Ставшего крашем у россиянок главу Роскосмоса смутили СМИ. Что за кольцо носит Баканов
Главу Роскосмоса Дмитрия Баканова, еще весной признанного новым крашем россиянок, заметили на ВЭФ с кольцом на безымянном пальце. Ранее было известно, что Баканов вроде как не женат, поэтому, естественно, кольцо вызвало множество вопросов. Прояснилась ситуация на самарском предприятии «ОДК-Кузнецов».
Умное кольцо Баканова
С вопросом о том, что же за кольцо у него на безымянном пальце, к главе Роскосмоса подошел журналист Life.ru, корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев. Небольшое видео с Бакановым появилось в его Telegram-канале.
В описании Юнашев обратился к своим подписчицам: «Девочки, внимание! Хештег: глава Роскосмоса Баканов. Хештег: кольцо. Хештег: „могу переодеть, чтобы никого не смущать“».
— Дмитрий Владимирович, не могу не спросить, а это у вас умное кольцо, что ли? — спросил журналист.
— Да, умное кольцо, — ответил Баканов.
— На месте обручального прямо? — уточнил Юнашев.
— Могу переодеть на любой [палец], чтобы никого не смущать, мне и так про кольцо вопросов задают больше, чем про профессиональную деятельность, — пошутил в ответ глава Роскосмоса.
«От себя обещаю Дмитрию Владимировичу, что в следующий раз задам вопросы про космос. А может, и целое интервью запишем?» — добавил в описании к ролику корреспондент Life.ru.
Интересно
Как главу Роскосмоса признали самым красивым чиновником
Баканов стал главой Роскомоса в феврале, сменив на этом посту Юрия Борисова.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда заявил, что никаких претензий к прежнему руководителю структуры не было, а ротация потребовалась, чтобы «госкорпорация динамично развивалась».
До этого Баканов занимался должность замминистра транспорта.
Вскоре после назначения в Роскомос его признали самым красивым госдеятелем России. По крайней мере, такие результаты показал опрос издания News.ru. В нем приняли участие свыше 1,2 тысячи человек.
Первое место респонденты отдали 39-летнему главе Роскосмоса, второе место досталось главе Минпромторга Антону Алиханову. Замкнул тройку лидеров вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Реакция на звание краша всех россиянок
В марте Юнашев смог спросить Баканова, известно ли ему, что россиянки признали его самым красивым чиновником.
«А вы знаете, что вы краш всех женщин российских? Вам приятно?» — поинтересовался журналист, подловив главу Роскосмоса перед встречей президента Владимира Путина с РСПП.
В ответ Баканов скромно заметил: «Приятно будет, если результаты в космосе покажем соответствующие».