Супергерои, спасающие жизни. Как стать донором и что для этого нужно

В России 20 апреля отмечают Национальный день донора крови. Он посвящен тем, кто безвозмездно сдает кровь на благо здоровья и жизни абсолютно незнакомых людей. Как внести лепту в благое дело и стать донором — в материале 360.ru.

День донора: история праздника

В Санкт-Петербурге 20 апреля 1832 года впервые успешно сделали переливание роженице, у которой открылось кровотечение. Жизнь пациентке спас молодой акушер Андрей Вольф, а кровь для нее сдал супруг.

В этот день чествуют не только самих доноров, но и врачей, которые заботятся о них, следят за санитарным состоянием станций переливания, участвуют в разработке новых методик и оборудования и обследуют сдаваемые препараты.

С 14 по 20 апреля в России проводят Неделю популяризации донорства крови и костного мозга, приуроченную к празднику.

Ежегодно в переливании крови в стране нуждаются более полутора миллиона человек. Ее саму, как и компоненты, сдают для страдающих тяжелыми онкогематологическими заболеваниями, женщин в послеродовом периоде, попавших в ДТП, людей со связанными с риском специальностями.

По статистике, один донор может спасти три человеческих жизни. Для многих пострадавших при чрезвычайных ситуациях или больных переливание остается единственным шансом выжить.

Обычно доноры отмечают свой профессиональный день привычным образом — сдают кровь. А после процедуры получают сувенир с донорской символикой от Службы крови.