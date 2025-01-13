Сегодня 20:04 Студентка из Питера попала в стройотряд с сексуальными наказаниями. Ее рассказ шокирует 0 0 0 Фото: Unsplash Общество

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Один из петербургских вузов может подпасть под проверку после публикации шокирующего рассказа студентки о смене в стройотряде, главным атрибутом которого оказался тридцатисантиметровый фаллоимитатор. Историю 21-летней девушки о диких наказаниях для молодых людей и конкурсах на «лучшую попу» опубликовала «Фонтанка».

«Казались веселыми и обещали оплату» Вуз, в котором учится Кристина (имя изменено. — прим. ред.), решившая поделиться своим опытом жизни в стройотряде, журналисты раскрывать не стали. Но уточнили, что речь идет об университете с богатой историей. На сайте учебного заведения можно найти информации о том, что отряд при нем создали еще в 60-х при поддержке Компартии, в 90-х его деятельность поставили на паузу, а позже возобновили, сохранив прежнее название.

Кристина узнала о возможности попасть в стройотряд на неделе агитации студенческих проектов в вузе. «Они казались мне веселыми и обещали достойную оплату», — пояснила собеседница«Фонтанки».

Фото: РИА «Новости»

Незадолго до отъезда на полуторамесячную смену в Иркутскую область девушке предложили поработать на выезде в детском лагере. Все это должно было быть своеобразной репетицией предстоящей «вахты». И странности, по ее словам, начались уже там. В качестве примера Кристина рассказала, как на второй день студентов попросили снять штаны, взять бутылку и засунуть ее себе в анальное отверстие. Тем, кто оказался там впервые, сначала показалось, что это просто шутка. Но другие отрядники начали безропотно это задание выполнять. «Новичкам, впрочем, дали послабление. Заставляли, но не активно. Можно было просто засунуть бутылку между трусами и телом», — уточнила она. Другим, мягко говоря, странным заданием была драка на мечах из длинных воздушных шаров. Тем, кто получал ранения, нужно было снимать с себя одежду. Но на девочек, уточнила Кристина, не сильно давили, позволив остаться в нижем белье.

Мальчики разделись полностью. Потом нас отправили переодеваться, в комнате остались два мальчика. Они вышли и сказали, что дрались уже половыми органами. Кристина студентка

Помимо этого, студентам пришлось разбиться на пары, смотреть видео со спаривающимися морскими коньками и скатами и повторять их движения. Делать все это требовалось в полуобнаженном виде. Таким образом проводили время около 70 молодых людей, добавила Кристина. После они отправились пить пиво, а девушка осталась в шоковом состоянии. Впрочем, тогда она даже попыталась оправдывать в своих глазах все случившееся, убеждая себя, что никто никого ничего делать не заставлял. В итоге, переборов себя, студентка отправилась на смену, не подозревая, что все задания на этом выезде покажутся ей просто цветочками.

Фото: РИА «Новости»

Главный атрибут отряда и дикие конкурсы На организационном собрании студентов предупредили, что они могут получить по лбу атрибутом отряда, а им был тридцатисантиметровый фаллоимитатор, если будут перебивать или высказывать недовольство. «Все посмеялись, потому что не знали, что он будет использоваться не только для этих целей», — заметила Кристина. А для чего же его использовали? Например, для того, чтобы бить им раздетых девушек по ягодицам. Все происходящее при этом снимали на видео и делали множество фото. Снимки после кинули в чат отряда, чтобы провести конкурс на лучшую пятую точку.

За опоздание на завтрак и любой другой проступок от студентов требовали отработку. И да, она была такой же унизительной и извращенной.

Фото: РИА «Новости»

Одного парня заставили взять половую тряпку, засунуть ее меж ягодиц, а затем вытереть весь пол в комнате, ползая по нему, привела пример девушка. В дальнейшем, уже за другой проступок, этому же молодому человеку приказали засунуть в себя анальную пробку. Был случай, когда ее соотряднице дали задание неделю спать в одной кровати с шестью разными парнями по очереди (сексом, как уточнила собеседница издания, заниматься не заставляли). Но окончательно терпение Кристины лопнуло, когда ей сказали «подтереть пять грязных анусов после акта дефекации».

Фото: РИА «Новости»

«Сказали, что иначе я получу жесткую отработку. И я поняла, что я так не хочу и не могу. Поэтому я рассказала взрослой женщине, с которой работала, о том, что у нас происходит», — пояснила студентка.

Интересно Отдельно стоит отметить, что, когда Кристина столкнулась с неоднозначными знаками внимания со стороны взрослых мужчин на стройке, в отряде ее истории просто не поверили и предпочли отчитать за плохую работу. Когда она разрыдалась, один из членов отряда заявил ей, что «слабых на стройке съедают». Отдельно стоит отметить, что, когда Кристина столкнулась с неоднозначными знаками внимания со стороны взрослых мужчин на стройке, в отряде ее истории просто не поверили и предпочли отчитать за плохую работу. Когда она разрыдалась, один из членов отряда заявил ей, что «слабых на стройке съедают».

Секс-игрушки нашли при обысках После того как Кристина пожаловалась на происходящее в отряде, на одну из «комиссарок» (так в отряде называли вечернее собрание после работы) пришли с обыском, изъяли фаллоимитатор, листы с заданиями и ту самую анальную пробку. Девушке сказали доработать остаток сезона, но уже вне отряда, а всем его участникам запретили с ней общаться. «Фонтанка» смогла связаться с сотрудницей стройки, которой Кристина рассказала о происходящем в отряде. Женщина подтвердила, что в общежития к студентам действительно приходили с обыском.

Кристина сидела со мной в кабинете и рассказывала, что их заставляют делать ужасные вещи. Я сначала думала, она шутит, но, когда увидела наручники, фаллоимитатор, тогда да, я уже поверила. Работница стройки

«Что за оргии в студенческих лагерях» На публикацию «Фонтанки» уже отреагировали в Госдуме. Депутат Виталий Милонов в Telegram признался, что не мог поверить своим глазам, когда прочитал историю Кристины. «Как такое вообще возможно в нашей стране?! Что за оргии, что за древнеримские нравы в студенческих лагерях? Однозначно готовлю заявление в компетентные органы. Это надо пресечь, виновных наказать, если все данные подтвердятся!» — подчеркнул он. В беседе с 360.ru парламентарий отметил, что в подобных случаях пострадавшим стоит набраться сил, не молчать и обращаться в СК.

Фото: РИА «Новости»

«[Писать нужно в] Следственный комитет, конечно, потому что тут есть вопросы, связанные с половой неприкосновенностью. Главное — не умолчать об этом. А если такие вещи были, конечно, нужно наказать этих негодяев, потому что они позорят студенческое движение. Если они не будут наказаны, то родители будут опасаться посылать своих детей туда», — возмутился Милонов.

Подобного не должно происходить, надо жестоко наказать за это серьезное преступление. Это какие-то маньяки и извращенцы. Виталий Милонов

Известно, что после возвращения в Петербург Кристина обратилась в прокуратуру. Ее заявление, по данным «Фонтанки», направили в Иркутскую область, где базировался отряд. Но пока никакого результата это не дало. Председатель петербургского штаба студенческих отрядов заявил изданию, что им известно о жалобе Кристины, но их внутреннее расследование показало, что рассказанное девушкой не подтверждается. Правда, из-за интереса журналистов заверили, что изучат вопрос дополнительно. Командир отряда на официальные звонки и сообщения предпочел не отвечать.