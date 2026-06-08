Странная мода добралась до России. Почему мужчины начали бить себя молотком по лицу

Мужчины в России подхватили необычный иностранный тренд — в погоне за идеальной внешностью они начали бить себя по лицу кулаками или даже молотком. Пока последователи блогеров-луксмаксеров считают, что от ударов их черты лица якобы станут более волевыми и скульптурными, врачи бьют тревогу и советуют не ставить над собой опасные эксперименты.

Что такое «дробление костей»

В Сети завирусились видеозаписи, где молодые мужчины-блогеры объясняют, как сделать лицо более брутальным с помощью подручных средств и «стать лучшей версией себя». Они считают, что удары тяжелыми предметами по скулам, челюсти и надбровным дугам закончатся не только переломами и микротрещинами, но и якобы улучшат внешность.

Тренд получил название bonesmashing (дословно — «дробление костей»). Как правило, его практикуют в рамках луксмаксинга — попыток довести природные данные «до максимума». Главными «амбассадорами» опасных процедур стали американские блогеры в Tik-Tok, но со временем мода начала распространяться по всему миру.

Существуют сайты и форумы, посвященные «луксмаксингу», где пользователи делятся советами и просят оценить их внешность по специальной шкале. Критериями становятся гармония лица, выраженность мужских черт и угловатость.

Чтобы изменить внешность, блогеры и их поклонники применяют и другие техники: делают упражнения, качают жевательные мышцы и проходят через косметологических процедуры и даже пластические операции.