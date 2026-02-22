Сегодня 03:44 Суд разрешил пенсионерке из Хабаровска не отдавать жилье покупательнице: деньги она будет возвращать до 103 лет KP.RU: 71-летняя хабаровчанка будет платить до 103 лет за проданную квартиру 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

История 71-летней хабаровчанки Марии заставила бы Ларису Долину если не всплакнуть, то как минимум перекреститься. Певица свою квартиру в итоге потеряла, а здесь суды умудрились оставить квартиру продавщице, а покупательнице дали лишь право 32 года по крохам собирать потерянные деньги. Там, где Долину выселили, Марию оставили с двушкой и моральным правом считать себя жертвой.

Пенсионерка против риэлтора Согласно документам дела, эта история началась еще в 2023 году со звонка. Некто Руков, представившись сотрудником Центробанка, убедил пенсионерку, что ее квартиру вот-вот переоформят мошенники. Выход «специалист» предложил радикальный, но простой: срочно продать жилье самой. Пенсионерка идею приняла и взялась за дело, к тому же «сотрудник» Центробанка уже подобрал риэлтора. Она позвонила риелтору Наталье (имя изменено). На встречу хозяйка квартиры приехала собранной и бодрой. Как Наталья рассказала изданию KP.RU, никаких сомнений поведение женщины не вызвало. Наталья отметила про себя: отвечает четко, не мешкается, не путается в мыслях.

На вопрос о причине продажи хозяйка выдала трогательную историю. Муж умер от ковида, в городе она осталась одна, а дочь зовет в Краснодар — внуков нянчить. Все выглядело настолько логично и жизненно, что профессионал с девятилетним стажем поверила безоговорочно. Риелтор начала работать, даже не заподозрив подвоха. Просьба «дочки» Наталья оценила квартиру в 4–4,3 миллиона рублей, но поправилась: цена рекомендательная. А через некоторое время Мария перезвонила с неожиданным предложением. Она увидела на сайте информацию о выкупе и попросила рассчитать такой вариант.

Я ей объяснила, что цена тогда будет ниже рыночной, на что получила ответ: «Мы с дочкой переговорили, мне уже так хочется поскорее переехать к ней, давайте узнаем, какая стоимость будет?» Наталья риэлтор

Хозяйка квартиры заявила, что цена в три миллиона ее полностью устраивает. Якобы такой суммы им с дочерью хватит на жизнь в Краснодаре. У Натальи как раз висел вопрос с собственной квартирой. Посоветовавшись с мужем, риелтор решила воспользоваться появившимся предложением, все еще не ожидая подвоха. Полной суммы у супругов не было. К накопленным полутора миллионам рублей они добавили еще три потребительских кредита.

Сделку готовили месяц: собирали документы в МФЦ, заказывали справку из психоневрологического диспансера. Сама продавщица вела себя спокойно и деловито. Расчет женщина попросила провести через банковскую ячейку. Мария объяснила: дочка приедет забирать ее с деньгами, так будет удобнее перевозить сумму. Все выглядело абсолютно натурально. Деньги легли в ячейку, и покупательница приготовилась получать ключи. Маски сброшены Получив деньги и переведя их на указанный «сотрудником Центробанка» Руковым счет, Мария вдруг отправилась в полицию. При этом квартиру покупательнице она не отдала. Очень скоро выяснилось: история с переездом к единственной дочери оказалась вымыслом. На самом деле дочерей у пенсионерки три — в Хабаровске, Москве и Краснодаре. Муж Натальи несколько раз пытался поговорить с продавщицей и уладить все миром. Но каждый его визит заканчивался провокациями со съемкой видео на телефон.

Семья покупательницы четырежды предлагала мировое соглашение. Ответ юриста Марии поверг в шок: «Вы еще молодая, заработаете». Сама пенсионерка на видео признавала: понимает, что Наталья ни в чем не виновата. Обещала вернуть деньги или освободить жилье, но вскоре отношение бабушки изменилось. В итоге суд первой инстанции встал на сторону покупательницы. Апелляция это решение поддержала, и Марию обязали выселиться. Пенсионерка не сдавалась и дошла до кассации, а там вдруг решили пересмотреть дело и вернули его обратно. На этот раз апелляционный суд принял решение в пользу продавщицы. Вердикт: размазать деньги на 32 года Тогда кассацию уже подала сама Наталья, и Девятый кассационный суд Владивостока вынес окончательное решение. Квартиру оставили Марии, а Наталье постановили вернуть деньги. Вот только механизм по возврату денег выбрали своеобразный: пенсионерка добилась права платить по 7000 рублей ежемесячно.

Судебные приставы подтвердили: с февраля начнутся эти выплаты. На сегодня Мария должна покупательнице чуть более 2,74 миллиона рублей. Нетрудно посчитать, сколько займет расплата. При таком графике бабушка рассчитается полностью, когда ей исполнится 103 года. Как и в нашумевшем деле Ларисы Долиной, суд встал на сторону жертвы мошенников. Но в конце концов, певицу все же обязали отдать квартиру покупательнице, а Наталье досталось право на 32 года ожидания. Теперь женщина готовит иск в Верховный суд. Однако, в кассации ей уже напомнили: в России право непрецедентное, так что исход предсказать сложно.