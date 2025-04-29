29 апреля 2025 18:54 Кровососущая угроза. Стоит ли ждать нашествия комаров на Центральную Россию Эколог Рыбальченко дал советы, как защититься от комаров 0 0 0 Фото: Patrick Pleul/dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

Общество

Природа

Болезни

Врачи

Россия

Животные

Климат

Наука

Москва

Водоемы

Насекомые

Весеннее потепление — период, когда природа оживает после спячки. С одной стороны, это хорошо, ведь все вокруг расцветает. С другой — просыпаются насекомые, в том числе комары. Стоит ли ожидать их нашествия на Центральную Россию из-за мягкой зимы в 2025 году и переносят ли кровососущие опасную для человека инфекцию — в материале 360.ru.

Как появляются комары Самцам комаров нет смысла кусать теплокровных млекопитающих, в том числе людей, потому что это делает только самка для продолжения рода. Она откладывает яйца вблизи водоемов или влажных мест, предпочтительно в стоячей воде, поскольку личинкам необходимы доступ кислорода и определенная среда обитания для успешного развития. «Они находятся в водоеме и просыпаются, когда теплеет. В отличие, например, от мух, которые могут зазимовать где-нибудь в углу между деревянными досками или плинтусом и полом. У комаров есть жизненный цикл, и в 2025 году мы ожидаем новое поколение», — рассказал 360.ru эколог Илья Рыбальченко. Из яиц обязательно появляются личинки, которые атакуют теплокровных и продолжают свой род. Поэтому комариное нашествие происходит волнами.

Фото: Jonas Walzberg, via www.imago-im/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Влияние теплой зимы на выживаемость комаров «Чтобы отложенные яйца комаров стали нежизнеспособными, должна быть очень холодная зима. Таких в Центральной России практически нет. Поэтому, соответственно, что отложено, то, скорее всего, и полетит. Вопрос только в том, одновременно или нет. Если весна приходит медленно, кровососы просыпаются партиями, но их все равно будет столько же, сколько яиц отложили», — объяснил эколог. Сегодняшняя весна пока не говорит о том, что природа моментально проснулась. Все происходит плавно. Рыбальченко напомнил, что около девяти лет назад апрель был намного теплее, чем сейчас: например, согласно архивным данным, 29 апреля 2016 года температуре в Москве достигала +18 градусов днем. Поэтому говорить об аномальном нашествии комаров не приходится: они, скорее всего, будут налетать на людей поэтапно.

Фото: Медиасток.рф

Какие инфекции переносят комары «Комары переносят возбудители разных болезней. Среди них, например, малярия. Несколько лет назад огромное количество голубей в Москве и Подмосковье убила лихорадка Западного Нила. Людей тогда опасность миновала. Такое заражение через насекомых называют трансмиссивным путем передачи», — сообщил доктор медицинских наук врач-иммунолог специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. У людей и животных есть риск заражения микробо-паразитарными инфекциями. Не все из них присутствуют в Центральной России, тем не менее из-за миграции из южных регионов собак и потепления климата об этом говорят и в Москве. «У животных есть болезнь сердечных червей, которые разводятся в этом органе подобно глистам. Бывает, бездомную кошку или собаку приводят на операцию — кастрацию или стерилизацию. Надрезают кожу, а оттуда выползает гельминт», — добавил ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков.

Фото: Медиасток.рф

Это лечится консервативно и операцией. Но большие клубки червей убить сразу нельзя, потому что из-за них млекопитающее страдает сердечной недостаточностью и моментальная ликвидация может образовать тромбоз.

Как защититься от комаров В первую очередь стоит попытаться избежать укуса. У этих насекомых два сенсора: первый реагирует на тепло и помогает комару находить все теплокровное, а второй видит углекислый газ, который выделяет человек, когда дышит. Так что кровосос летит прямо к цели. По словам Рыбальченко, скрыться почти нельзя — только забаррикадироваться дома, загородив окна специальными москитными сетками.

Фото: Медиасток.рф

Эколог выделил несколько эффективных способов защиты от комаров: Москитные сетки;

Резкие запахи. Комары их не любят, но надо помнить, что так получится только снизить численность, а не избавиться насовсем;

Репелленты. Самые эффективные основаны на веществе, которое называется ДЭТА (диэтилтолуамид). Оно не убивает насекомых, но делает так, что они теряют оба сенсора и, соответственно, не могут ориентироваться. Действуют такие вещи два-три часа. Этого вполне хватит, чтобы сходить в лес или прогуляться по участку;

Фумитокс. Нагревательные устройства, подключаемые к электрической сети. Используют пластины или жидкостные флаконы с активным веществом, постоянно испаряющимся.

Интересно Важно помнить, что при включении их в помещении следует либо его проветрить, либо не забыть выключить. Потому что всю ночь спать в душной комнате с фумитоксом опасно не только комару, но и человеку Важно помнить, что при включении их в помещении следует либо его проветрить, либо не забыть выключить. Потому что всю ночь спать в душной комнате с фумитоксом опасно не только комару, но и человеку

Лампы с сине-фиолетовым спектром. Такая ловушка засасывает комаров и помогает вдвое уменьшить число летающих по дому вредителей. Выбраться оттуда они уже не могут;

Фото: Медиасток.рф

Профессиональные устройства. Они основаны на баллоне с углекислым газом и сочетают тепловое излучение и запахи. Когда комары приближаются к источнику тепла и газа, встроенный вентилятор всасывает их внутрь специальной камеры, где они погибают от обезвоживания или механически. Такие ловушки эффективны в использовании, но очень дорогие и требуют регулярного обслуживания (замены фильтров, баллонов с газом). Как снизить численность комаров Контролировать численность кровососущих насекомых помогут изменение городской среды и пристальное внимание к окружающей среде. «Нужно следить за лягушками — это крайне полезные существа, — в особенности дачникам. Если есть водоем с ними, беспокоиться о комарах не стоит, потому что они поедают отложенные самками личинки еще на той стадии, когда те вылупляются», — подытожил Рыбальченко.