Сегодня 00:59 Сторонник терактов и ВСУ. Почему прокуратура нацелилась на блогера Маркаряна Блогеру Маркаряну грозит до семи лет за призывы к терактам в России 0 0 0 Фото: Instagram*.com/arsenmarkaryan / Соцсети Общество

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Прославившийся ненавистными высказываниями блогер и коуч Арсен Маркарян привлек внимание московской прокуратуры. Сотрудники ведомства увидели в одном из его интервью призыв к терактам против россиян с помощью беспилотников. Что грозит Маркаряну и встанут ли на его защиту поклонники выстроенной им бизнес-империи — в материале 360.ru.

В чем обвинили Арсена Маркаряна?

Прокуратура Москвы направила в Следственный комитет материалы проверки высказываний блогера Арсена Маркаряна, попавших под уголовную статью о публичных призывах к терроризму. В пресс-службе ведомства пояснили, что свои заявления Маркарян сделал в ходе интервью, опубликованном на одном из видеохостингов. По версии ведомства, блогер публично заявил о правильности идеологии терроризма и призвал к проведению терактов против России и ее граждан с использованием беспилотников. В прокуратуре добавили, что аналогичное мнение Маркарян высказывал во время прямого эфира на другом канале видеохостинга.

Фото: Instagram*.com/arsenmarkaryan / Соцсети

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», на глаза сотрудников столичной прокуратуры попала пятичасовая беседа Маркаряна с блогером Дмитрием Лариным. В ходе своего выступления коуч высказался в поддержку украинских боевиков, а также поразмышлял вслух о беспилотниках, которые используют ВСУ. Если следователи согласятся с выводами прокуратуры и заведут против Маркаряна уголовное дело, то максимальное наказание, которое ему грозит, — семь лет лишения свободы с невозможностью занимать определенные должности. Более мягким наказанием станет штраф до одного миллиона рублей, который Маркарян легко погасит, благодаря выстроенной им виртуальной бизнес-империи.

На чем зарабатывает Маркарян?

В инфобизнес Арсен Маркарян пришел еще 10 лет назад, предлагая различные лекции и вебинары, посвященные спорту, отказу от алкоголя и сыроедению. Особой популярностью предложения блогера не пользовались. Тогда он переключился на откровенную мизогинию.

Фото: Instagram*.com/arsenmarkaryan / Соцсети

В созданном им в 2017 году вебинаре Маркарян учил мужчин противостоять женским манипуляциям. В выражениях блогер не стеснялся и называл представительниц противоположного пола примитивными животными и мазохистками. Скандальная запись до сих пор ходит по Сети, но уже с пометкой, что материал носит сатирический характер.

Сейчас Маркарян более сдержан в своей риторике. Он выступает против физического насилия над женщинами и предлагает мужчинам использовать «рыночные методы». Все свои идеи и теории коуч продвигает через платный Telegram-канал, который носит название «База Арсена Маркаряна».

Ознакомиться с «мудрыми» мыслями блогера можно за полторы тысячи рублей в месяц. Сейчас там более 33,5 тысячи подписчиков. То есть только от Telegram блогер получает не менее 50 миллионов рублей в месяц.

Фото: Instagram*.com/arsenmarkaryan / Соцсети

В канале действует строгая модерация, поэтому любая критика в адрес «главнокомандующего», как называют Маркаряна его поклонники, строго запрещена. Кроме того, среди подписчиков действует система рангов. Их присваивают за привлечение новых участников, оплату подписки сразу на год и выполнение задний.

Еще Маркарян ведет свой YouTube-канал, страницу в Instagram*, а также регулярно пишет в социальной сети X (бывший Twitter) неоднозначные высказывания, привлекая к себе повышенное внимание.

Есть у блогера еще несколько бизнесов, которые приносят ему неплохой доход. Маркарян торгует биологическими добавками для мужчин, которые он рекомендует всем своим подписчикам. Также у блогера есть собственный онлайн-университет с курсами интернет-маркетинга.

Фото: Instagram*.com/arsenmarkaryan / Соцсети

Своих подписчиков Маркарян использует не только для получения дохода, но и для продвижения своих продуктов. Он поручал фанатам включать на ночь его ролики на YouTube на скорости 0,25, чтобы хостинг показывал видео большему числу пользователей.

Чем Маркарян привлекает аудиторию?

Основная аудитория блогера — мужчины, которым Маркарян продвигает идеи, что достичь успеха способен «даже самый слабый». В качестве примера он приводит самого себя. По словам Маркаряна, он постоянно сталкивался с травлей во время учебы в школе, прогулок во дворе, а также в спортивной секции, куда ходил в юности.

Блогер подчеркивал, что окружающая обстановка заставила его измениться и превратиться из забитого мальчика в спортсмена и ловеласа, который продолжает самосовершенствоваться.

Фото: Instagram*.com/arsenmarkaryan / Соцсети

При этом ненависть из его речей никуда не ушла. Маркарян неоднократно заявлял, что женщины и мужчины не могут быть равны не только по силе, но и по интеллекту, который он связал с уровнем тестостерона в организме. Своим идеалом блогер называл девушек из стран Азии, где сохранился патриархальный уклад.

Своими заявлениями Маркарян сильно разозлил многих пользователей. В социальной сети X за ним закрепилось прозвище Мизогимли (намек на персонажа из «Властелина колец» гнома Гимли). Так пользователи намекнули на маленький рост блогера.

Фото: Instagram*.com/arsenmarkaryan / Соцсети

Дошло до того, что одна из пользовательниц опубликовала запись видео, якобы с одного из тренингов Маркаряна, в котором он рассказывал об интимных отношениях с девочками-подростками. Сам блогер заявил, что все это не больше чем «шутка», связанная с другим известным в Сети деятелем. Скандал дошел до главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, которая пообещала написать на Маркаряна заявление в прокуратуру. *Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.