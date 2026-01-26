Сугробы до полуметра и мощный снегопад. Чего еще ждать Москве и области в конце января?
Синоптик Шувалов рассказал, когда закончится сильный снегопад в Москве
Синоптики пообещали жителям Москвы и Подмосковья сильный снегопад вечером 26 января. Местами будет метель, не исключены гололедица и снежные заносы на дорогах. Сколько выпадет снега, когда закончатся обильные осадки и ослабнут ли морозы — в материале 360.ru.
Снегопад в Москве и Подмосковье в конце января-2026
Самый сильный снег пойдет в столице и регионе во вторник, 27 января, — выпадет около 15 сантиметров осадков, рассказал 360.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«В среду выпадет уже менее сильный снег — до четырех-пяти сантиметров, а в ночь на четверг, 29 января, — еще два-три сантиметра. Осадки будут продолжительными, но наиболее сильный снегопад ждем во вторник», — подчеркнул эксперт.
Виной всему — морозы, из-за которых происходит вымерзание водяного пара.
«Среднерусскую возвышенность накроет многоярусная облачность теплого атмосферного фронта, сопровождаемая пушистыми хлопьями, — ожидается до 24 миллиметров осадков, с ухудшением видимости до одного-четырех километров», — написал в телеграм-канале ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
В итоге сугробы вырастут с 30 сантиметров до полуметра. Температура окажется на уровне -15 градусов и выше, атмосферное давление — 756 миллиметров ртутного столба, а ветер — восточным и слабым, до одного метра в секунду.
Когда спадут морозы в Москве и Подмосковье
В Москве в сумерках мороз ослабеет до -6… -9 градусов, днем температура поднимется до -3… -6, добавил Тишковец.
Шувалов согласился с коллегой в том, что снег принесет временное ослабление морозов. Это произойдет во вторник и в среду — столбики термометров покажут до -5… -10 градусов. В четверг температура снова опустится до уровня -11… -16 градусов, а в пятницу — до уровня -14… -19. Однако впереди москвичей ждут качели.
«Затем инициатива формирования погоды перейдет к скандинавскому антициклону, и дело опять вернется к морозам. Очередное понижение температуры и следующий приток более теплого воздуха приведут к еще одному снегопаду», — указал Шувалов.
Однако эксперт не стал предполагать, когда именно это произойдет.