Ставшего крашем у россиянок главу Роскосмоса смутили СМИ. Что за кольцо носит Баканов

Главу Роскосмоса Дмитрия Баканова, еще весной признанного новым крашем россиянок, заметили на ВЭФ с кольцом на безымянном пальце. Ранее было известно, что Баканов вроде как не женат, поэтому, естественно, кольцо вызвало множество вопросов. Прояснилась ситуация на самарском предприятии «ОДК-Кузнецов».

С вопросом о том, что же за кольцо у него на безымянном пальце, к главе Роскосмоса подошел журналист Life.ru, корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев. Небольшое видео с Бакановым появилось в его Telegram-канале.

В описании Юнашев обратился к своим подписчицам: «Девочки, внимание! Хештег: глава Роскосмоса Баканов. Хештег: кольцо. Хештег: „могу переодеть, чтобы никого не смущать“».

— Дмитрий Владимирович, не могу не спросить, а это у вас умное кольцо, что ли? — спросил журналист.

— Да, умное кольцо, — ответил Баканов.

— На месте обручального прямо? — уточнил Юнашев.

— Могу переодеть на любой [палец], чтобы никого не смущать, мне и так про кольцо вопросов задают больше, чем про профессиональную деятельность, — пошутил в ответ глава Роскосмоса.

«От себя обещаю Дмитрию Владимировичу, что в следующий раз задам вопросы про космос. А может, и целое интервью запишем?» — добавил в описании к ролику корреспондент Life.ru.