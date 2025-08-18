Стоп-слова на собеседовании: 15 фраз, которые мгновенно губят ваши шансы

Собеседование — это не экзамен на идеальность, а стратегические переговоры о взаимной выгоде. Каждое ваше слово формирует образ профессионала. Избегайте опасных фраз, способных за секунды разрушить первое впечатление.

1. «Я старался/пытался/пробовал»: фокус на усилиях, а не результатах, рисует картину неэффективности. Убедительнее звучит конкретика: «Внедрил систему, сократив время обработки заявок на 30%».

2. «Я быстро обучаемый»: без доказательств звучит как признание в отсутствии нужных навыков сейчас. Можно подчеркнуть, что освоили программу Х за 10 дней, что на второй неделе дало +18% к конверсии».

3. «У меня нет вопросов»: кричит о полном отсутствии интереса к компании и роли. Спросите о ключевых задачах на первые 90 дней, текущих вызовах команды, KPI позиции.

4. «У меня такой характер»: красный флаг, сигнализирующий о негибкости и нежелании меняться. Можно сказать, что работаете над развитием дипломатичности и видите прогресс в Х ситуации.

5. «Согласен(на) на все» (о зарплате/графике): разрушает профессионализм, выглядит как отчаяние. Обоснуйте ожидания, что исходя из опыта (пять лет в digital), ожидаю 140-160 тысяч и гибок к гибриду (пару дней в неделю ездить в офис).

6. «Там все было ужасно» (о прошлой работе): создает образ конфликтного человека. Сделайте акцент, что после реорганизации ищите стабильную команду для роста.