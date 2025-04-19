Супергерои, спасающие жизни. Как стать донором и что для этого нужно
Врач Фишкин: регулярная сдача крови полезна для кроветворения
В России 20 апреля отмечают Национальный день донора крови. Он посвящен тем, кто безвозмездно сдает кровь на благо здоровья и жизни абсолютно незнакомых людей. Как внести лепту в благое дело и стать донором — в материале 360.ru.
День донора: история праздника
В Санкт-Петербурге 20 апреля 1832 года впервые успешно сделали переливание роженице, у которой открылось кровотечение. Жизнь пациентке спас молодой акушер Андрей Вольф, а кровь для нее сдал супруг.
В этот день чествуют не только самих доноров, но и врачей, которые заботятся о них, следят за санитарным состоянием станций переливания, участвуют в разработке новых методик и оборудования и обследуют сдаваемые препараты.
С 14 по 20 апреля в России проводят Неделю популяризации донорства крови и костного мозга, приуроченную к празднику.
Ежегодно в переливании крови в стране нуждаются более полутора миллиона человек. Ее саму, как и компоненты, сдают для страдающих тяжелыми онкогематологическими заболеваниями, женщин в послеродовом периоде, попавших в ДТП, людей со связанными с риском специальностями.
По статистике, один донор может спасти три человеческих жизни. Для многих пострадавших при чрезвычайных ситуациях или больных переливание остается единственным шансом выжить.
Обычно доноры отмечают свой профессиональный день привычным образом — сдают кровь. А после процедуры получают сувенир с донорской символикой от Службы крови.
Кто может стать донором, ограничения и запреты для донорства
Врач Роман Фишкин в беседе с 360.ru отметил, что для доноров действуют особые требования, которые обязательны к исполнению:
- возраст от 18 до 60 лет;
- вес не менее 50 килограммов;
- отсутствие хронических заболеваний в стадии обострения.
«Гражданство не имеет особого значения, можно быть иностранцем, но с регистрацией в России не менее года», — добавил он.
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Существуют и временные ограничения — так называемый отвод от донорства. К ним относят:
- период в несколько недель после перенесенных ОРВИ или гриппа;
- от четырех месяцев до года, если человек сделал татуировку или пирсинг;
- полгода после хирургического вмешательства;
- порядка месяца после вакцинации;
- год после беременности;
- двое-трое суток после приема алкоголя.
Процедура сдачи крови совершенно безопасна, во время нее используют стерильные одноразовые инструменты, а организм быстро восстанавливается. Фишкин подчеркнул, что регулярно сдавать кровь даже полезно, поскольку это стимулирует кроветворение.
«Абсолютные противопоказания к сдаче, пожизненный запрет — ВИЧ, гепатиты В и С, сифилис, туберкулез, онкология, заболевания крови и серьезные заболевания сердечно-сосудистой системы и печени», — пояснил собеседник 360.ru.
Как подготовиться к сдаче крови и где ее сдать
За два-три дня до сдачи крови и ее компонентов желательно не употреблять жирную и острую пищу, алкоголь, отказаться от разжижающих кровь препаратов — аспирина и подобных лекарств.
Накануне желателен легкий ужин, хороший сон не менее семи-восьми часов. В день сдачи крови обязательно позавтракайте, можно выпить чай или кофе с сахаром, съесть булочку, кашу, попить побольше обычной воды, не газированной, рекомендуется не курить.
Роман Фишкин
врач
После процедуры, обратил он внимание, нужно отдохнуть около получаса и избегать в этот день сильных физических нагрузок.
Сдают кровь на станциях переливания, которые есть в каждом городе. Мобильные пункты часто расположены у метро, торговых центров и общественных организаций.
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В Москве, Санкт-Петербурге и других крупных населенных пунктах действуют федеральные центры крови.
Адреса учреждений Службы крови опубликованы на сайте yadonor.ru. В некоторых донорских пунктах принимают только по предварительной записи. Для сдачи нужно взять с собой паспорт.
Льготы для доноров в России
После сдачи крови донору выдают справку на освобождение от работы в день кроводачи и предоставление дополнительного дня отдыха. Бонусом также будет бесплатное питание или компенсация в размере 1000-1500 рублей.
Государство также предоставляет донору, сдавшему кровь и (или) ее компоненты в течение года в объеме, равном двум допустимым дозам, право на первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных путевок на санаторно-курортное лечение.
Для Почетных доноров России предусмотрены меры социальной поддержки. Чтобы получить это звание, пояснил Фишкин, необходимо безвозмездно пройти донацию крови и ее компонентов (за исключением плазмы) 40 и более раз либо 60 и более раз пожертвовать плазму.
Почетные доноры могут рассчитывать на ежегодный отпуск в удобное время согласно Трудовому кодексу вне зависимости от общего графика отдыха сотрудников, получение медпомощи без очереди в государственных учреждениях и право приобретения путевок в санаторий по месту работы или учебы.
С 1 января 2025 года ежегодные выплаты почетным донорам проиндексировали на 4,5%. Сумма составит 18 207,64 рубля.