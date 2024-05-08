Столичная компания к 9 Мая оцифровала более 550 тысяч документов времен ВОВ | 360°

Общество 08 мая 2024, 09:27 Столичная компания к 9 Мая оцифровала более 550 тысяч документов времен ВОВ Пресс-служба компании «Элар»

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Интерактивный сайт «Память народа» традиционно пополнился новыми документами, оцифрованными в преддверии Дня Победы. Компания «Элар», разрабатывающая сканеры и платформы для организации электронных архивов, продолжила работать над восстановлением материалов времен Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Московский разработчик выпускает планетарные сканеры, благодаря которым можно безопасно оцифровывать редкие, ветхие или поврежденные книги и документы разных форматов. К 9 Мая компания отсканировала 550 тысяч материалов времен Великой Отечественной войны: списки частей, карточки раненных, донесения и многое другое. Владислав Овчинский

Опубликованные на сайте документы содержат сведения об участниках ВОВ, как вернувшихся с фронта победителями, так и погибших и пропавших без вести, а также описание их героических подвигах на поле боя и данные о награждениях из дел воинских частей. Компания «Элар» работает над проектом как технический исполнитель.

Пресс-служба компании «Элар»

По словам руководителя департамента маркетинга предприятия Артема Вартаняна, благодаря порталу миллионы людей по всему миру могут узнать о судье своих родственников, воевавших на фронтах ВОВ.

Работа по оцифровке архивных документов и наполнению крупнейшей базы данных продолжается в течение многих лет и имеет особое значение в сохранении памяти о Героях и понимании подлинной истории нашей страны. Артем Вартанян Руководитель департамента маркетинга компании «Элар»

Новые оцифрованные документы и данные уже доступны на портале «Память народа».

Компания «Элар» выпускает линейку российских планетарных сканеров. Эти технологии позволяют оцифровывать любые архивные материалы, техническую документацию и чертежи, исторические раритеты и крупноформатные культурные ценности, причем быстро и качественно.

Сами сканеры разработаны на базе быстросъемных интегрированных узлов и оснащены мощными промышленными камерами, позволяющими детализировать любые изображения.

Пресс-служба компании «Элар»

Пресс-служба компании «Элар»

При желании можно получить разрешение снимка свыше 3,5 тысячи точек на дюйм. Для это придется воспользоваться наиболее продвинутой версией сканера. Кроме того, в компании могут модифицировать изделие под проектные требования конкретного заказчика.

Власти Москвы уделяют внимание вопросу развития малых, средних и крупных предприятий, предлагая предпринимателям более чем 20 системных мер поддержки. Каждый год в столице открываются предприятия — от 40 до 50 средних и крупных, около 100 малых.

Еще прошлой осенью мэр Сергей Собянин поручил реализовать комплекс мер, направленных на развитие Москвы, в частности, на повышение ее инвестиционной привлекательности и развитие производства.