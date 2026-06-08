Странная мода добралась до России. Почему мужчины начали бить себя молотком по лицу
Врач Рузанова назвала опасным тренд на удары молотком по лицу
Мужчины в России подхватили необычный иностранный тренд — в погоне за идеальной внешностью они начали бить себя по лицу кулаками или даже молотком. Пока последователи блогеров-луксмаксеров считают, что от ударов их черты лица якобы станут более волевыми и скульптурными, врачи бьют тревогу и советуют не ставить над собой опасные эксперименты.
Что такое «дробление костей»
В Сети завирусились видеозаписи, где молодые мужчины-блогеры объясняют, как сделать лицо более брутальным с помощью подручных средств и «стать лучшей версией себя». Они считают, что удары тяжелыми предметами по скулам, челюсти и надбровным дугам закончатся не только переломами и микротрещинами, но и якобы улучшат внешность.
Тренд получил название bonesmashing (дословно — «дробление костей»). Как правило, его практикуют в рамках луксмаксинга — попыток довести природные данные «до максимума». Главными «амбассадорами» опасных процедур стали американские блогеры в Tik-Tok, но со временем мода начала распространяться по всему миру.
Существуют сайты и форумы, посвященные «луксмаксингу», где пользователи делятся советами и просят оценить их внешность по специальной шкале. Критериями становятся гармония лица, выраженность мужских черт и угловатость.
Чтобы изменить внешность, блогеры и их поклонники применяют и другие техники: делают упражнения, качают жевательные мышцы и проходят через косметологических процедуры и даже пластические операции.
В чем опасность
В беседе с 360.ru врач-хирург, заведующая хирургическим отделением Тольяттинской городской больницы № 4 Екатерина Рузанова объяснила, почему новая мода может быть опасной. По ее мнению, удары по лицу разрушают костную ткань.
«Потом, если захотят как-то обратно вернуть это все, то придется делать даже не одну, а несколько пластических операций», — пояснила она.
Специалист обратила внимание, что часть россиян верят, что переломы и шрамы их украшают, но забывают о последствиях для здоровья.
«Некоторые мужчины думают, что сломанный нос придает им брутальность, но физиологически это потом чаще всего мешает жить человеку. Происходит нарушение дыхания на вдохе, потому что нарушена целостность пазух и перегородки носа, а ноздри становятся менее функциональными», — подчеркнула Рузанова.
Она рекомендовала мужчинам не следовать опасному тренду и не пытаться менять свою внешность подобным образом.