносят партизанам памятник. Эту фальшивку распространили по множеству телеграм-каналов, которые ведут граждане Украины. Смирнова они объявили нацистом и экстремистом, добились удаления им публикации, пригрозив, что офицер-пенсионер надолго сядет за то, что опубликовал снимок немцев. Человек в итоге на всякий случай даже свой канал в Telegram закрыл.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press / www.globallookpress.com

У меня самой была неприятная история. Одно время я увлекалась хроникой оккупации Новгородчины, много писала об этом в соцсетях, публиковала старые снимки. Вдруг начались суды за демонстрацию нацистской символики, под которые попадали даже люди, боровшиеся с нацизмом. Было дело, где за демонстрацию свастики оштрафовали посетителя карельского этнографического музея — там висел экспонат: полотенце с вышитой свастикой, оно и попало в кадр. На меня кто-то пожаловался за фото из оккупированного Новгорода. Потом у меня был конфликт с одним либеральным сборщиком пожертвований на все хорошее, в результате чего мне стали писать сотни людей и говорить, что они завалят меня жалобами на фото с немцами и упекут надолго в тюрьму как нацистку. В итоге я вообще снесла архив на своей странице, ведь просматривать фото почти за 10 лет было муторно.

Норма применялась, прямо скажем, общественно опасным способом. Хорошо, что положили этому конец.

Расстояние любви не помеха Еще один пример здравого смысла мы увидели чуть ранее: оказывается, коллегия Верховного суда из троих судей-женщин вынесла кассационное определение, в котором постановила выдворить из России гражданина Таджикистана. Он у нас беспределил, был осужден и признан нежелательным к пребыванию. Однако этот гражданин легализовался через брак, почти сразу попал за решетку, а после отсидки его определили к депортации и выслали. Но иностранец был не согласен, он вспомнил, что в России встретил свою любовь, и обжаловал предписание покинуть нашу гостеприимную страну под предлогом, что подруга сердца будет скучать. Обычный районный суд в Нижегородской области отказал ему в праве вернуться сразу в Россию, а вышестоящие инстанции решение отменили. ГУФСИН Нижегородской области дошло до Верховного суда. Пришлось собрать коллегию из трех судей по административным делам, чтобы отменить разрешение некоему судимому Джамолу вернуться в Россию: дело направили на новое рассмотрение.

Фото: Roman Naumov/URA.RU / www.globallookpress.com

Эффект уже есть, я поспрашивала юристов: говорят, случаев оставления в России преступников с целью воссоединения их с семьей стало меньше. А ведь совсем недавно у нас даже в колониях вручали мигрантам с долгими сроками паспорта, ведь они реализовывали свое законное право воссоединиться после отсидки с супругами.

У меня по этому поводу мнение неизменное: импортировать преступность и сниженную культуру Россия не должна. Никакой легализации преступников и отъем паспортов у мигрантов, которые, устроившись здесь, идут в криминал. Террористов-экстремистов давно стали лишать приобретенного гражданства, убийц и насильников — с некоторых пор. Надеюсь, дойдет до нулевой толерантности к ввозимым преступлениям. Украл, выпил? В тюрьму и домой!

У старушки ушки на макушке Конечно, коронный номер Верховного суда 2025 года — дело Ларисы Долиной. Хит, который ждали с прошлого лета. ВС не просто вернул квартиру покупательнице Полине Лурье, он очень быстро отписал определение и включил его в обзор судебной практики, после чего спор по квартире артистки должен стать примером для других судов. Значит, тысячи людей, оставшиеся без жилья и денег либо получающие свои деньги со старушек по копеечке, смогут вернуть жилплощадь. Да, придется выселять старушек. Но если этого не сделать, гражданское право в России будет уничтожено.

Фото: Заседание ВС по делу о квартире Ларисы Долиной. Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

После вынесения Верховным судом определения по делу Долиной уже появились положительные результаты. Так, 16 декабря состоялось рассмотрение жалобы Лурье, а 18-го числа в Туле возбудили уголовное дело на пенсионерку, которая попыталась отнять квартиру у покупателя: деньги она потратила, а когда кончились, «осознала», что попала под влияние мошенников. К этому времени покупатель удачно закончил ремонт — пенсионерка решила жить в его квартире. Другой пример — женщина привлекла к отъему квартиры у покупателя свою бывшую коллегу, психиатра, которая написала ей справку о том, что та не осознавала последствий сделки. Это вскрылось, молодую пенсионерку снова направили, уже на судебную экспертизу, но и там она умудрилась найти коллегу. Теперь под следствием.

Фото: РИА «Новости»

В Петербурге уже во вторник суд вынес решение о выселении бабушки, которая тоже решила, что ее квартира со сделанным покупателем ремонтом нужна ей больше, чем покупателю.

К сожалению, полностью исключить в будущем такие дела без вмешательства МВД нельзя. Если нет для старушки риска уголовного дела, то она ничем не рискует, направляясь в суд: юрист бабушке-инвалиду положен бесплатный, интересы ее должна отстаивать прокуратура, судебные издержки ей не припишут. Получится — хорошо. Не получится — останется с деньгами. Теперь ход за МВД: окончательно привести в чувства ушлых бабушек.

Главное, что лед тронулся. Плохо, конечно, что столько времени тысячи людей жили в стрессе, в долгах и без жилья. Но хорошо, что все хорошо заканчивается и что у нас зарождается массовый интерес людей к судебной практике, ведь после дела Ларисы Долиной стало даже неприличным не знать, какие новые определения выносит Верховный суд.