Сегодня 21:17 Стать профессиональным хоккеистом. Сбитый боевиками из «Крокуса» мальчик вернулся на лед Сбитый машиной террористов из «Крокуса» мальчик-хоккеист впервые вышел на лед 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Теракт в «Крокусе»

Восьмилетний Илья, которого сбила машина с бежавшими из «Крокуса» боевиками, провел четыре долгих месяца вдали от любимого спорта. Из-за тяжелых травм полученных 22 марта, он сначала лежал в больнице, а затем проходил реабилитацию. И на хоккейный лед впервые вернулся только 28 сентября, чтобы принять участие в матче своей команды. Перед игрой мальчик и его папа Игорь Толпыкин дали интервью 360.ru.

Страшная ночь после «Крокуса»

В «Крокус» семья отправилась на концерт группы «Пикник», которую очень любит отец Ильи. Сам мальчик отметил, что в зал они зайти не успели, потому что услышали выстрелы и спрятались в туалете. Первым на разведку вышел глава семьи. Когда вернулся, позвал остальных идти с собой. «В здании мы находились минут 15−20, а потом выбежали на улицу. Машина сначала была вдалеке, но мчалась на определенной скорости. Я был посередине, и она в меня врезалась», — рассказал Илья. Других событий того дня мальчик не вспомнил. Игорь Толпыкин рассказал 360.ru, что автомобиль находился в 200 метрах и двигалась в сторону семьи. В какой-то момент находившийся за рулем водитель ударил по педали газа, изменил траекторию и направил машину прямо на бежавших с детьми родителей.

Мы бежали достаточно быстро, но водитель сделал осознанный маневр. Так получилось, что Илья держал за руку маму, а я держал — дочь. Я сразу спросил у нее: «Все с тобой нормально», — когда уже начали приходить в себя. А потом услышал крик жены. От удара Илья отлетел на пять или шесть метров. Лежал практически без дыхания. Игорь Толпыкин отец мальчика-хоккеиста

Он добавил, что найти свободную машину скорой помощи, чтобы доставить сына в больницу, помогли неравнодушные люди. Они же сообщили, что сын жив. «Я с дочерью добрался до больницы только через несколько часов. Она почувствовала себя крайне тяжело, у нее температура поднялась до 40, не могла ходить. Я отвез ее в больницу», — добавил Толпыкин. По его словам, окончательно «черная полоса» прошла, когда в ночь на 23 марта главный врач больницы сказал, что Ильей все будет хорошо. «После этого мы смотрели на будущее с оптимизмом, и реабилитация прошла планово. Сначала бросили коляску, встали на костыли, а к середине лета — уже на ноги и пошли», — поделился отец мальчика.

Врачи провели Илье несколько операций, которые пока еще не закончились. В октябре мальчику удалят спицу из сломанного бедра.

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«Два месяца лежал в больнице. Потом еще дома два месяца. Тренироваться нельзя было», — рассказал юный хоккеист. Илья отметил, что после выхода из больницы передвигался на коляске. Перейти на костыли ему запретили врачи из-за еще не сросшейся ключицы. Но даже в таком состоянии он хватался за клюшку, чтобы не забыть отработанные приемы. Мальчик добавил, что возобновил тренировки только в конце августа, но сначала быстро уставал. Команда его возвращению обрадовалась. «Хочу стать профессиональным хоккеистом и войти в первый состав», — так Илья ответил на вопрос о своей самой большой мечте.

С клюшкой в руке в форме с номером 50 мальчик сначала наблюдал за игрой команды из-за стекла на трибуне. После перерыва он первым выскочил на лед.

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Поддержка всей страны По словам Игоря Толпыкина, время лечения и реабилитации сына пролетели незаметно благодаря огромной поддержке со стороны всей страны, спортивного и хоккейного сообщества. Каждый день семья получала ободряющие письма и принимала гостей.

Произошел целый калейдоскоп приятных событий, которые не позволяли думать с пессимизмом. С 23 марта у меня была полная уверенность, что все будет хорошо. Меня заразили оптимизмом все окружающие. Игорь Толпыкин

Рассказывая о состоянии сына, Игорь отметил, что мальчик начинает прихрамывать, когда долго тренируется или играет. Но врачи говорят, что все это пройдет. Сейчас дети, когда семья проезжает мимо места аварии, воспринимают все спокойно. Хотя в первые дни им было достаточно тяжело.

Фото: Телеканал «360»

«Они осознали, что произошло. В таком возрасте уже все понимают, поэтому рефлексируют, переваривают внутри себя и делают правильные выводы», — добавил собеседник 360.ru. Игорь Толпыкин признался, что сам постоянно вспоминает людей, которые не смогли выйти из «Крокуса». Он добавил, что их лиц не забудет до конца своих дней.

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Легенды российского и мирового хоккея узнав о том, что в теракте в «Крокусе» пострадал восьмилетний спортсмен выразили ему слова поддержки и пожелали скорейшего выздоровления. В своих социальных сетях Александр Овечкин, Евгений Малкин, капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов, капитан московского «Динамо» Андрей Миронов, игроки ЦСКА Владислав Каменев, Михаил Григоренко, Виталий Абрамов, Тахир Мингачев, Ярослав Дыбленко устроили настоящий флешмоб, пожелав Илье возвращения на лед. Нападающий московского «Спартака» Илья Ковальчук даже пришел в палату к своему тезке и подарил клюшку и игровой свитер. Сегодня восьмилетний хоккеист сделал еще один шаг навстречу своей мечте.